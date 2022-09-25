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США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,m55s

Білий дім продовжуватиме сприяти постачанню в Україну танків радянського виробництва з держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, а також інших озброєнь.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

"Одні лише Сполучені Штати наразі надали Україні озброєнь більш ніж на 15 млрд доларів, включаючи системи ППО, сотні артилерійських установок, сотні тисяч, якщо не мільйони, артилерійських снарядів. Ми сприяли передачі танків з країн - союзників по НАТО, які мають танки радянської доби, на яких проходили навчання українці, ми продовжимо робити все це", - зазначив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У німецькому Бундестазі після дебатів відклали голосування за термінову поставку танків Україні, - Politico

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Я думаю это будет уроком для всех, что нужно иметь свое оружие и его производство.
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25.09.2022 18:36
+20
Сори, но это полный бред. Зачем нам танки которых у России больше 10000 на консервации. Ну дадут нам с запада до тысячи таких же а орки выставят в 10 раз больше. И качество будет абсолютно одинаковое. Старые советские танки, без активной защиты, без современной електроники НАТО, и других полезных вещей. И все это лишь бы не давать абрамсы и леопарды, которые бы сохранили жизнь не одному нашему танкисту. Наша власть должна настаивать чтобы мы получили то что реально могло бы перемалывать их резервы, а не такое же самое воорудение как у РФ.
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25.09.2022 18:47
+14
т -34 т-55 ще залишились в африці..............
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25.09.2022 18:40
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Я думаю это будет уроком для всех, что нужно иметь свое оружие и его производство.
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25.09.2022 18:36 Відповісти
для производства оружия сперва надо иметь экономику и не аграрно-сырьевого типа.
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25.09.2022 21:50 Відповісти
какое есть оружие у Швейцарии Люксембурга? какие им нужно делать выводы? что ты идиот ? - эта война последняя в ближайшие сто лет - ее никто не ожидал но ращку закроют раз и на всегда
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25.09.2022 22:52 Відповісти
Слушай сюда деБил у Швейцарии оружия больше чем в Израиле !!! мало того она его таки да производит!!! Во вторых в швейцарцы все вооружены каждый может купить даже пулемет в Израиле, который воюет нет !!! На Швейцарию не напал даже гитлерч думаю не зря. Все швейцарцы поголовно проходят военные сборы. Люксембург тоже производит оружие и до недавнего времени была лидером сталелитейной промышленности. Зато из-за таких дебилов вместо воружений Украина делала дороги.
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25.09.2022 23:19 Відповісти
какое млять оружие дятел? со своими пукалками против ракет рсзо или градов будешь *** сосать в одной братской могиле -твою швейцарию кацапы прошли бы как нож сквозь масло тупо закидав градами
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25.09.2022 23:21 Відповісти
Дебіл, в Швейцарії тих же танків значно більше ніж в Німеччині. Крім того тих Леопард 2 у них більше. Вони всі гори тунелями прокопали і там бази зберігання зброї, включно з важкою. У них зброї більше ніж будь у кого в Європі і є кому воювати. У тих же французів ніби є армія і зброя, а боєздатний лише Іноземний Легіон. І така ситуація по всій Західній Європі крім Великобританії.
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25.09.2022 23:37 Відповісти
и поэтому они нейтралы и боятся хоть с кем то воевать?
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25.09.2022 23:52 Відповісти
Швейцария это горы , так что забрасывали бы ее кацапы говном своим , а не градами и танками . ВВС и ПВО у Швейцарии круче чем у Украины и да армия Швейцарии которая как бы не воевала 300 лет 400 000, а сколько было у Украины на момент войны ? Так что долбодятел это ты. И да на последок Израилю до 80х годов оружие продавали только Чехи, по этому сейчас Израиль производит все сам. Размер Израиля Киев и киевская область насиление около 9миллионов , но религиозные а их треть не работают.
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25.09.2022 23:40 Відповісти
да да вояки поэтому они всегда сидели в нейтралах что бы не получить писдюлей или шкурку жалко
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25.09.2022 23:50 Відповісти
Надайте Амбрамсів й Леопардів хочаб штук 100!
Як там казав один кацап - " нас трусом дєлаєт сомнєньє"....
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25.09.2022 18:39 Відповісти
США похоже пі.***** Україну весь мотлох бронетехніки з європи нам скоро знайдуть т 34. це подяка світу за здачу ядерного озброєня.
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25.09.2022 18:53 Відповісти
По суті американці вирішують цією передачею нам радянського озброєння кілька задач: переозброєння країн НАТО новішими зразками зброї замість відправленої нам, завантаження свого впк новими замовленнями, озброєння України найбільш для нас потрібною зброєю мінімально необхідною її кількістю ( бо і так 17 млрд. зелених вже як корова язиком..., а далі буде ще...)
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25.09.2022 19:40 Відповісти
т -34 т-55 ще залишились в африці..............
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25.09.2022 18:40 Відповісти
не выкупят Штаты - выкупят кацапы. а потом мы отправим дальше
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25.09.2022 18:41 Відповісти
гроши теж з дерева не беруться. зараз передвиборчий сезон і Байден зайнятий підкупом виборців соціальними програмами і на танки Україні йому не вистачає
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25.09.2022 19:19 Відповісти
війна в Україні - скорочення безробіття в США !

