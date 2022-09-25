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танк (1925) Салливан Джейк (180)

США продолжат способствовать поставке советских танков для ВСУ, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,m55s

Белый дом будет продолжать способствовать поставке в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Одни только Соединенные Штаты сейчас предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы способствовали передаче танков из стран-союзников по НАТО, имеющих танки советских времен, на которых обучались украинцы. Мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.

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Топ комментарии
+34
Я думаю это будет уроком для всех, что нужно иметь свое оружие и его производство.
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25.09.2022 18:36
+20
Сори, но это полный бред. Зачем нам танки которых у России больше 10000 на консервации. Ну дадут нам с запада до тысячи таких же а орки выставят в 10 раз больше. И качество будет абсолютно одинаковое. Старые советские танки, без активной защиты, без современной електроники НАТО, и других полезных вещей. И все это лишь бы не давать абрамсы и леопарды, которые бы сохранили жизнь не одному нашему танкисту. Наша власть должна настаивать чтобы мы получили то что реально могло бы перемалывать их резервы, а не такое же самое воорудение как у РФ.
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25.09.2022 18:47
+14
т -34 т-55 ще залишились в африці..............
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25.09.2022 18:40
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Я думаю это будет уроком для всех, что нужно иметь свое оружие и его производство.
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25.09.2022 18:36 Ответить
для производства оружия сперва надо иметь экономику и не аграрно-сырьевого типа.
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25.09.2022 21:50 Ответить
какое есть оружие у Швейцарии Люксембурга? какие им нужно делать выводы? что ты идиот ? - эта война последняя в ближайшие сто лет - ее никто не ожидал но ращку закроют раз и на всегда
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25.09.2022 22:52 Ответить
Слушай сюда деБил у Швейцарии оружия больше чем в Израиле !!! мало того она его таки да производит!!! Во вторых в швейцарцы все вооружены каждый может купить даже пулемет в Израиле, который воюет нет !!! На Швейцарию не напал даже гитлерч думаю не зря. Все швейцарцы поголовно проходят военные сборы. Люксембург тоже производит оружие и до недавнего времени была лидером сталелитейной промышленности. Зато из-за таких дебилов вместо воружений Украина делала дороги.
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25.09.2022 23:19 Ответить
какое млять оружие дятел? со своими пукалками против ракет рсзо или градов будешь *** сосать в одной братской могиле -твою швейцарию кацапы прошли бы как нож сквозь масло тупо закидав градами
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25.09.2022 23:21 Ответить
Дебіл, в Швейцарії тих же танків значно більше ніж в Німеччині. Крім того тих Леопард 2 у них більше. Вони всі гори тунелями прокопали і там бази зберігання зброї, включно з важкою. У них зброї більше ніж будь у кого в Європі і є кому воювати. У тих же французів ніби є армія і зброя, а боєздатний лише Іноземний Легіон. І така ситуація по всій Західній Європі крім Великобританії.
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25.09.2022 23:37 Ответить
и поэтому они нейтралы и боятся хоть с кем то воевать?
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25.09.2022 23:52 Ответить
Швейцария это горы , так что забрасывали бы ее кацапы говном своим , а не градами и танками . ВВС и ПВО у Швейцарии круче чем у Украины и да армия Швейцарии которая как бы не воевала 300 лет 400 000, а сколько было у Украины на момент войны ? Так что долбодятел это ты. И да на последок Израилю до 80х годов оружие продавали только Чехи, по этому сейчас Израиль производит все сам. Размер Израиля Киев и киевская область насиление около 9миллионов , но религиозные а их треть не работают.
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25.09.2022 23:40 Ответить
да да вояки поэтому они всегда сидели в нейтралах что бы не получить писдюлей или шкурку жалко
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25.09.2022 23:50 Ответить
Надайте Амбрамсів й Леопардів хочаб штук 100!
Як там казав один кацап - " нас трусом дєлаєт сомнєньє"....
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25.09.2022 18:39 Ответить
США похоже пі.***** Україну весь мотлох бронетехніки з європи нам скоро знайдуть т 34. це подяка світу за здачу ядерного озброєня.
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25.09.2022 18:53 Ответить
По суті американці вирішують цією передачею нам радянського озброєння кілька задач: переозброєння країн НАТО новішими зразками зброї замість відправленої нам, завантаження свого впк новими замовленнями, озброєння України найбільш для нас потрібною зброєю мінімально необхідною її кількістю ( бо і так 17 млрд. зелених вже як корова язиком..., а далі буде ще...)
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25.09.2022 19:40 Ответить
т -34 т-55 ще залишились в африці..............
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25.09.2022 18:40 Ответить
не выкупят Штаты - выкупят кацапы. а потом мы отправим дальше
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25.09.2022 18:41 Ответить
гроши теж з дерева не беруться. зараз передвиборчий сезон і Байден зайнятий підкупом виборців соціальними програмами і на танки Україні йому не вистачає
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25.09.2022 19:19 Ответить
війна в Україні - скорочення безробіття в США !

