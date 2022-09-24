У Росії посилюють охорону військкоматів та пунктів збору

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив, що серед пріоритетних завдань "часткової мобілізації" є посилення охорони військкоматів та "пунктів збору громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Росії.

У вступному слові на колегії міністерства оборони РФ Шойгу сказав (дослівно), що необхідно "посилити заходи протидії провокаціям та протиправним діям, а також охорону дільниць, оповіщення пунктів прийому та збору громадян".

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