Предложение "помощи от НБУ" - мошенничество, - Нацбанк
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Национальный банк предупреждает о новой мошеннической схеме, в рамках которой преступники предлагают украинцам якобы получить помощь от Нацбанка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мошенники размещают в соцсетях сообщения о том, что НБУ якобы проводит вместе с фондом "Твоя опора" акцию – выплачивает всем украинцам "социально-индивидуальную выплату". Чтобы заполнить заявку на ее получение, предлагают перейти в мошеннический чат-бот.
"Отмечаем, что Национальный банк не производит никаких социальных выплат! Сейчас НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществление выплат", - подчеркнули в Нацбанке.
В НБУ предупреждают, что мошенники таким образом могут выманивать персональную информацию и данные банковской карты:
- пин-код к карточке;
- трехзначный номер с обратной стороны карты;
- срок действия карты и т.п.
В Нацбанке призвали пользоваться информацией только из официальных источников, не переходить по непроверенным ссылкам, не вводить реквизиты карт на подозрительных и незнакомых сайтах и никому не сообщать данные о своей карте.
"Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них", - добавили в банке.
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Пускай мошенники день и ночь разводят кацапских наташек на гробовые, а также их стариков (поддерживающих чмоню на 80% и это не фальсификация). Но тронут кого-то из наших, то добро пожаловать на двадцатку путем полного сложения сроков наказания. И вместо этого позорные суды сажают на 2 года условно за зраду или как этого помойника звали, кто катался по киевщине и материл наших постовых и это во время работы ДРГ, так с того просто штраф взяли и ВСЕ, ему даже язык не отрезали. К столбу надо ставить такую сволочь и преподавать остальным урок.
Ги...
Це просто рахуноки простох дебітових (не кредитових !) карточків
А у нас - в Україні - вони просто видаються без Ф.І.О. і інших персоналіфікованих даних !
А на якійсь карточці - і знімуть