20 тяжкопоранених українських бійців пройдуть лікування в Ізраїлі, - посол

Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство Ізраїлю в Україні.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

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