Объявление Путиным мобилизации свидетельствует о крахе российского вторжения, - Трюдо
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Объявление главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации в РФ свидетельствует о том, что российское вторжение в Украину терпит крах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, обнародовавшее заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Политик отметил, что его страна осуждает безответственную эскалацию войны со стороны Москвы.
"А также частичную военную мобилизацию, ядерные угрозы и псевреферендумы России. Поведение Путина свидетельствует лишь о том, что его вторжение терпит крах", - подчеркнул Трюдо.
Он пояснил, что приказ Путина о мобилизации – это "шаг к признанию того, в чем он не хотел признаваться россиянам, пример того, что все идет не по его плану".
Премьер Канады добавил, что угрозы использования ядерного оружия необходимо воспринимать серьезно, а западные союзники должны "очень жестко противостоять" им.
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@max_vyshynskyi
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12 ч
російський народ - це свині 24 лютого - вони визжали як свині, яким принесли пожерти 21 вересня - вони визжать як свині, яких прийшли колоти
Згинуть наші вороженьки, всіх покосять в полі.
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Буряты тоже не хотят больше гибнуть в Украине: в Сети показали очередь на границе с Монголией Буряты и жители РФ пытаются всеми доступными способами выехать из страны, чтобы не идти на войну против Украины. Только ночью в Кяхте, что на границе с Монголией, была очередь из 100 автомобилей. В основном это мужчины призывного возраста с семьями пытаются как можно быстрее выехать из страны, пока им военкомат не вручил повестку, информирует "Украина 365".читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/259101_1663821218