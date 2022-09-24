РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7679 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 771 5
мошенничество (1129) НБУ (4809) помощь (6173)

Предложение "помощи от НБУ" - мошенничество, - Нацбанк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

нбу,нацбанк

Национальный банк предупреждает о новой мошеннической схеме, в рамках которой преступники предлагают украинцам якобы получить помощь от Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мошенники размещают в соцсетях сообщения о том, что НБУ якобы проводит вместе с фондом "Твоя опора" акцию – выплачивает всем украинцам "социально-индивидуальную выплату". Чтобы заполнить заявку на ее получение, предлагают перейти в мошеннический чат-бот.

"Отмечаем, что Национальный банк не производит никаких социальных выплат! Сейчас НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществление выплат", - подчеркнули в Нацбанке.

Читайте также: Международные резервы Украины в августе начали расти, - НБУ

В НБУ предупреждают, что мошенники таким образом могут выманивать персональную информацию и данные банковской карты:

  • пин-код к карточке;
  • трехзначный номер с обратной стороны карты;
  • срок действия карты и т.п.

В Нацбанке призвали пользоваться информацией только из официальных источников, не переходить по непроверенным ссылкам, не вводить реквизиты карт на подозрительных и незнакомых сайтах и ​​никому не сообщать данные о своей карте.

Читайте также: Злоумышленницу, которая обворовывала погибших военных, задержали в Донецкой области

"Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них", - добавили в банке.

Предложение помощи от НБУ - мошенничество, - Нацбанк 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо, нельзя 15 лет автоматом дополнительно накидывать нынче за вообще любое преступление. Реально любое. Так как это причинение ущерба всей стране в нынешний момент.

Пускай мошенники день и ночь разводят кацапских наташек на гробовые, а также их стариков (поддерживающих чмоню на 80% и это не фальсификация). Но тронут кого-то из наших, то добро пожаловать на двадцатку путем полного сложения сроков наказания. И вместо этого позорные суды сажают на 2 года условно за зраду или как этого помойника звали, кто катался по киевщине и материл наших постовых и это во время работы ДРГ, так с того просто штраф взяли и ВСЕ, ему даже язык не отрезали. К столбу надо ставить такую сволочь и преподавать остальным урок.
показать весь комментарий
24.09.2022 12:07 Ответить
А як банківські шахраї наживаються на так званих кредитах!
Ги...
показать весь комментарий
24.09.2022 13:45 Ответить
и куда переводятся гроші? це ж елементарно узнати? можно заблокувати рахунок емітента. просто попередили та й все. МИЖ Попереджали, як що щось ...
показать весь комментарий
24.09.2022 15:02 Ответить
можа ... , але після того суму переведуть ще ... разів !
Це просто рахуноки простох дебітових (не кредитових !) карточків
А у нас - в Україні - вони просто видаються без Ф.І.О. і інших персоналіфікованих даних !
А на якійсь карточці - і знімуть
показать весь комментарий
24.09.2022 15:45 Ответить
В Украіні при оформленні та видачі треба вказати Паспортні данні та особиста присутність при отриманні. А єлектронні платіжни системи потребують веріфікаціі. (тоб то і фіо і персональні данні). Анонімно на законних підставах відкрити Український рахунок у Українськой фінансовій установі НЕМОЖЛИВО. так шо Доследити переміщення грошей ЄЛЕМЕНТАРНО Ватсон
показать весь комментарий
30.09.2022 08:02 Ответить
 
 