нехай гроші на своє виборництво зброї для України беруть із конфіскованих у рашки сотен міліардів!
причому демонстративно мають брати, із розписом на що і скільки!
кожен кацап нехай біситься і гризе свого буя споглядаючи куди йдуть його "кровні"
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25.09.2022 20:36 Ответить
нехай твой зеленский перестанет воровать гуманитраку а потом требуйте падлы что-то у США
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25.09.2022 22:56 Ответить
ось вам і страшна відповідь на ядерні погрози *****.
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25.09.2022 18:47 Ответить
Сори, но это полный бред. Зачем нам танки которых у России больше 10000 на консервации. Ну дадут нам с запада до тысячи таких же а орки выставят в 10 раз больше. И качество будет абсолютно одинаковое. Старые советские танки, без активной защиты, без современной електроники НАТО, и других полезных вещей. И все это лишь бы не давать абрамсы и леопарды, которые бы сохранили жизнь не одному нашему танкисту. Наша власть должна настаивать чтобы мы получили то что реально могло бы перемалывать их резервы, а не такое же самое воорудение как у РФ.
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25.09.2022 18:47 Ответить
На консервации и в рабочем состоянии это две большие разницы. Да и консервацией складирование 30 лет под открытым небом не назовешь.
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25.09.2022 21:02 Ответить
+Танки , хоч вони ще "радянського" виробництва - в Європі - уже модернізовані !
Жаль , звичайно , що ці танки відправляють в Україну на утилізацію ... , а на їхнє місце поставлять *******
Але ДАРЕНОМУ КОНЮ ...
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25.09.2022 22:23 Ответить
тебе давать что-то должны? а ты сам что сделал для производства танков ? выбрал проплятков кремлевских во власть?
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25.09.2022 22:59 Ответить
Смысл в этих танках если уже нехватка снарядов? Или США думают что россия своими поделится?
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25.09.2022 18:57 Ответить
15 ярдов это типа даем "союзникам" новое а те Украине - старое? тогда там еще амортизацию наверное надо высчитать.
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25.09.2022 19:01 Ответить
а тебя диванный балабол есть лучше варианты?
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25.09.2022 23:00 Ответить
Салливан - это друг русни.
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25.09.2022 19:05 Ответить
друг то друг, але не від себе він говорить
інша справа що говорить саліван, а мовчить Блінкін
якби США не здриснули перед шантажем буйла
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25.09.2022 20:38 Ответить
кончай бредить кацап иди памперсы меняй - а то скоро "ядерный удар" по воронежу
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25.09.2022 23:01 Ответить
а ты друг кремлядей и что?
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25.09.2022 23:02 Ответить
Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» II - американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей
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25.09.2022 19:07 Ответить
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25.09.2022 19:09 Ответить
Генерал-лейтенант Девід Нахом заявив про намір ВПС США залишити штурмовики А-10 Thunderbolt II в строю до 2040-х років
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25.09.2022 19:11 Ответить
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25.09.2022 19:14 Ответить
тобто нам би він підійшов? ))
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25.09.2022 19:19 Ответить
💯
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25.09.2022 19:31 Ответить
JAS 39E/F Gripen
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25.09.2022 19:38 Ответить
в Швеції населення всього 9 млн, а вони виробляють весь спектр зброї

коли встигають.....?
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25.09.2022 20:41 Ответить
экономика+мозги
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25.09.2022 21:51 Ответить
там нет - опзж рыго аналов зе-каломойш и кацапских ботов типа тебя
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25.09.2022 23:03 Ответить
те що нам треба
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26.09.2022 00:50 Ответить
Чем дольше идет война, тем больше я убеждаюсь, что у США цель уничтожить как можно больше советского оружия.
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25.09.2022 19:11 Ответить
Ка же вы ошибаетесь.
Я уже писал другим настоящую цель,но меня "Цензор" нагло банит за правду.
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25.09.2022 22:12 Ответить
нет кацап мы и так все знаем всеравно путлер добьет твою рашку
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25.09.2022 23:04 Ответить
Ты шо там пукнул?***** мне в президенты записываешь?Вот когда будут доказательства шо я кацап,то тогда и вякай.А раз нет,то не прыгай в мою сторону.
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28.09.2022 18:26 Ответить
Все равно нам нужны тяжелые танки,все эти Т-72 и прочие это средние.
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25.09.2022 19:18 Ответить
тяжелих Королевських тигрів та Маусів вже немає з півсторічя

