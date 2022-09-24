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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Байден (2385) НАТО (8949) США (23203)

Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Джо Байден объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в заявлении Байдена.

Америка предоставила Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году. Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.

В отличие от союзников США по НАТО, подписавших пакт о совместной обороне, статус союзника вне НАТО не предусматривает гарантий взаимной защиты. В частности, страна, получившая такой статус, имеет право на получение кредитов, а также может быть местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США.

Читайте также: Байден собирается лишить Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
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Топ комментарии
+14
Це місце та статус мають бути надані Україні...
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24.09.2022 10:19
+11
На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту.
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24.09.2022 10:35
+8
почитайте статут НАТО для початку, де зразу ж йдеться про "Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.",так що буде НАТО -- в Україні кацапів не буде, тому,що якщо вони з українскьою армією ради собі дати не можуть, то навіть проти одних США вони просто будуть знищені, і йти проти НАТО це самогубство для раєян. НАТО це самий надійний захист і аргумент для расєї, якою би сильною наша армія не була і так далі,якщо ми не будемо в НАТО вони не будуть покладат спроб знову напасти та захопити Україну
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24.09.2022 10:51
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Це місце та статус мають бути надані Україні...
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24.09.2022 10:19 Ответить
так зе-****** провалили голосование в Раде - читай отказались...
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24.09.2022 10:30 Ответить
Я запитав про це, але потім погуглив і видалив питання. Справа в тому, що надання такого статусу ВИКЛЮЧАЄ подальше входження до НАТО. Запитайте в Гуглі про цкй статус, і вам все стане ясно.
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24.09.2022 10:24 Ответить
Если есть этот статус - то нафиг НАТО с пзднутыми Германиями, Франциями, Венгриями и прочими Сербиями и не впало.

Думаю в этих странах не дураки и очень даже неплохо живут.
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24.09.2022 10:29 Ответить
На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту.
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24.09.2022 10:35 Ответить
наху@,іді, москалику!
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24.09.2022 10:38 Ответить
Тобто на вашу думку у Сполученому Королівстві, Польщі, країнах Балтії - самі "дуракі"?
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24.09.2022 10:46 Ответить
не придумуйте того, чого не було сказано...

Захист - то важливе, але лише одне.

А важливим є гармонійний розвиток держави - з усіма гілками влади.

До дупи той захист якщо в країну будуть грабувати Кломойські за допомогою шоу квартала 95 для бидломаси.
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24.09.2022 11:07 Ответить
Це типу Афганістан був кандидатом в НАТО?
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24.09.2022 11:26 Ответить
тільки НАТО нам гарантує повний захист,ніякі там статуси основного союзника чи ще щось інше
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24.09.2022 10:32 Ответить
Полную защиту стране и людям гарантируют только её Вооружённые силы, спецслужбы и промышленность. А также взаимодействие с союзниками. А по поводу НАТО, там же есть такие замечательные страны как Германия, Франция и Венгрия, а также ещё несколько, которые нас не хотят там видеть, это если смотреть на вещи реально, а не через розовые очки. Вроде Война показывает нам прямо сейчас, то есть в онлайне, реалии жизни, но у нас всё равно предпочитают летать в облаках и надеяться на кого-то, кто не сильно разгоняется, мягко говоря, нам помочь, да и интересы стран в одном блоке могут очень сильно разнится
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24.09.2022 10:42 Ответить
почитайте статут НАТО для початку, де зразу ж йдеться про "Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.",так що буде НАТО -- в Україні кацапів не буде, тому,що якщо вони з українскьою армією ради собі дати не можуть, то навіть проти одних США вони просто будуть знищені, і йти проти НАТО це самогубство для раєян. НАТО це самий надійний захист і аргумент для расєї, якою би сильною наша армія не була і так далі,якщо ми не будемо в НАТО вони не будуть покладат спроб знову напасти та захопити Україну
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24.09.2022 10:51 Ответить
Нігуя собі союзник --- США промахнулись ?.
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24.09.2022 10:36 Ответить
Жодна європейська країна не має такого статусу. Більше того, немає прецедентів отримання такого статусу і наступного вступу до НАТО.
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24.09.2022 10:44 Ответить
⚡️В Китае происходят какие-то непонятные события

В Твиттере массово ходят слухи про военный переворот в Китае и досрочную отставку Си Цзиньпина. Этих постов очень много и от разных изданий/СМИ в том числе.

