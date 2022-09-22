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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дамба,печенізька

22 сентября российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Печенежской дамбе на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, около 12:00, враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей громады", -  сообщил голова поселка Печенеги Александр Гусаров.

В комментарии агентству Гусаров подтвердил, что речь идет об ударе по дамбе, люди не пострадали. В общем, ситуация в Печенежской громаде, по его словам, стабильно сложная.

Напоминаем, оккупанты уже несколько раз наносили удары по Печенежской дамбе, в результате чего был разрушен верхний шлюз.

Читайте также: Обстрелом оккупантов разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе на Харьковщине, - ОП

Жителей пгт Печенеги предупредили о возможном подтоплении домов при разрушении сооружения, людей проинформировали, как действовать в случае этой чрезвычайной ситуации. Жители некоторых улиц должны оперативно переместиться в определенные зоны.
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Топ комментарии
+19
плани путлера зрозуміли,треба думати ,як відповісти, щоб відбити бажання руйнувати нашу інфроструктуру, може переодично у відповідь насипати на кримський міст?
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22.09.2022 21:19
+15
Путлєр - фашист і вбивця , не зупиниться , якщо цю потвору не зупинять
його ж люди 😠
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22.09.2022 21:14
+10
Там немає людей.
Раби, які ******* батог.
Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
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22.09.2022 21:29
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Неплохо бы спустить воду в морях . И запустить археологов на те земли - Сталин затопил историю Украины
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22.09.2022 21:13 Ответить
Особливо Київське вдхр., бо толку від нього мало.
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22.09.2022 21:29 Ответить
це ГЕС !
тим паче, які миттєво включаються в разі потреби
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22.09.2022 22:34 Ответить
На кожному з 5 порогів Дніпра ГЕС, теж мене здивував.
Ну і що що ГЕС, Київське море то екологічна катсастрофа, скоро там риби взагалі не буде,
одні кушеряки цветуть і водяні горіхи.
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23.09.2022 01:08 Ответить
Писали екологи що якраз яке водосховище не можна осушувати , так це київське ! Там після Чорнобиля зібралося у осадах все що змило після аварії , у разі осушування - із пилом все це лайно рознесе по Україні
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23.09.2022 11:11 Ответить
Всі чули ці пугалки. Це в все теорії, дослідження ніхто не проводив.
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23.09.2022 13:43 Ответить
Путлєр - фашист і вбивця , не зупиниться , якщо цю потвору не зупинять
його ж люди 😠
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22.09.2022 21:14 Ответить
Там немає людей.
Раби, які ******* батог.
Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
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22.09.2022 21:29 Ответить
плани путлера зрозуміли,треба думати ,як відповісти, щоб відбити бажання руйнувати нашу інфроструктуру, може переодично у відповідь насипати на кримський міст?
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22.09.2022 21:19 Ответить
А где там город герой волгоград со своей дамбай???
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22.09.2022 21:24 Ответить
Кацапи сдохніть на користь народів росії.
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22.09.2022 21:30 Ответить
пора вже дабміть бамбас!
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22.09.2022 21:40 Ответить
АТАСМS плачуть і просяться на роботу в Україну
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22.09.2022 22:11 Ответить
Кацапы не думают о том, что им придется в течение целого поколения часть доходов от продажи нефти и газа отдавать Украине. А если продолжат - то и двум поколениям.
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22.09.2022 22:21 Ответить
на мокшанських болотах немає ні нафти ні газу..раїся на лоскути порветься просто
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22.09.2022 22:27 Ответить
Я когда в детстве стоял на краю плотины и смотрел на падающую воду, то мурашки бежали по коже от ощущений.
Я тогда и подумать не мог, что через годы будет война с россией и сюда будут прилетать ракеты...
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23.09.2022 00:03 Ответить
Хтось може сказати де ті "харошие рузькіє"...так, орда рабів і дегенератів
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23.09.2022 06:55 Ответить
Видимо российское командование, начитавшись мемуаров советских полководцев, таким незатейливым способом собралось сорвать форсирование Сев. Донца. Ну что сказать... Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то неверно.
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23.09.2022 08:55 Ответить
Скільки за це дамб було знищено в рф?

Ви ідіоти здається не розумієте що при такому підходу ми дійдемо до того що будуть новини типу рф нанесла новий удар тактичною ядерною зброєю. І у відповідь від нас тишина, а партнери заявлятимуть про свою "збоченість" і про те що точно захистять один одного, напевне точно.

Діяти треба симетрично та превентивно. Вже раз Зе не вірив що рф почне війну...
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23.09.2022 09:30 Ответить
ПВО и ПРО нужно беспрерывно просить у всех, у кого оно есть и всех типов! Каждую критичискую инфраструктуру должны охранять куча ПВО и ПРО!!! Это будет полная кабзда, если русские зимой потушат свет, и воду и тепло, и газ.
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23.09.2022 09:57 Ответить
неосвічені дебіли придбали ракети, тому вибір цілей. 🤦
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23.09.2022 09:58 Ответить
 
 