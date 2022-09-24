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Оголошення Путіним мобілізації свідчить про крах російського вторгнення, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трюдо

Оголошення очільником Кремля Володимиром Путіним мобілізації у РФ свідчить про те, що російське вторгнення в Україну зазнає краху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, яке оприлюднило заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Політик зазначив, що його країна засуджує безвідповідальну ескалацію війни з боку Москви.

"А також часткову військову мобілізацію, ядерні погрози та псевреферендуми Росії. Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху", - наголосив Трюдо.

Він пояснив, що наказ Путіна про мобілізацію - це "крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам, приклад того, що все йде не за його планом".

Прем'єр Канади додав, що загрози використання ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні "дуже твердо протистояти" їм.

Також дивіться: "Нет войне!", - у Москві розпочалася акція проти мобілізації. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
...свідчить лише про те, що Путін ********, як і казав покійний Нємцов (земля йому пухом)!
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22.09.2022 07:48
+6
Макс Вишинський

@max_vyshynskyi

·

12 ч

російський народ - це свині 24 лютого - вони визжали як свині, яким принесли пожерти 21 вересня - вони визжать як свині, яких прийшли колоти
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22.09.2022 07:58
+2
Он объявил 300к мобилизацию, но нужно готовиться реально к тому, что мобилизирует во много раз больше. Потому Украине нужно во много раз больше оружия и мощнее того, что поставлялось до сих пор. Нужно много самолетов со всех стран присылать!!!
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22.09.2022 07:27
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Он объявил 300к мобилизацию, но нужно готовиться реально к тому, что мобилизирует во много раз больше. Потому Украине нужно во много раз больше оружия и мощнее того, что поставлялось до сих пор. Нужно много самолетов со всех стран присылать!!!
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22.09.2022 07:27 Відповісти
Це все дуже просто - не купляти у московитів газ і нафту. Але, як завжди знайдуться "хитрі" країни, які грають на дві сторони і ніби проти війни і московії і взяти по низбкій ціні енергоносії. І пуйло на це розраховує. А ще окремі продають пуйлу зброю.
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22.09.2022 07:40 Відповісти
Путiн сказав , що300 тис. А як буде в реалi? Може й мiльйон, а скаже ,що менше. Головне, щоб було б "все по плану". Йому всеодно, скiльки з двох сторiн загине-тiльки за свою владу думае.
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22.09.2022 07:47 Відповісти
...свідчить лише про те, що Путін ********, як і казав покійний Нємцов (земля йому пухом)!
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22.09.2022 07:48 Відповісти
Макс Вишинський

@max_vyshynskyi

·

12 ч

російський народ - це свині 24 лютого - вони визжали як свині, яким принесли пожерти 21 вересня - вони визжать як свині, яких прийшли колоти
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22.09.2022 07:58 Відповісти
При владі путін - усім рашистам капутін.

Згинуть наші вороженьки, всіх покосять в полі.
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22.09.2022 08:00 Відповісти
І до цього ти теж доклав сусилля , дякуємо тобі друже і усій Канаді.
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22.09.2022 08:14 Відповісти
Так всем известно, что это Кадыров настоял на мобилизации. Зачем? Ответ лежит на поверхности: грабить Ванек-встанек, кому мамочка купит перед отправкой на фронт тактическую экипировку (под 5000 долларов вполне может выйти), а затем отправлять Ваньку-встаньку в окоп с лопатой и формой из китайской синтетики самого низкого качества. Награбленное использовать для себя, но так как в заградотряде много не нужно, то использовать по более важному делу: отправить в свой тейп (племя), чтобы там будущие хозяева Москвы вооружались и имели экипировку для захвата города. Грабить будут всех, чеченцы и другие мусульмане уже чётко поняли, что настает пора возродить Кавказ и Среднюю Азию и уничтожить русню на корню, довершив дело Тохтамыша (который отличную резню устроил, именно ее и нужно повторить).
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22.09.2022 08:24 Відповісти
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22.09.2022 08:24 Відповісти
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22.09.2022 08:37 Відповісти
Многие жители Санкт-Петербурга и области не стали испытывать удачу и надеяться на отсутствие повестки. "Спасайся кто может!": очереди на границе с Финляндией уже более 50 км Мобилизация спровоцировала массовый побег населения из страны: пробки на границе растянулись на много километров.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/259073_1663776085

Буряты тоже не хотят больше гибнуть в Украине: в Сети показали очередь на границе с Монголией Буряты и жители РФ пытаются всеми доступными способами выехать из страны, чтобы не идти на войну против Украины. Только ночью в Кяхте, что на границе с Монголией, была очередь из 100 автомобилей. В основном это мужчины призывного возраста с семьями пытаются как можно быстрее выехать из страны, пока им военкомат не вручил повестку, информирует "Украина 365".читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://daily.dialog.ua/259101_1663821218
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22.09.2022 09:43 Відповісти
 
 