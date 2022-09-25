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Ночью россияне обстреляли Николаев, повреждены жилые дома, - Сенкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

Сегодня, 25 сентября, после часа ночи Николаев в очередной раз обстреляли оккупанты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода.

На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают попавшие под обстрелы районы", - говорится в сообщении.

Подробнее о последствиях будет сообщено позже.

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Так швидко ми кацапів не позбудемось.
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25.09.2022 08:21 Ответить
Спасибо президенту А. Ермаку за нашу николаевскую счастливую жизнь, за то что мы ложимся спать и не знаем, проснемся ли мы утром, за то что по нам каждую ночь кошмарят лошарскими ракетами.

Чтоб ты **** здох чепушило.
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25.09.2022 08:35 Ответить
сьогодні "лише" чотири прильоти...нормас....
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25.09.2022 14:43 Ответить
 
 