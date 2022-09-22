Оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе "Шахед-136" порт Очакова и Кривой Рог, - ОК "Південь"

Российские оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе типа "Шахед-136".

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно таким дроном были нанесены удары по портовой инфраструктуре Очакова. Один из двух атакующих дронов был сбит нашими подразделениями, другой попал в портовый буксир. Пожар пожарные оперативно взяли под контроль. Человеческих потерь нет.

Утром 22 сентября еще один дрон-камикадзе "Шахед-136" атаковал Кривой Рог. В результате попадания в двухэтажное нежилое здание возник пожар, который оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

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