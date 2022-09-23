Окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині
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22 вересня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Печенізькій дамбі на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні, близько 12.00, ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади", - повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров
У коментарі агентству Гусаров підтвердив, що йдеться про удар по дамбі, люди не постраждали. Загалом ситуація в Печенізькій громаді, за його словами, стабільно складна.
Нагадуємо, окупанти вже кілька разів завдавали ударів по Печенізькій дамбі, в результаті чого було зруйновано верхній шлюз.
Мешканців смт Печеніги попередили про можливе підтоплення будинків у разі руйнування споруди, людей поінформували, як діяти в разі цієї надзвичайної ситуації. Жителі певних вулиць мають оперативно переміститися у визначені зони.
Будь ласка, зачекайте...
тим паче, які миттєво включаються в разі потреби
Ну і що що ГЕС, Київське море то екологічна катсастрофа, скоро там риби взагалі не буде,
одні кушеряки цветуть і водяні горіхи.
його ж люди 😠
Раби, які ******* батог.
Тульський пряник на свята - коли дідиваєвалє і їх партрети на палях носять.
Як пряники дають чи скрепні "бліни на лопаті",то ті палі з дідами в смітник скидають.
Я тогда и подумать не мог, что через годы будет война с россией и сюда будут прилетать ракеты...
Ви ідіоти здається не розумієте що при такому підходу ми дійдемо до того що будуть новини типу рф нанесла новий удар тактичною ядерною зброєю. І у відповідь від нас тишина, а партнери заявлятимуть про свою "збоченість" і про те що точно захистять один одного, напевне точно.
Діяти треба симетрично та превентивно. Вже раз Зе не вірив що рф почне війну...