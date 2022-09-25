РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12844 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
1 994 16
Израиль (1760) ранение (3239) лечение (909)

20 тяжелораненых украинских бойцов пройдут лечение в Израиле, - посол

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ізраїль

Израиль примет на лечение военных Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Израиля в Украине.

"Израиль примет на лечение 20 украинских военнослужащих, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий", - рассказал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Транспортировку раненых организовали посольство Израиля, израильский центр Mashav и Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

Читайте также: Я шокирован отказом Израиля предоставить Украине ПВО, хотя у него есть аналогичные контракты с некоторыми арабскими странами, - Зеленский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Це все, чого домігся найвеличніший еврей всесвіту від землі обєтованної? Ну нормуль, чо!
показать весь комментарий
25.09.2022 18:04
+6
теперь главное проверить - точно ли именно раненные ВСУ поедут... а то по верховной зраде столько условно контуженных претендентов на лечение в Израиле есть шо... аукцион могут устроить (простите за сарказм)
показать весь комментарий
25.09.2022 18:08
+4
Слава найвеличнішому єврею! Круто він домовився!
показать весь комментарий
25.09.2022 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все, чого домігся найвеличніший еврей всесвіту від землі обєтованної? Ну нормуль, чо!
показать весь комментарий
25.09.2022 18:04 Ответить
не..ну а мож ему еще шекелями отсыпали...шо мы знаем?? ))))
показать весь комментарий
25.09.2022 18:06 Ответить
Писалось що і в Польщі і Латвії лікуються
показать весь комментарий
25.09.2022 18:06 Ответить
Я про землю обєтованну писав. А то зовсім не Польща чи Латвія
показать весь комментарий
25.09.2022 18:12 Ответить
В Ізраїлі своя йде війна з арабами, своїх поранених вистачає
показать весь комментарий
25.09.2022 18:29 Ответить
Серьезно? Там прям тыши в день Израиль с первого дня был с Раиссей, как бы тут кому-то не хотелось другого.
показать весь комментарий
25.09.2022 18:35 Ответить
https://take-profit.org/statistics/weapons-sales/israel/

Експорт зброї з Ізраелю станом на серпень 2022 $5,198млрд. (!!!)
А ще можна згадати обмеження в'їзду для біженців з України (коли московитам залишився вільний в'їзд-виїзд)...
Вони майже як Німеччина. Тільки німці багато балакають та мало що дають, а ці навіть не балакають, а просто мало що надають.
показать весь комментарий
26.09.2022 12:31 Ответить
теперь главное проверить - точно ли именно раненные ВСУ поедут... а то по верховной зраде столько условно контуженных претендентов на лечение в Израиле есть шо... аукцион могут устроить (простите за сарказм)
показать весь комментарий
25.09.2022 18:08 Ответить
Слава найвеличнішому єврею! Круто він домовився!
показать весь комментарий
25.09.2022 18:20 Ответить
Израиль - такая страна , что чем больше их позоришь в мире , тем больше онИ подлизываються

давайте в глаз почаще - И ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НАШ
показать весь комментарий
25.09.2022 18:24 Ответить
Там просто уже большинство населения против Раиссы, вот и крутится Кабинет под...уйловников как может.
показать весь комментарий
25.09.2022 18:36 Ответить
Подяка. Буде ще більше приємно, якщо візьмуть лікувати азовців.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:04 Ответить
Миша Бродский - пещерный украинофоб. Даже своей синагоге, пардон, ОПе помочь не хочет.
показать весь комментарий
25.09.2022 19:08 Ответить
Это не тот Миша.
показать весь комментарий
25.09.2022 20:29 Ответить
Я лично возил в больницу передачи, еще мальчикам раненым на майдане. Тогда ( то что я видел своими глазами ) их было человек 15.
показать весь комментарий
25.09.2022 20:40 Ответить
для такой большой страны как Израиль, аж 20(двадцать) человек, это курам на смех.
показать весь комментарий
25.09.2022 21:59 Ответить
 
 