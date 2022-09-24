Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Джо Байден объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в заявлении Байдена.

Америка предоставила Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году. Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.

В отличие от союзников США по НАТО, подписавших пакт о совместной обороне, статус союзника вне НАТО не предусматривает гарантий взаимной защиты. В частности, страна, получившая такой статус, имеет право на получение кредитов, а также может быть местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США.

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