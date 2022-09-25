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Окупанти проклали трубопровід для перекачування пального поблизу Нової Каховки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,нова

Російські загарбники проклали поблизу Нової Каховки на Херсонщині трубопровід для перекачування пального.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими тимчасово окупованими територіями, де ворог розташовує свої запаси, де зосереджує техніку та озброєння. Вони намагаються вишукувати для себе варіанти для переправлення через Дніпро, попри те, що ми постійно "коригуємо" стан мостів для того, щоб вони не використовувалися для переміщення важкої техніки, але легкову техніку вони туди спрямовують. І також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального", - зазначила вона.

Також, за словами Гуменюк, статистика останніх днів свідчить, що ворог продовжує ракетні атаки по низці областей, почастішали й випадки застосування дронів-камікадзе. "Вони, по-перше, мають обмеження по дальності дії, тому застосовують безпосередньо по тих регіонах, які вони можуть сягнути. Їх тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені", - сказала вона.

Гуменюк додала, що ці дрони керовані і часто змінюють маршрути під час атаки. "Ми це так само спостерігаємо та аналізуємо тактику ворога, що саме він намагається віднести до бойових хитрощів. Я думаю, що все одно ми їх розгадаємо", - сказала вона.

За її словами, нині відомо, що ці дрони мають гучний двигун, який сповіщає про наближення такої атаки, і це вже сигнал для того, щоб перейти в укриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники уразили колону військової техніки росіян у Новій Каховці, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Що ж, доведеться Хімарсами трохи змінити пропускну здатність трубопроводу
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25.09.2022 11:22
+10
важко влучити, дорогі ракети, ремонт трубопровода - копійчаний...

знову: чому не були підірвані мости через Дніпро при відступі 24.03.22?
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25.09.2022 11:50
+9
Трубопровід повинен мати станцію входу і станцвю виходу. Потрібні координати.
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25.09.2022 12:07
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Що ж, доведеться Хімарсами трохи змінити пропускну здатність трубопроводу
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25.09.2022 11:22 Відповісти
важко влучити, дорогі ракети, ремонт трубопровода - копійчаний...

знову: чому не були підірвані мости через Дніпро при відступі 24.03.22?
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25.09.2022 11:50 Відповісти
Ну за ним пальним хтось приїздить на бензавозі, а тому варто бити по кінцевому пункту трублпровода , що з одного що з іншого боку
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25.09.2022 12:09 Відповісти
звичайна арта не дістає, Хаймерсами дорого...на жаль, хоч мышкин обіцяв тиждень тому що Киселівку "через два дня" звільнять, він ***********...суки гарно вгризлись в землю, тай ї боєкомплекту вистачає, ...навіть Правдіно нам довелось залишити(((
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25.09.2022 14:35 Відповісти
Під Білогорівкою по річці пускали плавучі міни - це працювало
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25.09.2022 20:18 Відповісти
Скоро і трупопровід треба буде прокладати,діаметром 200!
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25.09.2022 14:43 Відповісти
фигово... ну надеюсь ребята справятся и с этой бедой.
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25.09.2022 11:32 Відповісти
і де цигани-партизани? чому не крадуть дизель?
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25.09.2022 11:32 Відповісти
Хто знає, уточніть координати, будь ласка!
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25.09.2022 11:34 Відповісти
Бахнуть по нему - и все оккупанты будут драпать
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25.09.2022 11:34 Відповісти
Не може бути, щоб цигани ще не зробили туди врізку ! А якщо серйозно, то для морських ССО достойне завдання - знайти на дні палипопровод, замінувати, а ще краще - непомітно ввести у склад палива домішки, які виведуть з ладу техніку !
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25.09.2022 11:40 Відповісти
На рахунок домішок було б круто,
але підібратися туди нереально.
Тим більше тих домішок багато потрібно.
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25.09.2022 13:52 Відповісти
Трубопровід стане цілю для ЗСУ адже трубопровід це нерухома ціль тому її легко вразити
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25.09.2022 11:49 Відповісти
вразити важко, відремонтувати легко
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25.09.2022 11:54 Відповісти
Трубы - легко, а что с насосами?
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25.09.2022 12:02 Відповісти
Пару сотень доларів...
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25.09.2022 12:47 Відповісти
Трубопровід повинен мати станцію входу і станцвю виходу. Потрібні координати.
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25.09.2022 12:07 Відповісти
В залежності від рельєфу місцевості та відстані там можуть буть і проміжні перекачуючі станції Паскудно те що такі трубопроводи працюють не постійно - подали якусь кількість пального і виключилися Найефективніше нанести удар "на вході" в момент подачі пального А для цього розвідка потрібна!
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25.09.2022 13:37 Відповісти
"Херсонский поток-1"
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25.09.2022 12:33 Відповісти
Це поки це трубопровід не буде підірваний партизанами або дронами.
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25.09.2022 13:01 Відповісти
..надо взорвать трубу
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25.09.2022 13:37 Відповісти
Генерали не допрацьовують,а в Одессі взагалі байдики бьють.
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25.09.2022 13:43 Відповісти
Пане Залужний, направте до нас в Одесу генерала Кривоноса. Будемо дуже вдячн1. Поговор1ть з Ермаком, це ж в1н все вир1шуе. Нехай в1дробляе за фотосесс11 з вами.
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25.09.2022 13:50 Відповісти
Залужного замість Хомчака примусили поставити американці і Боріс Джонсон. І мабуть за це не оприлюднили доказів по Вагнергейту.
Навіть не знаю що їм зробити тепер щоб зелена кротівня зробила те що Ви хочете
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25.09.2022 20:16 Відповісти
Батько друга (покійний) під Білогорівкою писав що вони пускали вниз по річці міни і так успішно підривали понтони.
Може й тут спробувати...
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25.09.2022 20:14 Відповісти
 
 