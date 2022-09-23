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Окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дамба,печенізька

22 вересня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні, близько 12.00, ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади", - повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров

У коментарі агентству Гусаров підтвердив, що йдеться про удар по дамбі, люди не постраждали. Загалом ситуація в Печенізькій громаді, за його словами, стабільно складна.

Нагадуємо, окупанти вже кілька разів завдавали ударів по Печенізькій дамбі, в результаті чого було зруйновано верхній шлюз.

Також читайте: Обстрілом окупантів зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі на Харківщині, - ОП

Мешканців смт Печеніги попередили про можливе підтоплення будинків у разі руйнування споруди, людей поінформували, як діяти в разі цієї надзвичайної ситуації. Жителі певних вулиць мають оперативно переміститися у визначені зони.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
плани путлера зрозуміли,треба думати ,як відповісти, щоб відбити бажання руйнувати нашу інфроструктуру, може переодично у відповідь насипати на кримський міст?
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22.09.2022 21:19
+15
Путлєр - фашист і вбивця , не зупиниться , якщо цю потвору не зупинять
його ж люди 😠
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22.09.2022 21:14
+10
Там немає людей.
Раби, які ******* батог.
Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
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22.09.2022 21:29
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Неплохо бы спустить воду в морях . И запустить археологов на те земли - Сталин затопил историю Украины
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22.09.2022 21:13 Відповісти
Особливо Київське вдхр., бо толку від нього мало.
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22.09.2022 21:29 Відповісти
це ГЕС !
тим паче, які миттєво включаються в разі потреби
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22.09.2022 22:34 Відповісти
На кожному з 5 порогів Дніпра ГЕС, теж мене здивував.
Ну і що що ГЕС, Київське море то екологічна катсастрофа, скоро там риби взагалі не буде,
одні кушеряки цветуть і водяні горіхи.
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23.09.2022 01:08 Відповісти
Писали екологи що якраз яке водосховище не можна осушувати , так це київське ! Там після Чорнобиля зібралося у осадах все що змило після аварії , у разі осушування - із пилом все це лайно рознесе по Україні
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23.09.2022 11:11 Відповісти
Всі чули ці пугалки. Це в все теорії, дослідження ніхто не проводив.
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23.09.2022 13:43 Відповісти
Путлєр - фашист і вбивця , не зупиниться , якщо цю потвору не зупинять
його ж люди 😠
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22.09.2022 21:14 Відповісти
Там немає людей.
Раби, які ******* батог.
Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
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22.09.2022 21:29 Відповісти
плани путлера зрозуміли,треба думати ,як відповісти, щоб відбити бажання руйнувати нашу інфроструктуру, може переодично у відповідь насипати на кримський міст?
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22.09.2022 21:19 Відповісти
А где там город герой волгоград со своей дамбай???
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22.09.2022 21:24 Відповісти
Кацапи сдохніть на користь народів росії.
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22.09.2022 21:30 Відповісти
пора вже дабміть бамбас!
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22.09.2022 21:40 Відповісти
АТАСМS плачуть і просяться на роботу в Україну
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22.09.2022 22:11 Відповісти
Кацапы не думают о том, что им придется в течение целого поколения часть доходов от продажи нефти и газа отдавать Украине. А если продолжат - то и двум поколениям.
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22.09.2022 22:21 Відповісти
на мокшанських болотах немає ні нафти ні газу..раїся на лоскути порветься просто
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22.09.2022 22:27 Відповісти
Я когда в детстве стоял на краю плотины и смотрел на падающую воду, то мурашки бежали по коже от ощущений.
Я тогда и подумать не мог, что через годы будет война с россией и сюда будут прилетать ракеты...
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23.09.2022 00:03 Відповісти
Хтось може сказати де ті "харошие рузькіє"...так, орда рабів і дегенератів
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23.09.2022 06:55 Відповісти
Видимо российское командование, начитавшись мемуаров советских полководцев, таким незатейливым способом собралось сорвать форсирование Сев. Донца. Ну что сказать... Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то неверно.
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23.09.2022 08:55 Відповісти
Скільки за це дамб було знищено в рф?

Ви ідіоти здається не розумієте що при такому підходу ми дійдемо до того що будуть новини типу рф нанесла новий удар тактичною ядерною зброєю. І у відповідь від нас тишина, а партнери заявлятимуть про свою "збоченість" і про те що точно захистять один одного, напевне точно.

Діяти треба симетрично та превентивно. Вже раз Зе не вірив що рф почне війну...
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23.09.2022 09:30 Відповісти
ПВО и ПРО нужно беспрерывно просить у всех, у кого оно есть и всех типов! Каждую критичискую инфраструктуру должны охранять куча ПВО и ПРО!!! Это будет полная кабзда, если русские зимой потушат свет, и воду и тепло, и газ.
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23.09.2022 09:57 Відповісти
неосвічені дебіли придбали ракети, тому вибір цілей. 🤦
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23.09.2022 09:58 Відповісти
 
 