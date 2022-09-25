Ночью россияне обстреляли Николаев, повреждены жилые дома, - Сенкевич
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Сегодня, 25 сентября, после часа ночи Николаев в очередной раз обстреляли оккупанты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Сегодня после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода.
На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают попавшие под обстрелы районы", - говорится в сообщении.
Подробнее о последствиях будет сообщено позже.
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