РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5006 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
7 033 25
армия РФ (15369) Великобритания (4259) война (46795) Путин (29862) разведка (4002) Россия (91269)

Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать против Украины, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шойгу,путін

Россия, возможно, столкнется с логистическими и административными проблемами, связанными с набором 300 тысяч военных. Новые формирования вряд ли станут боеспособными в течение нескольких месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны со ссылкой на данные разведки.

"Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - говорится в сообщении.

По данным разведки, частичная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди части российского населения.

Также читайте: Трасс о ядерном шантаже Путина: "Это не сработает"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Ідуть століття, а в Росії нічого не змінюється - те, що в кабінетах і штабах просрали тупоголові вожді, маршали та генерали на полі бою затикають тілами безправних ванек.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:56
+8
А давайте Шуфрича посадим а потом обменяем.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:03
+7
Квест "ищи ивана по подвалам и лесам".
показать весь комментарий
22.09.2022 09:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ідуть століття, а в Росії нічого не змінюється - те, що в кабінетах і штабах просрали тупоголові вожді, маршали та генерали на полі бою затикають тілами безправних ванек.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:56 Ответить
Квест "ищи ивана по подвалам и лесам".
показать весь комментарий
22.09.2022 09:56 Ответить
- Я не можу воювати за таких умов!
- За яких?
- Та за будь-яких, якщо чесно.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:57 Ответить
..Немає добровольців , то ж в хід пішли пацифісти .! Не можу повірити що це реальність - в армію ********* мобілізують пацифістів , яких наловили вчора на мітингу . . Цікаво , якому довбо.бу в кремлі , таке збрело в голову . ?
показать весь комментарий
22.09.2022 09:59 Ответить
Кто нараисе жил, тот в цирке не смеётся.

Меня удивляет, что вас - и многих других - это удивляет. Брать пацифистов в армию - это скрѣпа™.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:04 Ответить
Я розумію що це - скрєпа , але ж ***** хоче виграти війну , і в той же час робить все щоб її , навіть не програти а - просрати .. ! . З точки зору логіки , це аж ніяк не в'яжеться .
Війни виграють мотивовані армії , і я з історії не пам'ятаю жодного випадку , коли їх вигравали армії створені з пацифістів .
показать весь комментарий
22.09.2022 10:13 Ответить
Вы пытаетесь увидеть многоходовочную логику в квадратно-гнездовом мышлении. Пацифист - это не обязательно тот, кто не хочет воевать, но и тот, кто не хочет бессмысленных войн. И тех, и других надо покарать, отправив на бессмысленную войну. Раньше такой карой было 2 года дедовщины. Они пытались реформировать армию - но она возвращается на круги своя, к состоянию до 2010го где-то года, когда она была в первую очередь карательным инструментом. Почему так? А почему они воюют по лекалам "дидываивале"?
показать весь комментарий
22.09.2022 10:26 Ответить
Я гадав що ***** хоче виграти війну , а якщо він хоче лише покарати своїх бунтівних холопів , ну що ж , як там у них кажуть - флаг в рукі . !! .
показать весь комментарий
22.09.2022 10:34 Ответить
Вообще исторически очень показателен пример Японии второй мировой. Вот уже Германия капитулировала, а они всё надеялись, что налетит священный ветер Симпу и всё как-то устаканится. Вот и они, от вань до фюрера, явно верят во что-то такое, как в мальчише-кибальчише: "нам бы день простоять да ночь продержаться". А на то и пацифисты сгодятся.

И раз уж речь зашла о Симпу - в народе известном в японском чтении "камикадзе". То далеко не все кто им стал хотели в них идти. Просто подойдёт офицер к солдату, и скажет: "Такаши, а не хочешь ли с честью умереть за императора?" "Я чо, рыжий?!" скажет Такаши - а потом либо сам поймёт, либо товарищи подскажут, что так у его семьи будет эквивалент белых жигулей, а так - втопчут родных в грязь. Вот и шли.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:48 Ответить
Британцы такие британцы...

Они и не должны быть боеспособными. Никто их, как вы Украинцев, готовить не будет. Косплеить дидофф так косплеить же, раз у фюрера на это фетиш! Одна мосинка на отделение, "зародену-запутена, нешагуфзат, пазади бамбаз (и кадыровцы), уря-а-а!"
показать весь комментарий
22.09.2022 10:00 Ответить
А давайте Шуфрича посадим а потом обменяем.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:03 Ответить
Китайцы в ответ на такое предложение делают умный вид морды лица и глубокомысленно произносят - "А нахуа?"
Что в произвольном переводе означает примерно следующее - "Данный необдуманный поступок ни на миллиметр не приблизит нас к желанной цели".
показать весь комментарий
22.09.2022 10:08 Ответить
тупої вати море на росії, зліплять щось з гівна, "не впєрвой"....
показать весь комментарий
22.09.2022 10:07 Ответить
а шо там русскає казачєства? уявляєте, щоб шойгу козаком назвали? отакий адін народ, є...
показать весь комментарий
22.09.2022 10:07 Ответить
У естонському місті Тарту вже три дні по вулицях блукає ведмідь - поліція просить мешканців триматися від нього подалі
показать весь комментарий
22.09.2022 10:19 Ответить
********!
показать весь комментарий
22.09.2022 10:26 Ответить
Як це вичерпала? Не вірю!
Там ще є такі ***@ни, як соловьйов, скабєєва, сімонян, які дуже хочуть денацифікувати Україну!

Соловьёв, ждём тебя на фронтах!
Вынимай сраку с кресла и подтягивайся!!!
показать весь комментарий
22.09.2022 10:29 Ответить
Результаты переписи насэлэния Шариковых на РабZee проведенные в 2021 году засекречены путлером...но ЦРУ и британская разведка их знают...70 млн...баранов..🦍🦍🦍с таким стадом победа над капиталистами невозможна...
показать весь комментарий
22.09.2022 10:31 Ответить
Кончились Ваньки встаньки
показать весь комментарий
22.09.2022 10:43 Ответить
Ваньки-не встаньки. Или одноразовые, пятиминутные Ваньки.
показать весь комментарий
22.09.2022 10:52 Ответить
А шо, і баби перестали хотіти народжувати?
показать весь комментарий
22.09.2022 11:55 Ответить
 
 