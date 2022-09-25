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Вночі росіяни обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Сьогодні, 25 вересня, після першої години ночі Миколаїв вкотре обстріляли окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу.

На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається , що детальніше про наслідки буде повідомлено пізніше.

Також читайте: Уночі окупанти завдали потужних ударів по Миколаєву: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, кінотеатр (оновлено)

Автор: Наталя Джума
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Так швидко ми кацапів не позбудемось.
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25.09.2022 08:21 Відповісти
Спасибо президенту А. Ермаку за нашу николаевскую счастливую жизнь, за то что мы ложимся спать и не знаем, проснемся ли мы утром, за то что по нам каждую ночь кошмарят лошарскими ракетами.

Чтоб ты **** здох чепушило.
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25.09.2022 08:35 Відповісти
сьогодні "лише" чотири прильоти...нормас....
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25.09.2022 14:43 Відповісти
 
 