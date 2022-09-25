20 тяжелораненых украинских бойцов пройдут лечение в Израиле, - посол
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Израиль примет на лечение военных Вооруженных сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Израиля в Украине.
"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий", - рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.
Топ комментарии
+6 Evgeny N
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+6 Вася Шевченко f77d76ba
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+4 ALEX 13 fb91baed
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Експорт зброї з Ізраелю станом на серпень 2022 $5,198млрд. (!!!)
А ще можна згадати обмеження в'їзду для біженців з України (коли московитам залишився вільний в'їзд-виїзд)...
Вони майже як Німеччина. Тільки німці багато балакають та мало що дають, а ці навіть не балакають, а просто мало що надають.
давайте в глаз почаще - И ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НАШ