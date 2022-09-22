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Казахстан (740) Россия (91269) мобилизация (1618)

Казахстан не будет спасать россиян от мобилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

казахстан,флаг,прапор

Казахстан не будет предоставлять без разрешения Москвы виды на жительство гражданам РФ, которые пытаются уехать из страны после объявления частичной мобилизации.

Об этом заявил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RadioFreeEurope.

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

Он добавил, что правоохранительные и миграционные органы Казахстана работают в соответствии с законом, обрабатывая запросы иностранных граждан, в том числе россиян, на получение вида на постоянное проживание в стране.

По словам Ашимбаева, в целом государственные органы в курсе ситуации по резкому увеличению количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу.

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Топ комментарии
+35
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22.09.2022 18:02
+22
Ніхто не хоче щоб «харошіє рускіє», через пару років роззявили пащу і почали скимлити про те, як тут порушують їх права та свободи!
І звісно, вони будуть махати паспортами країни, яка дала їм прихисток.
Тому, практично всі їх і послали.
Хоча показово те, що Грузія, яка сильно постраждала від цих гандонів, мовчить як риба!
І це огидно.
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22.09.2022 18:03
+19
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22.09.2022 18:06
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ніхто "харошіх русскіх" не любить і навіть не співчуває...
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22.09.2022 17:53 Ответить
Ніхто не хоче щоб «харошіє рускіє», через пару років роззявили пащу і почали скимлити про те, як тут порушують їх права та свободи!
І звісно, вони будуть махати паспортами країни, яка дала їм прихисток.
Тому, практично всі їх і послали.
Хоча показово те, що Грузія, яка сильно постраждала від цих гандонів, мовчить як риба!
І це огидно.
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22.09.2022 18:03 Ответить
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22.09.2022 18:02 Ответить
Точно, я племінника , який "нє хотел єтой войни", але і похрін йому на все, спитава , чи вже отримав повістку на злочин? Мовчить поки. А я йому півроку назад у лютому писав: тікай із сім єю поки не пізно. Будь куди , але подалі із паРаші! Тому, що МИ ПЕРЕМОЖЕМО ! А кацапо-росіяни усі в ху.ловий рай вдправляться!
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22.09.2022 18:56 Ответить
В эту ночь решили военкомы
На конях ворваться в список Форбс
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22.09.2022 18:03 Ответить
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22.09.2022 18:04 Ответить
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22.09.2022 18:06 Ответить
Як казав піськов, це не порушує законодавства.
Кацапи настільки дурні, що військомат навіть не потурбувався змінити номер: ніхто не буде перевіряти.
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22.09.2022 18:09 Ответить
помогти не поможуть а гроші точно здеруть
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22.09.2022 19:40 Ответить
Россияне досмерти любят умирать...
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22.09.2022 18:03 Ответить
Ну может лучше бы они все помогали беглецам от Рос. армии? Иначе вся эта братия приедет в Украиу убивать...
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22.09.2022 18:05 Ответить
Ну, може ще краще, щоб усі ті втікачи об'єдналися і навели лад у власній країні, а не тікали? І щоб вся ця братія не їхала в Україну взагалі, а почала вбивати власних окупантів в себе вдома? Бо вони ж хором волають, що вони там "в акупації"
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22.09.2022 19:25 Ответить
остаеться драпать в тайгу и рыть землянку
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22.09.2022 18:06 Ответить
Россия 7 месяцев убивает украинцев, разрушает их города и жизни. Россиянам *****, они пьют эспрессо, смеются над санкциями. И тут вдруг объявили мобилизацию. Ааа, за что, спасите, откройте границы, Европа нарушает права человека! Отстаивайте свои права на улицах России, ********.
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22.09.2022 18:10 Ответить
У тайгу хай біжуть. Як старовірці. Років через 20 знайдуть.
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22.09.2022 18:19 Ответить
До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю пише Цензор такі навіть побігти не зможуть
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22.09.2022 19:38 Ответить
‼️‼️‼️Казахам надо готовится к войне
***** скорее всего вновь мобилизованных пошлёт к границам Казахстана « защищать очередных русских» - он же больной на всю голову
ЕСЛИ ЕГО МИР НЕ ОСТАНОВИТ
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22.09.2022 18:24 Ответить
казахи просто якісь "русофоби"
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23.09.2022 00:36 Ответить
 
 