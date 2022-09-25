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Новости За рубежом Мобилизация в РФ
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граница (4749) Казахстан (740)

В Казахстане пограничники задержали троих россиян, пытавшихся уйти от мобилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

казахстан

В Казахстане 25 сентября пограничники задержали троих граждан России, пытавшихся незаконно перейти границу. Задержанные мужчины объяснили, что они хотели уйти от мобилизации, которую объявили в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пограничной службе Казахстана.

В ведомстве отметили, что Казахстан передаст задержанных мужчин российской стороне по завершении опроса.

Ранее спикер казахстанского парламента Маулен Ашимбаев заявил, что его страна не будет давать разрешение на постоянное проживание российским гражданам без разрешения Москвы, пишет "Радио Свобода".

"Наши официальные учреждения не будут выдавать виды на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страны их гражданства не возражают против их переезда в Казахстан", - сказал Ашимбаев.

Напомним, что представитель президента в АР Тамила Ташева ранее сообщила, что в Крыму всего за несколько дней россияне раздали более 1500 повесток крымским татарам.

Читайте также: В Казахстане помогут украинцам, бегущим из Крыма от путинской мобилизации, - Чубаров
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Топ комментарии
+8
Ці троє банальна голотьба, "пролетарии"
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25.09.2022 21:31
+8
Казахи-викидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік...
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25.09.2022 21:32
+7
Раньше ж путина поддерживали, а как своей шкуре угроза так тикать?
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25.09.2022 22:06
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Ці троє банальна голотьба, "пролетарии"
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25.09.2022 21:31 Ответить
Казахи-викидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік...
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25.09.2022 21:32 Ответить
ключевий тезис - які намагалися незаконно перейти кордон

тобто вирішили іти не через пункт перепустки

позвикали лізти без мила і думають, що законодавство інших країн для них ніщо

СЮПРИИИИСССС!
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25.09.2022 21:35 Ответить
так і хочеться процитувати одного мудрого бобра:

ЕЙ, ТИ, ДУРЄНЬ, БРОСАЙ РУЖЬЙО ДА ВСПЛИВАЙ ПОСКОРЄЙ!
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25.09.2022 21:41 Ответить
Правильно, хай русьньовські холопи у себе порядок роблять, ато удумали з'їбаться. Раньше б головою думало
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25.09.2022 21:43 Ответить
Йши собі дебіли подивитись шпілі-вілі...
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25.09.2022 21:54 Ответить
та то космонавти на Байконур шли
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25.09.2022 22:01 Ответить
У відомстві зазначили, що Казахстан передасть затриманих чоловіків російській стороні після завершення опитування. Джерело: https://censor.net/ua/n3369508
А тоді їх 100% відправлять ваєвать. Сховалися називається.
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25.09.2022 22:03 Ответить
Раньше ж путина поддерживали, а как своей шкуре угроза так тикать?
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25.09.2022 22:06 Ответить
А пам'ятаєте як кричали нам "а вы почему не в военкомате?"...

Пси сцикливі... А тепер пищать із-за нас українців їм треба в чергах стояти годинами щоб з країни втекти... Це ж ваш "гондоняєв" сказав - "священный долг здохнуть"..! Мразі....

Венгри, циганські арійці - це наступні, кому нирки повідбивати треба...
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25.09.2022 22:39 Ответить
 
 