Пропозиція "допомоги від НБУ" - шахрайство, - Нацбанк

Національний банк попереджає про нову шахрайську схему, в рамках якої злочинці пропонують українцям нібито отримати допомогу від Нацбанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Шахраї розміщують в соцмережах повідомлення про те, що НБУ нібито проводить разом з фондом "Твоя опора" акцію - виплачує всім українцям "соціально-індивідуальну виплату". Щоб заповнити заявку на її отримання, пропонують перейти в шахрайський чат-бот.

"Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат! Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат", - наголосили в Нацбанку.

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В НБУ попереджають, що шахраї таким чином можуть виманювати персональну інформацію та дані банківської картки:

пін-код до картки;

тризначний номер на звороті картки;

термін дії картки тощо.

В Нацбанку закликали користуватися інформацією лише з офіційних джерел, не переходити за неперевіреними посиланнями, не вводити реквізити карток на підозрілих та незнайомих сайтах і нікому не повідомляти дані про свою картку.

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"Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них", - додали в банку.