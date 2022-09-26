ВСУ захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2"

В Харьковской области украинские военные захватили российскую станцию помех "Р-934БМВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мілітарний.

"Эта станция входит в автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" представляет собой глубокую модернизацию одноименного предшественника. Главная задача этого комплекса – выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы. Прежде всего, это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые. Кроме того, есть возможность подавления радионавигационных систем, пишет издание.

В составе комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" имеется аппаратура разных типов, предназначенная для широкого спектра задач. А именно – пункт управления Р-330КМВ со станциями помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ и Р-325УМВ. Все средства комплекса размещаются на самоходном шасси МТ-ЛБу, что обеспечивает высокую подвижность и проходимость. По прибытии на место комплекса требуется около 15 минут на развертывание всех средств и подготовку к боевой работе.

Общую координацию работы комплекса осуществляет расчет пункта управления Р-330КМВ, состоящий из четырех человек.

Автоматизированная станция помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

Двое из них имеют автоматизированные рабочие места для управления всеми системами. Один пункт управления может контролировать до четырех пар станций постановки помех. В автоматическом режиме обеспечивается решение до 30 задач.

Читайте: В течение 25 сентября на южном направлении уничтожены 43 оккупанта, 3 танка и 5 складов, - ОК "Південь"