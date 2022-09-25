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Новини За кордономВійна в Україні
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Ізраїль (1231) поранення (2658) лікування (561)

20 тяжкопоранених українських бійців пройдуть лікування в Ізраїлі, - посол

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ізраїль

Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я шокований відмовою Ізраїлю надати Україні ППО, хоча він має аналогічні контракти з деякими арабськими країнами, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Це все, чого домігся найвеличніший еврей всесвіту від землі обєтованної? Ну нормуль, чо!
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25.09.2022 18:04
+6
теперь главное проверить - точно ли именно раненные ВСУ поедут... а то по верховной зраде столько условно контуженных претендентов на лечение в Израиле есть шо... аукцион могут устроить (простите за сарказм)
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25.09.2022 18:08
+4
Слава найвеличнішому єврею! Круто він домовився!
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25.09.2022 18:20
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Це все, чого домігся найвеличніший еврей всесвіту від землі обєтованної? Ну нормуль, чо!
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25.09.2022 18:04 Відповісти
не..ну а мож ему еще шекелями отсыпали...шо мы знаем?? ))))
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25.09.2022 18:06 Відповісти
Писалось що і в Польщі і Латвії лікуються
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25.09.2022 18:06 Відповісти
Я про землю обєтованну писав. А то зовсім не Польща чи Латвія
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25.09.2022 18:12 Відповісти
В Ізраїлі своя йде війна з арабами, своїх поранених вистачає
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25.09.2022 18:29 Відповісти
Серьезно? Там прям тыши в день Израиль с первого дня был с Раиссей, как бы тут кому-то не хотелось другого.
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25.09.2022 18:35 Відповісти
https://take-profit.org/statistics/weapons-sales/israel/

Експорт зброї з Ізраелю станом на серпень 2022 $5,198млрд. (!!!)
А ще можна згадати обмеження в'їзду для біженців з України (коли московитам залишився вільний в'їзд-виїзд)...
Вони майже як Німеччина. Тільки німці багато балакають та мало що дають, а ці навіть не балакають, а просто мало що надають.
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26.09.2022 12:31 Відповісти
теперь главное проверить - точно ли именно раненные ВСУ поедут... а то по верховной зраде столько условно контуженных претендентов на лечение в Израиле есть шо... аукцион могут устроить (простите за сарказм)
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25.09.2022 18:08 Відповісти
Слава найвеличнішому єврею! Круто він домовився!
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25.09.2022 18:20 Відповісти
Израиль - такая страна , что чем больше их позоришь в мире , тем больше онИ подлизываються

давайте в глаз почаще - И ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НАШ
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25.09.2022 18:24 Відповісти
Там просто уже большинство населения против Раиссы, вот и крутится Кабинет под...уйловников как может.
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25.09.2022 18:36 Відповісти
Подяка. Буде ще більше приємно, якщо візьмуть лікувати азовців.
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25.09.2022 19:04 Відповісти
Миша Бродский - пещерный украинофоб. Даже своей синагоге, пардон, ОПе помочь не хочет.
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25.09.2022 19:08 Відповісти
Это не тот Миша.
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25.09.2022 20:29 Відповісти
Я лично возил в больницу передачи, еще мальчикам раненым на майдане. Тогда ( то что я видел своими глазами ) их было человек 15.
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25.09.2022 20:40 Відповісти
для такой большой страны как Израиль, аж 20(двадцать) человек, это курам на смех.
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25.09.2022 21:59 Відповісти
 
 