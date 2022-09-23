Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Міністерство закордонних справ Китаю висловилось на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Про це за результатами зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї заявив у твіттері очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Я зустрівся з держрадником, міністром закордонних справ Ваном Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України", - написав він.
За словами Кулеби, також його китайський колега назвав неприйнятним застосування сили як засобу врегулювання розбіжностей.
Топ коментарі
+4 Борменталь Незабаром
показати весь коментар23.09.2022 14:39
+4 Tohellandback
показати весь коментар23.09.2022 14:40
+3 Garry Grant
показати весь коментар23.09.2022 14:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Та й у Будапештському меморандумі не має зобов'язань військової допомоги Україні - є лише зобов'язання поважати її територіальну цілістність і не нападати і підтримувати через ООН якщо хтось нападе.
Фактично порушниками меморандуму є лише кацапи.
отак вони і підтримують
насмішив Кулєба
Якщо "підтримують".
Чи то так, п@*******?
ЦЕ класний хід прямо в сонячне сплетення рашці . Українці в рашці ( які зазомбовані ) вцепятся в цю можливість і будуть всюди верещати що вони українці і воювати не будуть
Щодо другого питання - див. на пару постів вище.