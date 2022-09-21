Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук). ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Мариуполь сейчас".
В телеграме опубликовали фото освобожденных защитников.
Освобожденный из плена руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.
Легендарная Пташка - Екатерина Полищук
Также был освобожден сержант 36-й ОБМП Михаил Дианов.
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Источник: https://censor.net/ru/p3364289
Хоча деяки поліцейські зрадили Україну та пішли на співпрацю з окупантами в Маріуполі.
Sharp`s
🍁 Цей наш герой теж на волі!
а ще кажуть...що новину тримали в секреті, щоби дати можливість кой-кому похвалитися у вечірньому зверненні...
та хай хвалиться... аби всіх наших скоріш витягли !!!
мучения, столько украинских защитников -патриотов, а потом с помпой и гордостью за проделанную работу, их освобождать, да ещё заставить говорить слова благодарности. А сколько погибло и там ещё гниёт! Большего цинизма сложно представить, чтобы из этого предательства сотворить пиар-акцию для следующих выборов! А сколько появится орденоносцев-героев в Офисе президента! Люди добрые, радоваться рано, частично вернули наших покалеченных граждан, часть наших защитников осталась гнить там в подвалах, а мы благодарим того, кто их туда отправил. Совсем необязательно было всё озвучивать на публику и для видосиков, подло это.
Что взять с российских ублюдков, разве что уничтожать, они не изменятся, но своих надо учить и наказывать.