нехай гроші на своє виборництво зброї для України беруть із конфіскованих у рашки сотен міліардів!
причому демонстративно мають брати, із розписом на що і скільки!
кожен кацап нехай біситься і гризе свого буя споглядаючи куди йдуть його "кровні"
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25.09.2022 20:36 Відповісти
нехай твой зеленский перестанет воровать гуманитраку а потом требуйте падлы что-то у США
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25.09.2022 22:56 Відповісти
ось вам і страшна відповідь на ядерні погрози *****.
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25.09.2022 18:47 Відповісти
Сори, но это полный бред. Зачем нам танки которых у России больше 10000 на консервации. Ну дадут нам с запада до тысячи таких же а орки выставят в 10 раз больше. И качество будет абсолютно одинаковое. Старые советские танки, без активной защиты, без современной електроники НАТО, и других полезных вещей. И все это лишь бы не давать абрамсы и леопарды, которые бы сохранили жизнь не одному нашему танкисту. Наша власть должна настаивать чтобы мы получили то что реально могло бы перемалывать их резервы, а не такое же самое воорудение как у РФ.
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25.09.2022 18:47 Відповісти
На консервации и в рабочем состоянии это две большие разницы. Да и консервацией складирование 30 лет под открытым небом не назовешь.
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25.09.2022 21:02 Відповісти
+Танки , хоч вони ще "радянського" виробництва - в Європі - уже модернізовані !
Жаль , звичайно , що ці танки відправляють в Україну на утилізацію ... , а на їхнє місце поставлять *******
Але ДАРЕНОМУ КОНЮ ...
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25.09.2022 22:23 Відповісти
тебе давать что-то должны? а ты сам что сделал для производства танков ? выбрал проплятков кремлевских во власть?
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25.09.2022 22:59 Відповісти
Смысл в этих танках если уже нехватка снарядов? Или США думают что россия своими поделится?
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25.09.2022 18:57 Відповісти
15 ярдов это типа даем "союзникам" новое а те Украине - старое? тогда там еще амортизацию наверное надо высчитать.
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25.09.2022 19:01 Відповісти
а тебя диванный балабол есть лучше варианты?
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25.09.2022 23:00 Відповісти
Салливан - это друг русни.
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25.09.2022 19:05 Відповісти
друг то друг, але не від себе він говорить
інша справа що говорить саліван, а мовчить Блінкін
якби США не здриснули перед шантажем буйла
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25.09.2022 20:38 Відповісти
кончай бредить кацап иди памперсы меняй - а то скоро "ядерный удар" по воронежу
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25.09.2022 23:01 Відповісти
а ты друг кремлядей и что?
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25.09.2022 23:02 Відповісти
Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» II - американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей
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25.09.2022 19:07 Відповісти
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25.09.2022 19:09 Відповісти
Генерал-лейтенант Девід Нахом заявив про намір ВПС США залишити штурмовики А-10 Thunderbolt II в строю до 2040-х років
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25.09.2022 19:11 Відповісти
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25.09.2022 19:14 Відповісти
тобто нам би він підійшов? ))
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25.09.2022 19:19 Відповісти
💯
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25.09.2022 19:31 Відповісти
JAS 39E/F Gripen
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25.09.2022 19:38 Відповісти
в Швеції населення всього 9 млн, а вони виробляють весь спектр зброї

коли встигають.....?
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25.09.2022 20:41 Відповісти
экономика+мозги
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25.09.2022 21:51 Відповісти
там нет - опзж рыго аналов зе-каломойш и кацапских ботов типа тебя
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25.09.2022 23:03 Відповісти
те що нам треба
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26.09.2022 00:50 Відповісти
Чем дольше идет война, тем больше я убеждаюсь, что у США цель уничтожить как можно больше советского оружия.
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25.09.2022 19:11 Відповісти
Ка же вы ошибаетесь.
Я уже писал другим настоящую цель,но меня "Цензор" нагло банит за правду.
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25.09.2022 22:12 Відповісти
нет кацап мы и так все знаем всеравно путлер добьет твою рашку
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25.09.2022 23:04 Відповісти
Ты шо там пукнул?***** мне в президенты записываешь?Вот когда будут доказательства шо я кацап,то тогда и вякай.А раз нет,то не прыгай в мою сторону.
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28.09.2022 18:26 Відповісти
Все равно нам нужны тяжелые танки,все эти Т-72 и прочие это средние.
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25.09.2022 19:18 Відповісти
тяжелих Королевських тигрів та Маусів вже немає з півсторічя

