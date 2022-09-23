Китай поддерживает целостность и суверенитет Украины, - Кулеба
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Министерство иностранных дел Китая высказалось в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом по результатам встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И заявил в твиттере глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я встретился с госсоветом, министром иностранных дел Ваном И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой коллега подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал он.
По словам Кулебы, также его китайский коллега назвал неприемлемым применение силы как средства урегулирования разногласий.
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+4 Борменталь Незабаром
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+3 Garry Grant
показать весь комментарий23.09.2022 14:40
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Та й у Будапештському меморандумі не має зобов'язань військової допомоги Україні - є лише зобов'язання поважати її територіальну цілістність і не нападати і підтримувати через ООН якщо хтось нападе.
Фактично порушниками меморандуму є лише кацапи.
отак вони і підтримують
насмішив Кулєба
Якщо "підтримують".
Чи то так, п@*******?
ЦЕ класний хід прямо в сонячне сплетення рашці . Українці в рашці ( які зазомбовані ) вцепятся в цю можливість і будуть всюди верещати що вони українці і воювати не будуть
Щодо другого питання - див. на пару постів вище.