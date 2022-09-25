Окупанти проклали трубопровід для перекачування пального поблизу Нової Каховки

Російські загарбники проклали поблизу Нової Каховки на Херсонщині трубопровід для перекачування пального.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими тимчасово окупованими територіями, де ворог розташовує свої запаси, де зосереджує техніку та озброєння. Вони намагаються вишукувати для себе варіанти для переправлення через Дніпро, попри те, що ми постійно "коригуємо" стан мостів для того, щоб вони не використовувалися для переміщення важкої техніки, але легкову техніку вони туди спрямовують. І також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального", - зазначила вона.

Також, за словами Гуменюк, статистика останніх днів свідчить, що ворог продовжує ракетні атаки по низці областей, почастішали й випадки застосування дронів-камікадзе. "Вони, по-перше, мають обмеження по дальності дії, тому застосовують безпосередньо по тих регіонах, які вони можуть сягнути. Їх тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені", - сказала вона.

Гуменюк додала, що ці дрони керовані і часто змінюють маршрути під час атаки. "Ми це так само спостерігаємо та аналізуємо тактику ворога, що саме він намагається віднести до бойових хитрощів. Я думаю, що все одно ми їх розгадаємо", - сказала вона.

За її словами, нині відомо, що ці дрони мають гучний двигун, який сповіщає про наближення такої атаки, і це вже сигнал для того, щоб перейти в укриття.

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