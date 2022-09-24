Казахстан не рятуватиме росіян від мобілізації

Казахстан не надаватиме без дозволу Москви посвідки на проживання громадянам РФ, які намагаються виїхати з країни після оголошення часткової мобілізації.

Про це заявив спікер парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на RadioFreeEurope.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, які підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їхнього переїзду до Казахстану", - сказав Ашимбаєв.

Він додав, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, обробляючи запити іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання посвідки на постійне проживання в країні.

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За словами Ашимбаєва, в цілому державні органи в курсі ситуації щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які в'їжджають в країну, і ведуть переговори з цього питання.