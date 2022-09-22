Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать против Украины, - разведка Великобритании
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Россия, возможно, столкнется с логистическими и административными проблемами, связанными с набором 300 тысяч военных. Новые формирования вряд ли станут боеспособными в течение нескольких месяцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны со ссылкой на данные разведки.
"Путин идет на значительный политический риск в надежде создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала свой запас добровольцев, желающих воевать в Украине", - говорится в сообщении.
По данным разведки, частичная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди части российского населения.
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+8 arye z.
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+8 Психиатрическая больница No1
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+7 Garry Grant
показать весь комментарий22.09.2022 09:56
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- За яких?
- Та за будь-яких, якщо чесно.
Меня удивляет, что вас - и многих других - это удивляет. Брать пацифистов в армию - это скрѣпа™.
Війни виграють мотивовані армії , і я з історії не пам'ятаю жодного випадку , коли їх вигравали армії створені з пацифістів .
И раз уж речь зашла о Симпу - в народе известном в японском чтении "камикадзе". То далеко не все кто им стал хотели в них идти. Просто подойдёт офицер к солдату, и скажет: "Такаши, а не хочешь ли с честью умереть за императора?" "Я чо, рыжий?!" скажет Такаши - а потом либо сам поймёт, либо товарищи подскажут, что так у его семьи будет эквивалент белых жигулей, а так - втопчут родных в грязь. Вот и шли.
Они и не должны быть боеспособными. Никто их, как вы Украинцев, готовить не будет. Косплеить дидофф так косплеить же, раз у фюрера на это фетиш! Одна мосинка на отделение, "зародену-запутена, нешагуфзат, пазади бамбаз (и кадыровцы), уря-а-а!"
Что в произвольном переводе означает примерно следующее - "Данный необдуманный поступок ни на миллиметр не приблизит нас к желанной цели".
Там ще є такі ***@ни, як соловьйов, скабєєва, сімонян, які дуже хочуть денацифікувати Україну!
Соловьёв, ждём тебя на фронтах!
Вынимай сраку с кресла и подтягивайся!!!