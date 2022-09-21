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Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Мариуполь сейчас".

В телеграме опубликовали фото освобожденных защитников.

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Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 01

Освобожденный из плена руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 02

Легендарная Пташка - Екатерина Полищук

Также был освобожден сержант 36-й ОБМП Михаил Дианов.


Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 03

Из плена освободили нескольких защитников Азовстали, в том числе руководителя патрульной полиции Мариуполя Вершинина и Пташку (Екатерину Полищук) 04
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Топ комментарии
+57
Як з концтабору, худі,змучені. Бережіть себе.
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21.09.2022 22:40
+57
Вершинін не зрадив присязі і разом з азовцями, морськими піхотинцями, прикордонниками, теробороною боронив Маріуполь до кінця...
Хоча деяки поліцейські зрадили Україну та пішли на співпрацю з окупантами в Маріуполі.
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21.09.2022 22:56
+54
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21.09.2022 22:48
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Як з концтабору, худі,змучені. Бережіть себе.
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21.09.2022 22:40 Ответить
Защитник "Азовстали" капітан "Азова" Олег Мудрак после 100 дней в плену у российских оккупантов
Источник: https://censor.net/ru/p3364289
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21.09.2022 23:02 Ответить
і під час т.зв. "екстрадикції"
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21.09.2022 23:04 Ответить
Азовці серед них є?
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21.09.2022 22:40 Ответить
ты в шары долбишься?
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21.09.2022 22:58 Ответить
В Азовсталі крім полку Азов були прикордонники, поліціянти, морські пыхотинці. З рахунку демонічної ненависті кацапів до полку Азов - питання цілком доречне.
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21.09.2022 23:11 Ответить
ТА ТИШО, не може бути, дякую, що розповів
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21.09.2022 23:42 Ответить
це просто дебіл
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21.09.2022 23:12 Ответить
Це ти довбишся і мабуть не тільки в шари, коли я питання писав, то було тільки перше фото і новина про Вершиніна
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22.09.2022 05:12 Ответить
Дуже гарна новина.Вітаємо справжніх українських воїнів та героїв...
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21.09.2022 22:41 Ответить
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21.09.2022 22:48 Ответить
Дякую Вам,видаляю свій коммент.Неймовірна новина.
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21.09.2022 22:50 Ответить
Героям Слава! Срочно на откорм икрой и мясом и тут же включить нарезку видеороликов, чтобы они сразу увидели, как кацапы подыхают на поле боя. И все это исключительно за счет их героизма, когда приняли на себя удар десятков тысяч самых боеспособных кацапенков, включая и ордлошных террористов и всех их лидеров. Если бы не они, то кацапы могли бы сделать настоящий котел, обойти укрепления в тыл и страны, скорее всего, уже бы не существовало.
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21.09.2022 22:44 Ответить
вот это Вершинин Михаил.. до плена ... а на фото он второй справа ...
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21.09.2022 22:45 Ответить
Постарел в плену лет на 20...
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21.09.2022 22:47 Ответить
але живий!!!!
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21.09.2022 23:08 Ответить
Так виглядає звільнений з полону захисник Азовсталі та начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін до та після рашистського полону.

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22.09.2022 01:31 Ответить
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22.09.2022 01:32 Ответить
Дивіться хто вдома
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21.09.2022 22:47 Ответить
Был обмен 200 на 200. И всего несколько азовцев.
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21.09.2022 22:49 Ответить
Героям Слава Честь и Хвала 🙏❤️💙💛низкий поклон !
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21.09.2022 22:54 Ответить
Погляд українця навіть після полону і погляд орка. Два світи, дуже різні і далекі один від одного. Тримайтесь і бережіть Україну
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21.09.2022 22:54 Ответить
Так це Поліщук і була. І вона зовсім не весела була. В мене склалася підозра, що в неї вже порушилось психічне здоров'я... І особливо бачити її в обміні
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21.09.2022 23:10 Ответить
Вершинін не зрадив присязі і разом з азовцями, морськими піхотинцями, прикордонниками, теробороною боронив Маріуполь до кінця...
Хоча деяки поліцейські зрадили Україну та пішли на співпрацю з окупантами в Маріуполі.
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21.09.2022 22:56 Ответить
Слава Богу! Слава нашим Героям! Слава ЗСУ! Україна переможе! Орки згинуть!
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21.09.2022 22:58 Ответить
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21.09.2022 22:59 Ответить
він теж вдома
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21.09.2022 22:59 Ответить
Если правда,то хорошо.
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21.09.2022 23:01 Ответить
Правда . Десь в тєлєгі я бачив фото - його й Золкіна . .
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21.09.2022 23:14 Ответить
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21.09.2022 23:16 Ответить
Ось воно .. -https://t.me/Sharpreview/17148?single

