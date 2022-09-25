США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім

Білий дім продовжуватиме сприяти постачанню в Україну танків радянського виробництва з держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, а також інших озброєнь.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

"Одні лише Сполучені Штати наразі надали Україні озброєнь більш ніж на 15 млрд доларів, включаючи системи ППО, сотні артилерійських установок, сотні тисяч, якщо не мільйони, артилерійських снарядів. Ми сприяли передачі танків з країн - союзників по НАТО, які мають танки радянської доби, на яких проходили навчання українці, ми продовжимо робити все це", - зазначив Салліван.

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