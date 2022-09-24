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Пропозиція "допомоги від НБУ" - шахрайство, - Нацбанк

Новини Цензор.НЕТ Події

нбу,нацбанк

Національний банк попереджає про нову шахрайську схему, в рамках якої злочинці пропонують українцям нібито отримати допомогу від Нацбанку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Шахраї розміщують в соцмережах повідомлення про те, що НБУ нібито проводить разом з фондом "Твоя опора" акцію - виплачує всім українцям "соціально-індивідуальну виплату". Щоб заповнити заявку на її отримання, пропонують перейти в шахрайський чат-бот.

"Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат! Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат", - наголосили в Нацбанку.

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В НБУ попереджають, що шахраї таким чином можуть виманювати персональну інформацію та дані банківської картки:

  • пін-код до картки;
  • тризначний номер на звороті картки;
  • термін дії картки тощо.

В Нацбанку закликали користуватися інформацією лише з офіційних джерел, не переходити за неперевіреними посиланнями, не вводити реквізити карток на підозрілих та незнайомих сайтах і нікому не повідомляти дані про свою картку.

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"Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них", - додали в банку.

Пропозиція допомоги від НБУ - шахрайство, - Нацбанк 01

Автор: Ольга Лузан
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А шо, нельзя 15 лет автоматом дополнительно накидывать нынче за вообще любое преступление. Реально любое. Так как это причинение ущерба всей стране в нынешний момент.

Пускай мошенники день и ночь разводят кацапских наташек на гробовые, а также их стариков (поддерживающих чмоню на 80% и это не фальсификация). Но тронут кого-то из наших, то добро пожаловать на двадцатку путем полного сложения сроков наказания. И вместо этого позорные суды сажают на 2 года условно за зраду или как этого помойника звали, кто катался по киевщине и материл наших постовых и это во время работы ДРГ, так с того просто штраф взяли и ВСЕ, ему даже язык не отрезали. К столбу надо ставить такую сволочь и преподавать остальным урок.
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24.09.2022 12:07 Відповісти
А як банківські шахраї наживаються на так званих кредитах!
Ги...
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24.09.2022 13:45 Відповісти
и куда переводятся гроші? це ж елементарно узнати? можно заблокувати рахунок емітента. просто попередили та й все. МИЖ Попереджали, як що щось ...
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24.09.2022 15:02 Відповісти
можа ... , але після того суму переведуть ще ... разів !
Це просто рахуноки простох дебітових (не кредитових !) карточків
А у нас - в Україні - вони просто видаються без Ф.І.О. і інших персоналіфікованих даних !
А на якійсь карточці - і знімуть
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24.09.2022 15:45 Відповісти
В Украіні при оформленні та видачі треба вказати Паспортні данні та особиста присутність при отриманні. А єлектронні платіжни системи потребують веріфікаціі. (тоб то і фіо і персональні данні). Анонімно на законних підставах відкрити Український рахунок у Українськой фінансовій установі НЕМОЖЛИВО. так шо Доследити переміщення грошей ЄЛЕМЕНТАРНО Ватсон
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30.09.2022 08:02 Відповісти
 
 