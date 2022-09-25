Оккупанты проложили трубопровод для перекачки топлива вблизи Новой Каховки

Российские захватчики проложили вблизи Новой Каховки на Херсонщине трубопровод для перекачки топлива.

Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем держать огневой контроль над временно оккупированными территориями, где враг размещает свои запасы, где сосредоточивает технику и вооружение. Они пытаются выискивать для себя варианты для переправки через Днепр, несмотря на то, что мы постоянно "корректируем" состояние мостов для того, чтобы они не использовались для перемещения тяжелой техники, но легковую технику они туда направляют. И также известно, что проложили трубопровод для перекачки топлива", - отметила она.

Также, по словам Гуменюк, статистика последних дней показывает, что враг продолжает ракетные атаки по ряду областей, участились и случаи применения дронов-камикадзе. "Они, во-первых, имеют ограничения по дальности действия, поэтому применяются непосредственно по тем регионам, которые они могут достигнуть. Их тактико-технические характеристики еще не изучены, поскольку есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены", - сказала она.

Гуменюк добавила, что эти дроны управляемые и часто меняют маршруты во время атаки. "Мы это также наблюдаем и анализируем тактику врага, что именно он пытается отнести к боевым ухищрениям. Я думаю, что все равно мы их разгадаем", – сказала она.

По ее словам, сейчас известно, что эти дроны имеют громкий двигатель, извещающий о приближении такой атаки, и это уже сигнал для того, чтобы перейти в укрытие.

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