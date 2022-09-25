20 тяжкопоранених українських бійців пройдуть лікування в Ізраїлі, - посол
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Ізраїль прийме на лікування військових Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство Ізраїлю в Україні.
"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій", - розповів посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
Транспортування поранених організували посольство Ізраїлю, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.
Топ коментарі
+6 Evgeny N
показати весь коментар25.09.2022 18:04
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.09.2022 18:08
+4 ALEX 13 fb91baed
показати весь коментар25.09.2022 18:20
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Будь ласка, зачекайте...
Експорт зброї з Ізраелю станом на серпень 2022 $5,198млрд. (!!!)
А ще можна згадати обмеження в'їзду для біженців з України (коли московитам залишився вільний в'їзд-виїзд)...
Вони майже як Німеччина. Тільки німці багато балакають та мало що дають, а ці навіть не балакають, а просто мало що надають.
давайте в глаз почаще - И ИЗРАИЛЬ БУДЕТ НАШ