Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Джо Байден оголосив, що виключає Афганістан зі списку основних союзників Сполучених Штатів поза НАТО
Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 517 Закону про іноземну допомогу 1961 року з поправками, я припиняю дію визначення Афганістану основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО", - йдеться у заяві Байдена.
Америка надала Афганістану статус основного союзника поза НАТО у 2012 році. Це стало основою для підтримки оборонних і економічних відносин між двома країнами.
На відміну від союзників США по НАТО, які підписали пакт про спільну оборону, статус союзника поза НАТО не передбачає гарантій взаємного захисту. Зокрема, країна, що має такий статус, має право на отримання кредитів, а також може бути місцем зберігання запасів військових резервів, що належать США.
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Думаю в этих странах не дураки и очень даже неплохо живут.
Захист - то важливе, але лише одне.
А важливим є гармонійний розвиток держави - з усіма гілками влади.
До дупи той захист якщо в країну будуть грабувати Кломойські за допомогою шоу квартала 95 для бидломаси.
В Твиттере массово ходят слухи про военный переворот в Китае и досрочную отставку Си Цзиньпина. Этих постов очень много и от разных изданий/СМИ в том числе.
В Пекин массово перебрасываются войска, была замечена колонна 80 километров в длину. Более того, Китай отменил более 6000 внутренних и международных рейсов
Кроме того, все билеты, продаваемые высокоскоростной ж/д, приостанавливаются, а движение железной дороги полностью останавливается
Вже допомога Україні перевищила допомогу Афганістану. Там з 1 трлн тільки ~80 чи 150 млрд на зброю та допомогу.
А майже всі гроші йшли на утримання військового контингенту США в Афганістані.
Не знайшов де про це розповідає Швець - пам'ятаю що недавно десь казав.
1) Статус союзника США не позволяет вступить в НАТО (авторы Ермак и Зеленский)
2) Статус союзника США не дает гарантии защиты (авторы Ермак и Путин)
Кто то очень обеспокоен что провалил статус союзника США в ВР и теперь всячески пытается оправдать свой саботаж, время расплаты приближается включая и его личинок на ботоферме.