В Пекин массово перебрасываются войска, была замечена колонна 80 километров в длину. Более того, Китай отменил более 6000 внутренних и международных рейсов

Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной ж/д, приостанавливаются, а движение железной дороги полностью останавливается
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24.09.2022 10:47 Ответить
ссылку кинь братец.
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24.09.2022 10:53 Ответить
Погугли. Є фактично один лінк на YouTube, причому українською мовою. Ще кілька - просто перепости.
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24.09.2022 11:13 Ответить
🇺🇦Реальная Война
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24.09.2022 11:14 Ответить
а сели представить чисто гипотетически что у китаез возможен переворот то кто придут ?еше хуже или демократы?хотя думаю там всех перестреляют и не моргнут.или есть знающие?может молодежь тоже созрела..но перевороты обычно из окружения делают .размечтался блин.
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24.09.2022 10:57 Ответить
Демократи в Китаї це фантастика.
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24.09.2022 11:27 Ответить
Якщо Сі й скинуть, то ті ж самі комуняки. Іншого поставлять, можливо не того, хто буде бикувати на США і потакати різним ******. Але взагалі в якісь там перевороти мало віриться.
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24.09.2022 12:58 Ответить
Талибам и так оружия с головой досталось.
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24.09.2022 10:49 Ответить
згідний, з того ща нам надали навіть 1% немає з того,що вони там залишили, там тільки одних залпових систем 1200 штук
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24.09.2022 10:58 Ответить
ні - то не так.
Вже допомога Україні перевищила допомогу Афганістану. Там з 1 трлн тільки ~80 чи 150 млрд на зброю та допомогу.
А майже всі гроші йшли на утримання військового контингенту США в Афганістані.

Не знайшов де про це розповідає Швець - пам'ятаю що недавно десь казав.
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24.09.2022 11:18 Ответить
Китай предложил путлеру 3 миллиона долларов за клонирование Сралина...и взять его ДНК..., кажуть в Китаї живет его правнук...во єто дела...
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24.09.2022 10:52 Ответить
Да діла як сажа біла.
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24.09.2022 10:54 Ответить
Повна дурня. Їхній Мао перевищив сталіна і гітлера разом узятих.
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24.09.2022 11:19 Ответить
Этот статус, позволяющий в Украине иметь контингент военный США, авиацию и танки, успешно торпедировала зеленая банда, Наполеончик и его альфа-самец Ермак.
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24.09.2022 11:01 Ответить
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24.09.2022 11:20 Ответить
2 основных ложных нарратива троллей Путина и Ермака:

1) Статус союзника США не позволяет вступить в НАТО (авторы Ермак и Зеленский)

2) Статус союзника США не дает гарантии защиты (авторы Ермак и Путин)

Кто то очень обеспокоен что провалил статус союзника США в ВР и теперь всячески пытается оправдать свой саботаж, время расплаты приближается включая и его личинок на ботоферме.
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24.09.2022 12:29 Ответить
А быстро то как😄.Год чухались и наконец раздуплились...
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24.09.2022 12:55 Ответить
Краще б Україні цей статус дали, тоді б і ***** на бутилку зразу сіло.
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24.09.2022 12:56 Ответить
бо це ганьба ,вони зробили ставку на афганський нарід і обпеклися,а той просто уявлення немє що таке демократія свобода та інші цінності західного світу тому вони обрали те що їм давно знайоме..
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24.09.2022 13:39 Ответить
 
 