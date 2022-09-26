УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 492 23
армія РФ (13510) війна (56641) Генштаб ЗС (4534) знищення (4144) техніка (1327) втрати (3827)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57,2 тис. осіб, 260 літаків, 224 гелікоптери, 2 290 танків, 1 369 артсистем та 4 857 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 57 200 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 57200 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2290 (+15) од,

бойових броньованих машин - 4857 (+25) од,

артилерійських систем - 1369 (+1) од,

РСЗВ - 330 (+2) од,

засоби ППО - 172 (+1) од,

літаків - 260 (+1) од,

гелікоптерів - 224 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 970 (+4),

крилаті ракети - 241 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3711 (+10) од,

спеціальна техніка - 131 (+1).

Читайте також: ЗСУ завдали ударів по переправах та зосередженню техніки російських окупантів

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57,2 тис. осіб, 260 літаків, 224 гелікоптери, 2 290 танків, 1 369 артсистем та 4 857 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
тут ще цікавий факт, про втрати в Афганістані інформація звідки? з совка, що автоматично можна множити на 10, так що, ще не як в Афганістані, але ми до цього йдемо, у рашиста буде земля горіти під ногами на українській святій землі
показати весь коментар
26.09.2022 09:26
+15
Непогано так раскирдували
показати весь коментар
26.09.2022 09:22
+14
показати весь коментар
26.09.2022 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Непогано так раскирдували
показати весь коментар
26.09.2022 09:22 Відповісти
Афганістан 80-х нервово курить в стороні.
показати весь коментар
26.09.2022 09:22 Відповісти
тут ще цікавий факт, про втрати в Афганістані інформація звідки? з совка, що автоматично можна множити на 10, так що, ще не як в Афганістані, але ми до цього йдемо, у рашиста буде земля горіти під ногами на українській святій землі
показати весь коментар
26.09.2022 09:26 Відповісти
За даними військових експертів втрати серсер 140 тисяч плюс сто тисяч афганців котрі воювали на стороні червоних, втрати сил оборони Афганістана близько 300 тисяч бійців також вбито більш як один міліон цивільних.
показати весь коментар
26.09.2022 11:49 Відповісти
На секунду, - 7 місяців і я не віру в 57 000, я вірю в 70 десь. На секундочку, за СІМ місяців. А далі буде ще цікавіше, ба більше бу. *******?!
Ото ж я ще раз стверджую - Афганістан 80-х нервово курить в стороні.
показати весь коментар
26.09.2022 17:27 Відповісти
Интересно смотреть начало єтой авантюри с 24 февраля где пели песнт бравурні.. типа Ольга ********* и прочие пропагандони рабZeи.. .
Симонян орала Киев за два дня ..********* за три...СаСалвьев за неделю....
Ржач конкретній...🤣♥️🖤Слава ЗСУ...🔱👌💪
показати весь коментар
26.09.2022 09:29 Відповісти
для танго нужны двое, для могилизации - тоже: холопы хйла и ЗСУ
показати весь коментар
26.09.2022 09:30 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 09:37 Відповісти
Майже по усіх показниках плюси. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.09.2022 09:39 Відповісти
Завтра в Латвию доставят высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS

Cистемы HIMARS будут доставлены на военный полигон для проведения учебных стрельб ракетами по целям в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море.

HIMARS - высокоточные ракетно-артиллерийские системы с дальностью стрельбы около 300 километров.

...казалось бы, при чём тут украинский Крым и Черноморский флот *********?
показати весь коментар
26.09.2022 09:44 Відповісти
ilga gan baidījās visi te kaut ko likt nopietnāku par ķaķeni
показати весь коментар
26.09.2022 10:09 Відповісти
Я не понял, что написал латышский друг, но полностью с ним согласен!
показати весь коментар
26.09.2022 12:20 Відповісти
Nato was always afraid to station in Baltic states anything more serious than a slingshot.
показати весь коментар
26.09.2022 15:01 Відповісти
Przez długi czas wszyscy bali się umieścić tu coś poważniejszego niż kociak
показати весь коментар
27.09.2022 09:47 Відповісти
proca nei kotiek
показати весь коментар
27.09.2022 15:22 Відповісти
Жнива йдуть повним ходом.
показати весь коментар
26.09.2022 09:48 Відповісти
На границе Запорожской области ликвидирован командир ЧВК "Вагнер" (фото)

показати весь коментар
26.09.2022 09:57 Відповісти
ого. ОГО!!
показати весь коментар
26.09.2022 10:04 Відповісти
шо? опять?
показати весь коментар
26.09.2022 10:07 Відповісти
Завтра буде більше, плюс полонені
показати весь коментар
26.09.2022 10:38 Відповісти
таки незрозуміло, де звідки стільки жмурокасапів береться
показати весь коментар
26.09.2022 11:06 Відповісти
Popadanie pravilnix mesta zbora roSSijskix nacistov, osobeno v okruzeniji, smotrish, uze 100 trupov roSSijan , drugom meste povtor, tak i nabirajetsa cifra...
показати весь коментар
26.09.2022 12:05 Відповісти
 
 