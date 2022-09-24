УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14608 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
5 955 32
Росія (47208) Шойгу (573) мобілізація (1456)

У Росії посилюють охорону військкоматів та пунктів збору

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив, що серед пріоритетних завдань "часткової мобілізації" є посилення охорони військкоматів та "пунктів збору громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Росії

У вступному слові на колегії міністерства оборони РФ Шойгу сказав (дослівно), що необхідно "посилити заходи протидії провокаціям та протиправним діям, а також охорону дільниць, оповіщення пунктів прийому та збору громадян".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Гулаг 2.0
показати весь коментар
21.09.2022 14:12
+14
/
показати весь коментар
21.09.2022 14:13
+14
Вторая Армия Мира кончилась, началась первая Армия МОБИКОВ😁😁😁
показати весь коментар
21.09.2022 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гулаг 2.0
показати весь коментар
21.09.2022 14:12 Відповісти
В действия этой недостраны нет ни йоты логики!
А не проще ли просто взять и УЙТИ всем оркам с территории Украины?
Кто уже объяснит это "руководителям" "сверхдержавы"?
показати весь коментар
21.09.2022 14:13 Відповісти
Наверное была бы президентом женщина - так бы и было.
Но для мужика, тем более советской закалки, тем более рабсеянина - это лютый зашквар.
показати весь коментар
21.09.2022 14:44 Відповісти
пункти утілізації....
показати весь коментар
21.09.2022 14:13 Відповісти
Черевики і форму закупили, чи в своєму підуть воювати, з голою сракою взимку. Про літаки і танки мовчу
показати весь коментар
21.09.2022 14:13 Відповісти
/
показати весь коментар
21.09.2022 14:13 Відповісти
Вторая Армия Мира кончилась, началась первая Армия МОБИКОВ😁😁😁
показати весь коментар
21.09.2022 14:15 Відповісти
Україні теж доведеться посилити мобілізацію.
показати весь коментар
21.09.2022 14:15 Відповісти
І що ти тут забув, чому не в військкоматі 🤔🧐😁
показати весь коментар
21.09.2022 14:17 Відповісти
Аналогичный вопрос и тебе.
Кстати, можешь меня не спрашивать. Я свое отслужил. Сполна.
показати весь коментар
21.09.2022 14:39 Відповісти
Посилити? Це як? Вона йде вже півроку.
показати весь коментар
21.09.2022 14:37 Відповісти
Посилили з внутрiшньоi сторони?
показати весь коментар
21.09.2022 14:15 Відповісти
Десь в рашнявому ваєнкаматє.
показати весь коментар
21.09.2022 14:17 Відповісти
так то ж касаби ломанулися.. за справками в турцію схиляти
показати весь коментар
21.09.2022 14:18 Відповісти
вам сам бог велів - кацапня срана, вонюча приперлася в хату...
показати весь коментар
21.09.2022 14:46 Відповісти
саме тіме це все *********** в зародиші....
показати весь коментар
21.09.2022 14:18 Відповісти
И что прям от ракетных ударов защитят каждый военкомат?
показати весь коментар
21.09.2022 14:20 Відповісти
Марк Солонин говорит что Краснопузую армию Сралина Гитлер разбил за три месяца боёв,оккупировав Латвию Литву Эстонию Белоруссию Молдавию и Украину...
Путлер за 8 лет не можете взять Донбасс...вторая армия Третьего Мира...типа Єритрея єнд Єфиопия...вояки блин дедываевалы...
показати весь коментар
21.09.2022 14:20 Відповісти
Нехай посилюють охорону на вокзалах и аеропортах.
показати весь коментар
21.09.2022 14:23 Відповісти
"Бандера-смузі" в поміч.
показати весь коментар
21.09.2022 14:23 Відповісти
Головне, що будуть брати тих, що служили, тобто тих, що вміють фарбувати траву замітати плац))
показати весь коментар
21.09.2022 14:24 Відповісти
Пусть срочно с торговли изымают все что в стекле в бутылках. Бензин там не сильно дорогой. Бросать начнут лихо там. Кидаю старый рецепт коктейля. В идеале лучше всего добавлять глицерин к бензину. В аптеках есть. и старые шнурки для обвязки бутылки, петлей, удобно носить тогда. Пропитка шнурка долго держит. А пробка хоть с качана кукурузы. Та сейчас с укруткой бутылка---удобно. Начинай метать кацапы, прапорщики с военкоматов будут щучкой в окно с решеткой стрыбать---загляденье!
показати весь коментар
21.09.2022 14:28 Відповісти
Дурні кацапські вівці.Спалили б кремль з бункерним дідом ,і на тому все б і закінчилося.Для чого сто разів палити якісь військомати,коли можна за раз все зробити.Але де кацапи,і де логіка і критичне мислення
показати весь коментар
21.09.2022 14:41 Відповісти
"кацап!
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
получил повестку,
п*зда, дергай
в Стамбул
не получил -
ехай
в Армению
на
х*й
или сразу
бутыль в очко
а хочешь
швабра в жопу"
Маяковский⁠⁠
показати весь коментар
21.09.2022 14:50 Відповісти
Ну, як що так, то тоді 300 тис. точно потрібні.
показати весь коментар
21.09.2022 14:51 Відповісти
Щоб мобікі не розбіглися. 😆
показати весь коментар
21.09.2022 14:53 Відповісти
судя по фоткам там лофт совок пластиком вход отделан..куда ж пынины мильярды ушли..наставят дневальных с мосинками по крышам..зашщита от коктейлей молотова как символично и куранты бом бом))
показати весь коментар
21.09.2022 15:02 Відповісти
А шо такое?
показати весь коментар
21.09.2022 15:03 Відповісти
Колючій дріт і кулемети на вишках по периметру! Ура!

Та обнесіть "колючкою" вже всю країну і розставте кулеметників через кожні 50 метрів. Ваше бидло буде у захваті та щасливо помре за ГУЛАГ, залізну завісу та СРСР 2.0 в обмеженій редакції. І там ви зможете продовжувати годувати їх тим лайном, яке ллється з пропагандонТВ. А світ від вас, дибілів, відпочине.
показати весь коментар
21.09.2022 15:06 Відповісти
Гори военкомат ясно,
что бы не погасло.
показати весь коментар
21.09.2022 15:14 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 15:16 Відповісти
 
 