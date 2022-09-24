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Казахстан не рятуватиме росіян від мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

казахстан,флаг,прапор

Казахстан не надаватиме без дозволу Москви посвідки на проживання громадянам РФ, які намагаються виїхати з країни після оголошення часткової мобілізації.

Про це заявив спікер парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на RadioFreeEurope.

"Наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, які підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їхнього переїзду до Казахстану", - сказав Ашимбаєв.

Він додав, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону, обробляючи запити іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання посвідки на постійне проживання в країні.

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За словами Ашимбаєва, в цілому державні органи в курсі ситуації щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які в'їжджають в країну, і ведуть переговори з цього питання.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
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22.09.2022 18:02
+22
Ніхто не хоче щоб «харошіє рускіє», через пару років роззявили пащу і почали скимлити про те, як тут порушують їх права та свободи!
І звісно, вони будуть махати паспортами країни, яка дала їм прихисток.
Тому, практично всі їх і послали.
Хоча показово те, що Грузія, яка сильно постраждала від цих гандонів, мовчить як риба!
І це огидно.
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22.09.2022 18:03
+19
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22.09.2022 18:06
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ніхто "харошіх русскіх" не любить і навіть не співчуває...
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22.09.2022 17:53 Відповісти
Ніхто не хоче щоб «харошіє рускіє», через пару років роззявили пащу і почали скимлити про те, як тут порушують їх права та свободи!
І звісно, вони будуть махати паспортами країни, яка дала їм прихисток.
Тому, практично всі їх і послали.
Хоча показово те, що Грузія, яка сильно постраждала від цих гандонів, мовчить як риба!
І це огидно.
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22.09.2022 18:03 Відповісти
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22.09.2022 18:02 Відповісти
Точно, я племінника , який "нє хотел єтой войни", але і похрін йому на все, спитава , чи вже отримав повістку на злочин? Мовчить поки. А я йому півроку назад у лютому писав: тікай із сім єю поки не пізно. Будь куди , але подалі із паРаші! Тому, що МИ ПЕРЕМОЖЕМО ! А кацапо-росіяни усі в ху.ловий рай вдправляться!
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22.09.2022 18:56 Відповісти
В эту ночь решили военкомы
На конях ворваться в список Форбс
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22.09.2022 18:03 Відповісти
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22.09.2022 18:04 Відповісти
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22.09.2022 18:06 Відповісти
Як казав піськов, це не порушує законодавства.
Кацапи настільки дурні, що військомат навіть не потурбувався змінити номер: ніхто не буде перевіряти.
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22.09.2022 18:09 Відповісти
помогти не поможуть а гроші точно здеруть
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22.09.2022 19:40 Відповісти
Россияне досмерти любят умирать...
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22.09.2022 18:03 Відповісти
Ну может лучше бы они все помогали беглецам от Рос. армии? Иначе вся эта братия приедет в Украиу убивать...
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22.09.2022 18:05 Відповісти
Ну, може ще краще, щоб усі ті втікачи об'єдналися і навели лад у власній країні, а не тікали? І щоб вся ця братія не їхала в Україну взагалі, а почала вбивати власних окупантів в себе вдома? Бо вони ж хором волають, що вони там "в акупації"
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22.09.2022 19:25 Відповісти
остаеться драпать в тайгу и рыть землянку
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22.09.2022 18:06 Відповісти
Россия 7 месяцев убивает украинцев, разрушает их города и жизни. Россиянам *****, они пьют эспрессо, смеются над санкциями. И тут вдруг объявили мобилизацию. Ааа, за что, спасите, откройте границы, Европа нарушает права человека! Отстаивайте свои права на улицах России, ********.
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22.09.2022 18:10 Відповісти
У тайгу хай біжуть. Як старовірці. Років через 20 знайдуть.
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22.09.2022 18:19 Відповісти
До російської армії будуть мобілізувати зі сколіозом та плоскостопістю пише Цензор такі навіть побігти не зможуть
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22.09.2022 19:38 Відповісти
‼️‼️‼️Казахам надо готовится к войне
***** скорее всего вновь мобилизованных пошлёт к границам Казахстана « защищать очередных русских» - он же больной на всю голову
ЕСЛИ ЕГО МИР НЕ ОСТАНОВИТ
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22.09.2022 18:24 Відповісти
казахи просто якісь "русофоби"
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23.09.2022 00:36 Відповісти
 
 