є Основний бойовий танк, ОБТ (англ. main battle tank, MBT) - танк багатоцільового призначення, що суміщає високу вогневу потужність, захист і рухливість.
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25.09.2022 20:43 Ответить
Советские танки были есть танками прорыва,а натовские более для обороны и лучше защищены.
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25.09.2022 22:03 Ответить
Советский металлолом круче любого дерьма из стран НАТО...
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25.09.2022 19:18 Ответить
Ну і скільки їх в нормальному стані ще лишилося? Я так розумію мова вже йтиме про т55 і т62. Враховуючи вік цих апаратів, живих їх дуже не багато. Про технічні можливості я взагалі мовчу. Поки що допомога Україні схожа на тилізацію радянської техніки в НАТО і заміну на нову. А що там з м109? Певно теж не на часі. Навіть Норвегія кілька штук дала.
Не такої відповіді я сподівався на мобілізацію кацапів.
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25.09.2022 19:22 Ответить
Еще 270+ польских РТ-91. Есть не нужные Ю. Корее Т-80. Есть Греция. Сотен 6 можно собрать. Если сильно мотивировать партнеров.
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25.09.2022 21:04 Ответить
Сотен 6 можно собрать.

таких?
"модернізований Т-72 Болгарії

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25.09.2022 21:32 Ответить
вони самі збираються на них їздити до 2030 року
https://mil.in.ua/uk/news/u-bolgariyi-tryvaye-modernizatsiya-tankiv-t-72/
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25.09.2022 21:33 Ответить
Типа таких. У корейцев и киприотов поновее есть. Да и поляки еще могут подкинуть 90-х годов.
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26.09.2022 17:13 Ответить
вони тепер голову ломають як ЗСУ на металобрухті звільнили Харківщину ? може багато їм зброї поставили ?
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25.09.2022 19:30 Ответить
Пока в США Байден и Салливан Украине будет тяжело. Один трусливый выживший из ума дед - другой прошашистская скотина.
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25.09.2022 19:42 Ответить
то ли дело мочегонный трамп ! который сосет сосал и будет сосать у твоего путлера да кацап? Демократы это лучшее что случилось со Штатами за последние годы
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25.09.2022 23:06 Ответить
Радянські танки.можуть бути різні.Якщо,такі як Польща надала,то норм.Але мотлоху,нам не потрібно,бо його немає чим обслуговувати і потрібно наших людей цінувати і не садити в шкаралупу.
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25.09.2022 19:43 Ответить
таких як польські більше немає!!!
прорашист саліван просто "болтаєт єрундой" !!!!!!

.
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25.09.2022 20:45 Ответить
Да чього ж не має? В тій же Польщі і є. Та й чехи с болгарами та румунами ще не роздяглися повністю.
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25.09.2022 21:06 Ответить
кончай бредить кремлевский знаток википедии
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25.09.2022 23:07 Ответить
Ну, ладно ещё истребители, но что настолько отличающееся может быть у современного западного танка?
Салливан, вот не надо **здеть, вы обучаете украинских солдат обращению с вашими гаубицами, могли бы давно уже обучить обращению с вашими танками.

Задолбали уже тупые отмазки. Скажи уже честно - ты и тебе подобные убедили Байдена не давать ВСУ заметного преимущества над кацапами, потому и нет ATACMS, потому и нет F-16, потому и нет абрамсов и леопардов. Вы думаете, что если дать такое преимущество, то путлер окончательно взбесится, вот что вы с Шольцем подразумеваете под недопущением эскалации.

Видимо, эти "мягкие, как говно" деятели думают, что можно выиграть войну, воюя несколько лет, тогда, дескать, у кацапов что-то закончится и они решат всё бросить. Я даже не буду говорить о том, что у кацапов населения почти втрое больше, я скажу о другом - ценой отсутствия эффективной контратаки где-то помимо Харьковской области становится кацапский ядерный зонтик над ныне оккупированными частями Украины, вот какая цена отсутствия западных танков и самолётов. Вскоре узнаем, что Салливан нам посоветует делать с новыми аннексированными частями Украины, за ввод войск на которые нам уже угрожают ядерным ударом. Козлина бл***.
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25.09.2022 21:08 Ответить
Не почти втрое, а почти вчетверо* больше населения.
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25.09.2022 21:10 Ответить
У кацапів населення не 140, а 70-80 мільйонів, правда у нас теж вже давно навіть і не 40 мільйонів.
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25.09.2022 23:48 Ответить
невероятно скотская позиция. Это и есть хваленый ленд лиз??
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25.09.2022 23:25 Ответить
"ОПЛОТ" = $4,5-6 млн

"Т-64Е" = $1,1-1,5 млн

"БТР-4Е(М)" = $1,1-1,5 млн

"БТР-3Е1" = $1 млн
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26.09.2022 00:22 Ответить
На нашем ТВД пока и советские танки сойдут. У рашистов уже т-62 с т-55 в ход пошли..Американцы слов на ветер не бросают,соберут совтанки по всему миру,возможно, и распроданные нашими нерадивыми мо в ВСУ возвратятся..Порядок в танковых войсках Украины!
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26.09.2022 12:39 Ответить
 
 