20 тяжелораненых украинских бойцов пройдут лечение в Израиле, - посол

Израиль примет на лечение военных Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Израиля в Украине.

"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий", - рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

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