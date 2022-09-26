УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15050 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 758 15

ЗСУ захопили новітню російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2"

реб,борисоглебск,борисоглебськ

У Харківській області українські військові захопили російську станцію перешкод "Р-934БМВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

"Ця станція входить до автоматизованого комплексу радіоелектронного придушення "Борисоглебск-2". Комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" є глибокою модернізацією однойменного попередника. Головне завдання цього комплексу - виявлення та придушення різних каналів зв’язку та інших систем, що використовують радіосигнали. Насамперед це системи зв’язку та управління тактичної ланки, зокрема супутникові. Крім того, є можливість придушення радіонавігаційних систем", - пише видання.

У складі комплексу РЕБ "Борисоглебск-2" є апаратура різних типів, призначена для широкого спектра завдань. А саме - пункт управління Р-330КМВ зі станціями перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ і Р-325УМВ. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБу, що забезпечує високу рухливість та прохідність. Після прибуття на місце комплексу потрібно близько 15 хвилин на розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи.

Загальну координацію роботи комплексу здійснює розрахунок пункту управління Р-330КМВ, що складається з чотирьох осіб.

Автоматизована станція перешкод зі складу комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2".

Двоє з них мають автоматизовані робочі місця для управління роботи всіма системами. Один пункт управління може контролювати до чотирьох пар станцій постановки перешкод. В автоматичному режимі забезпечується вирішення до 30 завдань.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57,2 тис. осіб, 260 літаків, 224 гелікоптери, 2 290 танків, 1 369 артсистем та 4 857 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

техніка (1820) ЗСУ (7504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Приємна новина для України!!
Фахівці розберуться, що до чого!!
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🗡😡🇹🇷🇳🇴🇪🇺🇫🇮🇨🇦🇪🇪🇩🇪🇸🇪🇮🇩🇺🇸🇬🇧🇦🇿🌻🌶🍒🌞✌️👍✊👏
показати весь коментар
26.09.2022 11:37
+12
Котики наші, бережи вас Господь
показати весь коментар
26.09.2022 11:40
+10
показати весь коментар
26.09.2022 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приємна новина для України!!
Фахівці розберуться, що до чого!!
Слава Захисникам України!!!
🇺🇦‼️❤️⚔️🗡😡🇹🇷🇳🇴🇪🇺🇫🇮🇨🇦🇪🇪🇩🇪🇸🇪🇮🇩🇺🇸🇬🇧🇦🇿🌻🌶🍒🌞✌️👍✊👏
показати весь коментар
26.09.2022 11:37 Відповісти
Це виходить ще одну? Бо декілька днів назад уже була інфа про захоплення такої аналоговнєткі)
показати весь коментар
26.09.2022 11:38 Відповісти
То був здається «Зоопарк».
показати весь коментар
26.09.2022 11:53 Відповісти
Там, вроде, был просто "Борисоглебск" ..
показати весь коментар
26.09.2022 14:34 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь
показати весь коментар
26.09.2022 11:40 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 11:47 Відповісти
обычно у лаптей ума хватает зоопарком обозвать....
показати весь коментар
26.09.2022 11:46 Відповісти
На автовокзалі в Рязані чоловік підпалив себе, крича при цьому, що не хоче йти на війну.
показати весь коментар
26.09.2022 11:49 Відповісти
О, разберем, потом перестроим частоты и будет летать получше. Также проверим экскалибур, может ли эта хрень его глушить. Но конкретно сейчас кацапы будут использовать маломощные глушилки (десятки и сотни Ватт) из простого чемодана и антенны. Все эти гаргары оказались бесполезной сосалкой денег еще со время совка. А что до управления, так сейчас же мобилизированное мясо будет. Как им можно управлять? Кто с дрона скинет им блок сигарет и бутылки водки, туда они и будут переть. И кацапы, и мы можем ими управлять то есть и тут реально глушилки будут решать.
показати весь коментар
26.09.2022 11:52 Відповісти
В них шо там дифіцит фантазії? Шо наступне? Мінініпажарськ? Комсомолонаамурськ? Путінолучшийпрєзідентськ?
показати весь коментар
26.09.2022 11:55 Відповісти
Сорі ... Яка новітня ?? Їй років 15 вже ...
показати весь коментар
26.09.2022 11:58 Відповісти
Радіозавад, мабуть, правильніше, бо перешкода - це коли на 100%...
показати весь коментар
26.09.2022 11:59 Відповісти
сколько же разных реб у мокшан, каждый день наши захватывают или уничтожают и каждый раз новое название.
показати весь коментар
26.09.2022 12:41 Відповісти
Звідтам же - https://mil.in.ua/uk/news/vijskovi-********-otrymaly-korejski-suhpajky/ Військові України отримали корейські сухпайки

вони - саморозігрівающіся
показати весь коментар
26.09.2022 14:15 Відповісти
Як там в к/ф "Бумбараш": пароль - бомба, ответ - борісоглєбск. Вони, бл@дь, усе з совка того клятого тягнуть. Дебіли, бл@дь...
показати весь коментар
26.09.2022 16:20 Відповісти
 
 