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Оккупанты проложили трубопровод для перекачки топлива вблизи Новой Каховки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,нова

Российские захватчики проложили вблизи Новой Каховки на Херсонщине трубопровод для перекачки топлива.

Об этом в эфире телемарафона сказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем держать огневой контроль над временно оккупированными территориями, где враг размещает свои запасы, где сосредоточивает технику и вооружение. Они пытаются выискивать для себя варианты для переправки через Днепр, несмотря на то, что мы постоянно "корректируем" состояние мостов для того, чтобы они не использовались для перемещения тяжелой техники, но легковую технику они туда направляют. И также известно, что проложили трубопровод для перекачки топлива", - отметила она.

Также, по словам Гуменюк, статистика последних дней показывает, что враг продолжает ракетные атаки по ряду областей, участились и случаи применения дронов-камикадзе. "Они, во-первых, имеют ограничения по дальности действия, поэтому применяются непосредственно по тем регионам, которые они могут достигнуть. Их тактико-технические характеристики еще не изучены, поскольку есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены", - сказала она.

Гуменюк добавила, что эти дроны управляемые и часто меняют маршруты во время атаки. "Мы это также наблюдаем и анализируем тактику врага, что именно он пытается отнести к боевым ухищрениям. Я думаю, что все равно мы их разгадаем", – сказала она.

По ее словам, сейчас известно, что эти дроны имеют громкий двигатель, извещающий о приближении такой атаки, и это уже сигнал для того, чтобы перейти в укрытие.

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Топ комментарии
+14
Що ж, доведеться Хімарсами трохи змінити пропускну здатність трубопроводу
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25.09.2022 11:22
+10
важко влучити, дорогі ракети, ремонт трубопровода - копійчаний...

знову: чому не були підірвані мости через Дніпро при відступі 24.03.22?
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25.09.2022 11:50
+9
Трубопровід повинен мати станцію входу і станцвю виходу. Потрібні координати.
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25.09.2022 12:07
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Що ж, доведеться Хімарсами трохи змінити пропускну здатність трубопроводу
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25.09.2022 11:22 Ответить
важко влучити, дорогі ракети, ремонт трубопровода - копійчаний...

знову: чому не були підірвані мости через Дніпро при відступі 24.03.22?
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25.09.2022 11:50 Ответить
Ну за ним пальним хтось приїздить на бензавозі, а тому варто бити по кінцевому пункту трублпровода , що з одного що з іншого боку
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25.09.2022 12:09 Ответить
звичайна арта не дістає, Хаймерсами дорого...на жаль, хоч мышкин обіцяв тиждень тому що Киселівку "через два дня" звільнять, він ***********...суки гарно вгризлись в землю, тай ї боєкомплекту вистачає, ...навіть Правдіно нам довелось залишити(((
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25.09.2022 14:35 Ответить
Під Білогорівкою по річці пускали плавучі міни - це працювало
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25.09.2022 20:18 Ответить
Скоро і трупопровід треба буде прокладати,діаметром 200!
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25.09.2022 14:43 Ответить
фигово... ну надеюсь ребята справятся и с этой бедой.
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25.09.2022 11:32 Ответить
і де цигани-партизани? чому не крадуть дизель?
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25.09.2022 11:32 Ответить
Хто знає, уточніть координати, будь ласка!
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25.09.2022 11:34 Ответить
Бахнуть по нему - и все оккупанты будут драпать
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25.09.2022 11:34 Ответить
Не може бути, щоб цигани ще не зробили туди врізку ! А якщо серйозно, то для морських ССО достойне завдання - знайти на дні палипопровод, замінувати, а ще краще - непомітно ввести у склад палива домішки, які виведуть з ладу техніку !
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25.09.2022 11:40 Ответить
На рахунок домішок було б круто,
але підібратися туди нереально.
Тим більше тих домішок багато потрібно.
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25.09.2022 13:52 Ответить
Трубопровід стане цілю для ЗСУ адже трубопровід це нерухома ціль тому її легко вразити
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25.09.2022 11:49 Ответить
вразити важко, відремонтувати легко
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25.09.2022 11:54 Ответить
Трубы - легко, а что с насосами?
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25.09.2022 12:02 Ответить
Пару сотень доларів...
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25.09.2022 12:47 Ответить
Трубопровід повинен мати станцію входу і станцвю виходу. Потрібні координати.
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25.09.2022 12:07 Ответить
В залежності від рельєфу місцевості та відстані там можуть буть і проміжні перекачуючі станції Паскудно те що такі трубопроводи працюють не постійно - подали якусь кількість пального і виключилися Найефективніше нанести удар "на вході" в момент подачі пального А для цього розвідка потрібна!
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25.09.2022 13:37 Ответить
"Херсонский поток-1"
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25.09.2022 12:33 Ответить
Це поки це трубопровід не буде підірваний партизанами або дронами.
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25.09.2022 13:01 Ответить
..надо взорвать трубу
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25.09.2022 13:37 Ответить
Генерали не допрацьовують,а в Одессі взагалі байдики бьють.
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25.09.2022 13:43 Ответить
Пане Залужний, направте до нас в Одесу генерала Кривоноса. Будемо дуже вдячн1. Поговор1ть з Ермаком, це ж в1н все вир1шуе. Нехай в1дробляе за фотосесс11 з вами.
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25.09.2022 13:50 Ответить
Залужного замість Хомчака примусили поставити американці і Боріс Джонсон. І мабуть за це не оприлюднили доказів по Вагнергейту.
Навіть не знаю що їм зробити тепер щоб зелена кротівня зробила те що Ви хочете
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25.09.2022 20:16 Ответить
Батько друга (покійний) під Білогорівкою писав що вони пускали вниз по річці міни і так успішно підривали понтони.
Може й тут спробувати...
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25.09.2022 20:14 Ответить
 
 