є Основний бойовий танк, ОБТ (англ. main battle tank, MBT) - танк багатоцільового призначення, що суміщає високу вогневу потужність, захист і рухливість.
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25.09.2022 20:43 Відповісти
Советские танки были есть танками прорыва,а натовские более для обороны и лучше защищены.
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25.09.2022 22:03 Відповісти
Советский металлолом круче любого дерьма из стран НАТО...
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25.09.2022 19:18 Відповісти
Ну і скільки їх в нормальному стані ще лишилося? Я так розумію мова вже йтиме про т55 і т62. Враховуючи вік цих апаратів, живих їх дуже не багато. Про технічні можливості я взагалі мовчу. Поки що допомога Україні схожа на тилізацію радянської техніки в НАТО і заміну на нову. А що там з м109? Певно теж не на часі. Навіть Норвегія кілька штук дала.
Не такої відповіді я сподівався на мобілізацію кацапів.
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25.09.2022 19:22 Відповісти
Еще 270+ польских РТ-91. Есть не нужные Ю. Корее Т-80. Есть Греция. Сотен 6 можно собрать. Если сильно мотивировать партнеров.
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25.09.2022 21:04 Відповісти
Сотен 6 можно собрать.

таких?
"модернізований Т-72 Болгарії

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25.09.2022 21:32 Відповісти
вони самі збираються на них їздити до 2030 року
https://mil.in.ua/uk/news/u-bolgariyi-tryvaye-modernizatsiya-tankiv-t-72/
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25.09.2022 21:33 Відповісти
Типа таких. У корейцев и киприотов поновее есть. Да и поляки еще могут подкинуть 90-х годов.
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26.09.2022 17:13 Відповісти
вони тепер голову ломають як ЗСУ на металобрухті звільнили Харківщину ? може багато їм зброї поставили ?
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25.09.2022 19:30 Відповісти
Пока в США Байден и Салливан Украине будет тяжело. Один трусливый выживший из ума дед - другой прошашистская скотина.
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25.09.2022 19:42 Відповісти
то ли дело мочегонный трамп ! который сосет сосал и будет сосать у твоего путлера да кацап? Демократы это лучшее что случилось со Штатами за последние годы
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25.09.2022 23:06 Відповісти
Радянські танки.можуть бути різні.Якщо,такі як Польща надала,то норм.Але мотлоху,нам не потрібно,бо його немає чим обслуговувати і потрібно наших людей цінувати і не садити в шкаралупу.
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25.09.2022 19:43 Відповісти
таких як польські більше немає!!!
прорашист саліван просто "болтаєт єрундой" !!!!!!

.
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25.09.2022 20:45 Відповісти
Да чього ж не має? В тій же Польщі і є. Та й чехи с болгарами та румунами ще не роздяглися повністю.
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25.09.2022 21:06 Відповісти
кончай бредить кремлевский знаток википедии
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25.09.2022 23:07 Відповісти
Ну, ладно ещё истребители, но что настолько отличающееся может быть у современного западного танка?
Салливан, вот не надо **здеть, вы обучаете украинских солдат обращению с вашими гаубицами, могли бы давно уже обучить обращению с вашими танками.

Задолбали уже тупые отмазки. Скажи уже честно - ты и тебе подобные убедили Байдена не давать ВСУ заметного преимущества над кацапами, потому и нет ATACMS, потому и нет F-16, потому и нет абрамсов и леопардов. Вы думаете, что если дать такое преимущество, то путлер окончательно взбесится, вот что вы с Шольцем подразумеваете под недопущением эскалации.

Видимо, эти "мягкие, как говно" деятели думают, что можно выиграть войну, воюя несколько лет, тогда, дескать, у кацапов что-то закончится и они решат всё бросить. Я даже не буду говорить о том, что у кацапов населения почти втрое больше, я скажу о другом - ценой отсутствия эффективной контратаки где-то помимо Харьковской области становится кацапский ядерный зонтик над ныне оккупированными частями Украины, вот какая цена отсутствия западных танков и самолётов. Вскоре узнаем, что Салливан нам посоветует делать с новыми аннексированными частями Украины, за ввод войск на которые нам уже угрожают ядерным ударом. Козлина бл***.
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25.09.2022 21:08 Відповісти
Не почти втрое, а почти вчетверо* больше населения.
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25.09.2022 21:10 Відповісти
У кацапів населення не 140, а 70-80 мільйонів, правда у нас теж вже давно навіть і не 40 мільйонів.
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25.09.2022 23:48 Відповісти
невероятно скотская позиция. Это и есть хваленый ленд лиз??
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25.09.2022 23:25 Відповісти
"ОПЛОТ" = $4,5-6 млн

"Т-64Е" = $1,1-1,5 млн

"БТР-4Е(М)" = $1,1-1,5 млн

"БТР-3Е1" = $1 млн
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26.09.2022 00:22 Відповісти
На нашем ТВД пока и советские танки сойдут. У рашистов уже т-62 с т-55 в ход пошли..Американцы слов на ветер не бросают,соберут совтанки по всему миру,возможно, и распроданные нашими нерадивыми мо в ВСУ возвратятся..Порядок в танковых войсках Украины!
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26.09.2022 12:39 Відповісти
 
 