Sharp`s

🍁 Цей наш герой теж на волі!
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21.09.2022 23:16 Ответить
Представляю реакцию его сестрички. Дай Бог им здоровья. Она так волновалась за него и других
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21.09.2022 23:44 Ответить
С возвращением, ГЕРОИ!!! 👍👋😍👏 💙💛
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21.09.2022 23:03 Ответить
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21.09.2022 23:05 Ответить
по-твоєму краще щоб вони всі загинули?
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21.09.2022 23:14 Ответить
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21.09.2022 23:20 Ответить
ahrenjetj ce prosto massovoe iztrebljenije......etih rjuzke treba prosto ubivati - slishesh aa-kanjie - srazu granatu tuda.
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21.09.2022 23:32 Ответить
все ли вернутся?... сдать на мучения
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21.09.2022 23:39 Ответить
кацапи просто так не звільняють, в статті неповна інформація. Суспільство потребує повної.
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21.09.2022 23:06 Ответить
Гадаю на обмін кацапи погодилися задля відновлення транспорту аміака через Україну.
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21.09.2022 23:19 Ответить
писали після видачі 10 полонених добровольців з інолегіона саудитам, що готується обмін 200 кацапів на 50 наших. що це? зрада, знущання, чи фейк?
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21.09.2022 23:29 Ответить
дякую вам!!!
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21.09.2022 23:07 Ответить
Поміняли на російського генерала, якого спіймали в формі полковника?
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21.09.2022 23:07 Ответить
Он не генерал, тему уже давно раскрыли
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21.09.2022 23:13 Ответить
Генерал- полковник?)))
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21.09.2022 23:35 Ответить
це супер новина. Треба ще!
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21.09.2022 23:10 Ответить
Даже дивно Пташку бачити. З нею тільки відзняли якесь пропагандистське лайно, в якому ще питали якого покарання вона заслуговує... А тут обмін 😳
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21.09.2022 23:12 Ответить
кажуть полонених наших декілько мікроавтобусів...
а ще кажуть...що новину тримали в секреті, щоби дати можливість кой-кому похвалитися у вечірньому зверненні...
та хай хвалиться... аби всіх наших скоріш витягли !!!
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21.09.2022 23:13 Ответить
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21.09.2022 23:30 Ответить
ja bi cem hlopcam dal demobilizaciju na vsju zhiznj. oni svoe dastoina atvajevali uzhe s polna.
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21.09.2022 23:34 Ответить
они будут мстить за всё этим тварям
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21.09.2022 23:40 Ответить
Підлікуються і повернуться скоріш за все.
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22.09.2022 00:16 Ответить
Как там ватные пуканы? Уже расплавили металл?
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22.09.2022 16:48 Ответить
Михайло мабуть єдиний честний поліціянт, на всю країну... Він самим маріупольским мусорам як кістка в горлі.
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21.09.2022 23:58 Ответить
Спасибо ВСУ и Залужному.
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22.09.2022 00:22 Ответить
Мишко Діанов - ясні очі сяють від радощів!
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22.09.2022 00:22 Ответить
С*ка, зелений клоун здав більше 2 500 Азовців, морпіхів, поліції, ТРО, а зараз звільняють малу толіку з них. Коли кожний, навіть дауни і дебіли в Україні зрозуміють що з 2019 року Зе виконує програму кремля по знищенню Незалежності України.
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22.09.2022 01:33 Ответить
Ужас. Настолько исхудавшие лица. Кожа да кости. Это понятно -они пробыли в российском концлагере. Эти страшные фотографии должны быть показаны по всему миру
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22.09.2022 02:15 Ответить
Браво-брависсимо!
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22.09.2022 03:46 Ответить
В Оленівці сидить дівчина вагітна вже народжувати скоро,медік Азова.Нічого не чутно про її визволення
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22.09.2022 04:58 Ответить
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 05:00 Ответить
*****, плакать хочется от радости. Не забывайте вы герои!!!!
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22.09.2022 06:47 Ответить
Справжні герої, які не зрадили свою БАТЬКІВЩИНУ. Молодці, синки, ми усі Вами пишаємося, усією Україною. Слава Україні! Героям слава!
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22.09.2022 07:54 Ответить
Звільнили лише тих, про яких був медійний шум, а решта 2000 де? Залишаться гнити в полоні і ніхто і не згадає.... Як з Оленівкою.... Був прильот....загинули люди... А хто? Скільки? - мовчання!
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22.09.2022 08:50 Ответить
В голове не укладывается: сначала высочайшим указом сдать столько наших воинов в плен на
мучения, столько украинских защитников -патриотов, а потом с помпой и гордостью за проделанную работу, их освобождать, да ещё заставить говорить слова благодарности. А сколько погибло и там ещё гниёт! Большего цинизма сложно представить, чтобы из этого предательства сотворить пиар-акцию для следующих выборов! А сколько появится орденоносцев-героев в Офисе президента! Люди добрые, радоваться рано, частично вернули наших покалеченных граждан, часть наших защитников осталась гнить там в подвалах, а мы благодарим того, кто их туда отправил. Совсем необязательно было всё озвучивать на публику и для видосиков, подло это.
Что взять с российских ублюдков, разве что уничтожать, они не изменятся, но своих надо учить и наказывать.
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22.09.2022 10:20 Ответить
 
 