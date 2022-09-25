Вночі росіяни обстріляли Миколаїв, пошкоджено житлові будинки, - Сєнкевич

Сьогодні, 25 вересня, після першої години ночі Миколаїв вкотре обстріляли окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу.



На місцях працюють ремонтні бригади та комунальники. Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається , що детальніше про наслідки буде повідомлено пізніше.

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