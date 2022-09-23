Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба

Міністерство закордонних справ Китаю висловилось на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це за результатами зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї заявив у твіттері очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з держрадником, міністром закордонних справ Ваном Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України", - написав він.

За словами Кулеби, також його китайський колега назвав неприйнятним застосування сили як засобу врегулювання розбіжностей.

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