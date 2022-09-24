Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Джо Байден объявил, что исключает Афганистан из списка основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО.
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года с поправками, я прекращаю действие определения Афганистана основным союзником Соединенных Штатов вне НАТО", - говорится в заявлении Байдена.
Америка предоставила Афганистану статус основного союзника вне НАТО в 2012 году. Это стало основой поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.
В отличие от союзников США по НАТО, подписавших пакт о совместной обороне, статус союзника вне НАТО не предусматривает гарантий взаимной защиты. В частности, страна, получившая такой статус, имеет право на получение кредитов, а также может быть местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США.
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Думаю в этих странах не дураки и очень даже неплохо живут.
Захист - то важливе, але лише одне.
А важливим є гармонійний розвиток держави - з усіма гілками влади.
До дупи той захист якщо в країну будуть грабувати Кломойські за допомогою шоу квартала 95 для бидломаси.
В Твиттере массово ходят слухи про военный переворот в Китае и досрочную отставку Си Цзиньпина. Этих постов очень много и от разных изданий/СМИ в том числе.
В Пекин массово перебрасываются войска, была замечена колонна 80 километров в длину. Более того, Китай отменил более 6000 внутренних и международных рейсов
Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной ж/д, приостанавливаются, а движение железной дороги полностью останавливается
Вже допомога Україні перевищила допомогу Афганістану. Там з 1 трлн тільки ~80 чи 150 млрд на зброю та допомогу.
А майже всі гроші йшли на утримання військового контингенту США в Афганістані.
Не знайшов де про це розповідає Швець - пам'ятаю що недавно десь казав.
1) Статус союзника США не позволяет вступить в НАТО (авторы Ермак и Зеленский)
2) Статус союзника США не дает гарантии защиты (авторы Ермак и Путин)
Кто то очень обеспокоен что провалил статус союзника США в ВР и теперь всячески пытается оправдать свой саботаж, время расплаты приближается включая и его личинок на ботоферме.