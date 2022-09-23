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Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Міністерство закордонних справ Китаю висловилось на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це за результатами зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї заявив у твіттері очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з держрадником, міністром закордонних справ Ваном Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України", - написав він.

За словами Кулеби, також його китайський колега назвав неприйнятним застосування сили як засобу врегулювання розбіжностей.

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Китай підтримує цілісність і суверенітет України, - Кулеба 01

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+4
узкоглазі тридвараси, взагалі-то, є гарантами недоторканності кордонів згідно з Будапештом! ось гумові вироби повинні діяти активніше в частині відправки військової допомоги! бо поки що тіки раха на першому місті в поставках зброї для ЗСУ
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23.09.2022 14:39
+4
А синцзыпыня не мог это сказать плешивому дважды во время личных встреч? А то каждый раз после них карлик что-то начинает чудить
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23.09.2022 14:40
+3
Ну про що це??? Китайці повітря потрясли черговий раз, а Кулеба зробив вигляд,що це дуже круто.🤦
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23.09.2022 14:40
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узкоглазі тридвараси, взагалі-то, є гарантами недоторканності кордонів згідно з Будапештом! ось гумові вироби повинні діяти активніше в частині відправки військової допомоги! бо поки що тіки раха на першому місті в поставках зброї для ЗСУ
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23.09.2022 14:39 Відповісти
Китайці не є гарантами згідно Будапештського меморандуму. Вони його не підписували.
Та й у Будапештському меморандумі не має зобов'язань військової допомоги Україні - є лише зобов'язання поважати її територіальну цілістність і не нападати і підтримувати через ООН якщо хтось нападе.
Фактично порушниками меморандуму є лише кацапи.
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23.09.2022 15:15 Відповісти
То хаи скаже це рашці -- за 3 дні пульою з Украіни.
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23.09.2022 14:40 Відповісти
Ну про що це??? Китайці повітря потрясли черговий раз, а Кулеба зробив вигляд,що це дуже круто.🤦
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23.09.2022 14:40 Відповісти
А синцзыпыня не мог это сказать плешивому дважды во время личных встреч? А то каждый раз после них карлик что-то начинает чудить
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23.09.2022 14:40 Відповісти
Ваном Ї - Ї Ван
отак вони і підтримують
насмішив Кулєба
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23.09.2022 14:41 Відповісти
Де дієва підтримка, а не словесний струс повітря у стилі 36 китайських стратегем: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%88%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BC
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23.09.2022 14:45 Відповісти
ОДЕССА СЕЙЧАСЬ ПРЯМО БАБАХИ КОНОНАДОЙ ПВО ОТРАБАТЫВАЮТ НЕБО В НЕБЕ КАМИКАДЗЕ ОТ ИРАНЦЕВ ********* ИХ ДРОНЫ.... ГЕРАНЬ-2.... СТЫДЛИВО ПЕРЕИМЕНОВАННЫЕ КАЦАБАМИ.... ПОРА БОМБИТЬ ТЕГЕРАН...
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23.09.2022 14:46 Відповісти
Підтримує - а як? Під руки збирається водити чи кілками з боків підперти, га?
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23.09.2022 14:46 Відповісти
Так може вони ще 122-го та 152-го калібру підкинуть?
Якщо "підтримують".
Чи то так, п@*******?
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23.09.2022 14:47 Відповісти
Кулеба , зверні увагу всього світу, ЩО ЙДЕ ЦІЛОСПРЯМОВАНЕ ЗНІЩЕННЯ І ЗАМІНА українського етносу на ІСКОННИХ українських територіях ПОНАЕХАВШИМИ фіно-уграми, бурятамі і чеченцями ‼️‼️‼️
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23.09.2022 14:48 Відповісти
А також пропоную піти шляхом Ізраїлю і заборонити рашці мобілізувати етнічних українців на всій теріторіі раши . Попросити Ердогана прийняти до себе українців, які не хочуть воювати проти України
ЦЕ класний хід прямо в сонячне сплетення рашці . Українці в рашці ( які зазомбовані ) вцепятся в цю можливість і будуть всюди верещати що вони українці і воювати не будуть
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23.09.2022 14:53 Відповісти
Якби китайози підтримували цілістність України, цієї б війни взагалі не було, бо Китаю достатньо топнути ногою на *****, і то й би не посмів навіть дивитися в сторону України. Брехливі скоти.
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23.09.2022 14:48 Відповісти
Рашка прямо зараз перетворюється з союзника Китаю на його васала. У них власні інтереси, і доволі далекоглядні
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23.09.2022 14:53 Відповісти
Ну і добре. Типа «нейтральні». А далі буде видно.
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23.09.2022 14:50 Відповісти
Результатом зустрічі має бути ОФІЦІЙНА ЗАЯВА Китаю про підтримку територіальної цілостності України, а не ваша передача "добрих намірів"... цей лохотрон вашої "дипломатії" залишіть собі.
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23.09.2022 14:52 Відповісти
Китай весь час стверджує, що підтримує територіальну цілісність. Пошано тільки,що далі слів покищо справа не йде.
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23.09.2022 15:07 Відповісти
Наведіть приклад за 7 міс війни прямої заяви оф. Китаю у підтримці територіальної цілісності? Це раз. Друге - В чому полягає особлива поизиція Китаю по відношення агресії рф до України?
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23.09.2022 16:54 Відповісти
Відкривайте інтернет, читайте. Вивчайте питання Тайваню, і як воно пов'язане з невизнанням референдумі.
Щодо другого питання - див. на пару постів вище.
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23.09.2022 17:00 Відповісти
В Китае все иностранные соцсети и мессенжеры закрыты после волнений в Гонконге.
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23.09.2022 15:16 Відповісти
брехливі і лицемірні китайські покидьки , котрі "поблагословили" куйла на війну проти України перед олімпіадою .Покидьки, котрі таємно продають рашисту зброю
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23.09.2022 15:03 Відповісти
Тихенько так підтримує (хоча насправді їм фіолетово). І чомусь про це каже тільки пан Кулеба.
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23.09.2022 16:01 Відповісти
им нужно формально "поддерживать целосность", чтоб остался повод напасть на Тавань под предлогом все той же "поддкержании целостности", а на деле они не просто сочувствуют кацапам, а реально помогают обходить санкции и поставляют не просто комплектующие
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23.09.2022 19:10 Відповісти
 
 