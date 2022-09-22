Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине
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22 сентября российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня, около 12:00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", - сообщил голова поселка Печенеги Александр Гусаров.
В комментарии агентству Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В общем, ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.
Напоминаем, оккупанты уже несколько раз наносили удары по Печенежской дамбе, в результате чего был разрушен верхний шлюз.
Жителей пгт Печенеги предупредили о возможном подтоплении домов при разрушении сооружения, людей проинформировали, как действовать в случае этой чрезвычайной ситуации. Жители некоторых улиц должны оперативно переместиться в определенные зоны.
Пожалуйста, подождите...
тим паче, які миттєво включаються в разі потреби
Ну і що що ГЕС, Київське море то екологічна катсастрофа, скоро там риби взагалі не буде,
одні кушеряки цветуть і водяні горіхи.
його ж люди 😠
Раби, які ******* батог.
Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
Я тогда и подумать не мог, что через годы будет война с россией и сюда будут прилетать ракеты...
Ви ідіоти здається не розумієте що при такому підходу ми дійдемо до того що будуть новини типу рф нанесла новий удар тактичною ядерною зброєю. І у відповідь від нас тишина, а партнери заявлятимуть про свою "збоченість" і про те що точно захистять один одного, напевне точно.
Діяти треба симетрично та превентивно. Вже раз Зе не вірив що рф почне війну...