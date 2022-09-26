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ВСУ захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

реб,борисоглебск,борисоглебськ

В Харьковской области украинские военные захватили российскую станцию помех "Р-934БМВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мілітарний.

"Эта станция входит в автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2". Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" представляет собой глубокую модернизацию одноименного предшественника. Главная задача этого комплекса – выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы. Прежде всего, это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые. Кроме того, есть возможность подавления радионавигационных систем, пишет издание.

В составе комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" имеется аппаратура разных типов, предназначенная для широкого спектра задач. А именно – пункт управления Р-330КМВ со станциями помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ и Р-325УМВ. Все средства комплекса размещаются на самоходном шасси МТ-ЛБу, что обеспечивает высокую подвижность и проходимость. По прибытии на место комплекса требуется около 15 минут на развертывание всех средств и подготовку к боевой работе.

Общую координацию работы комплекса осуществляет расчет пункта управления Р-330КМВ, состоящий из четырех человек.

Автоматизированная станция помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

Двое из них имеют автоматизированные рабочие места для управления всеми системами. Один пункт управления может контролировать до четырех пар станций постановки помех. В автоматическом режиме обеспечивается решение до 30 задач.

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Топ комментарии
+16
Приємна новина для України!!
Фахівці розберуться, що до чого!!
Слава Захисникам України!!!
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26.09.2022 11:37
+12
Котики наші, бережи вас Господь
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26.09.2022 11:40
+10
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26.09.2022 11:47
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Приємна новина для України!!
Фахівці розберуться, що до чого!!
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🗡😡🇹🇷🇳🇴🇪🇺🇫🇮🇨🇦🇪🇪🇩🇪🇸🇪🇮🇩🇺🇸🇬🇧🇦🇿🌻🌶🍒🌞✌️👍✊👏
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26.09.2022 11:37 Ответить
Це виходить ще одну? Бо декілька днів назад уже була інфа про захоплення такої аналоговнєткі)
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26.09.2022 11:38 Ответить
То був здається «Зоопарк».
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26.09.2022 11:53 Ответить
Там, вроде, был просто "Борисоглебск" ..
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26.09.2022 14:34 Ответить
Котики наші, бережи вас Господь
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26.09.2022 11:40 Ответить
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26.09.2022 11:47 Ответить
обычно у лаптей ума хватает зоопарком обозвать....
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26.09.2022 11:46 Ответить
На автовокзалі в Рязані чоловік підпалив себе, крича при цьому, що не хоче йти на війну.
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26.09.2022 11:49 Ответить
О, разберем, потом перестроим частоты и будет летать получше. Также проверим экскалибур, может ли эта хрень его глушить. Но конкретно сейчас кацапы будут использовать маломощные глушилки (десятки и сотни Ватт) из простого чемодана и антенны. Все эти гаргары оказались бесполезной сосалкой денег еще со время совка. А что до управления, так сейчас же мобилизированное мясо будет. Как им можно управлять? Кто с дрона скинет им блок сигарет и бутылки водки, туда они и будут переть. И кацапы, и мы можем ими управлять то есть и тут реально глушилки будут решать.
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26.09.2022 11:52 Ответить
В них шо там дифіцит фантазії? Шо наступне? Мінініпажарськ? Комсомолонаамурськ? Путінолучшийпрєзідентськ?
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26.09.2022 11:55 Ответить
Сорі ... Яка новітня ?? Їй років 15 вже ...
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26.09.2022 11:58 Ответить
Радіозавад, мабуть, правильніше, бо перешкода - це коли на 100%...
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26.09.2022 11:59 Ответить
сколько же разных реб у мокшан, каждый день наши захватывают или уничтожают и каждый раз новое название.
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26.09.2022 12:41 Ответить
Звідтам же - Військові України отримали корейські сухпайки

вони - саморозігрівающіся
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26.09.2022 14:15 Ответить
Як там в к/ф "Бумбараш": пароль - бомба, ответ - борісоглєбск. Вони, бл@дь, усе з совка того клятого тягнуть. Дебіли, бл@дь...
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26.09.2022 16:20 Ответить
 
 