США продолжат способствовать поставке советских танков для ВСУ, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Белый дом будет продолжать способствовать поставке в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.
Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
"Одни только Соединенные Штаты сейчас предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы способствовали передаче танков из стран-союзников по НАТО, имеющих танки советских времен, на которых обучались украинцы. Мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.
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Пожалуйста, подождите...
Як там казав один кацап - " нас трусом дєлаєт сомнєньє"....
нехай гроші на своє виборництво зброї для України беруть із конфіскованих у рашки сотен міліардів!
причому демонстративно мають брати, із розписом на що і скільки!
кожен кацап нехай біситься і гризе свого буя споглядаючи куди йдуть його "кровні"
Жаль , звичайно , що ці танки відправляють в Україну на утилізацію ... , а на їхнє місце поставлять *******
Але ДАРЕНОМУ КОНЮ ...
інша справа що говорить саліван, а мовчить Блінкін
якби США не здриснули перед шантажем буйла
коли встигають.....?
Я уже писал другим настоящую цель,но меня "Цензор" нагло банит за правду.
є Основний бойовий танк, ОБТ (англ. main battle tank, MBT) - танк багатоцільового призначення, що суміщає високу вогневу потужність, захист і рухливість.
Не такої відповіді я сподівався на мобілізацію кацапів.
таких?
"модернізований Т-72 Болгарії
https://mil.in.ua/uk/news/u-bolgariyi-tryvaye-modernizatsiya-tankiv-t-72/
прорашист саліван просто "болтаєт єрундой" !!!!!!
.
Салливан, вот не надо **здеть, вы обучаете украинских солдат обращению с вашими гаубицами, могли бы давно уже обучить обращению с вашими танками.
Задолбали уже тупые отмазки. Скажи уже честно - ты и тебе подобные убедили Байдена не давать ВСУ заметного преимущества над кацапами, потому и нет ATACMS, потому и нет F-16, потому и нет абрамсов и леопардов. Вы думаете, что если дать такое преимущество, то путлер окончательно взбесится, вот что вы с Шольцем подразумеваете под недопущением эскалации.
Видимо, эти "мягкие, как говно" деятели думают, что можно выиграть войну, воюя несколько лет, тогда, дескать, у кацапов что-то закончится и они решат всё бросить. Я даже не буду говорить о том, что у кацапов населения почти втрое больше, я скажу о другом - ценой отсутствия эффективной контратаки где-то помимо Харьковской области становится кацапский ядерный зонтик над ныне оккупированными частями Украины, вот какая цена отсутствия западных танков и самолётов. Вскоре узнаем, что Салливан нам посоветует делать с новыми аннексированными частями Украины, за ввод войск на которые нам уже угрожают ядерным ударом. Козлина бл***.
"Т-64Е" = $1,1-1,5 млн
"БТР-4Е(М)" = $1,1-1,5 млн
"БТР-3Е1" = $1 млн