У Росії посилюють охорону військкоматів та пунктів збору
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив, що серед пріоритетних завдань "часткової мобілізації" є посилення охорони військкоматів та "пунктів збору громадян".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Росії.
У вступному слові на колегії міністерства оборони РФ Шойгу сказав (дослівно), що необхідно "посилити заходи протидії провокаціям та протиправним діям, а також охорону дільниць, оповіщення пунктів прийому та збору громадян".
Топ коментарі
+17 A San
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+14 ПравдаЛюбка
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+14 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар21.09.2022 14:15
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А не проще ли просто взять и УЙТИ всем оркам с территории Украины?
Кто уже объяснит это "руководителям" "сверхдержавы"?
Но для мужика, тем более советской закалки, тем более рабсеянина - это лютый зашквар.
Кстати, можешь меня не спрашивать. Я свое отслужил. Сполна.
Путлер за 8 лет не можете взять Донбасс...вторая армия Третьего Мира...типа Єритрея єнд Єфиопия...вояки блин дедываевалы...
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
п*зда, дергай
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й
или сразу
бутыль в очко
а хочешь
швабра в жопу"
Маяковский
Та обнесіть "колючкою" вже всю країну і розставте кулеметників через кожні 50 метрів. Ваше бидло буде у захваті та щасливо помре за ГУЛАГ, залізну завісу та СРСР 2.0 в обмеженій редакції. І там ви зможете продовжувати годувати їх тим лайном, яке ллється з пропагандонТВ. А світ від вас, дибілів, відпочине.
что бы не погасло.