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Запад должен относиться к России с уважением, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Российский диктатор Путин считает, что Запад должен уважать РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Европа, если она отшумела (я о тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто нужно принимать ответственные решения. Не хотят – не надо", – сказал самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко.

В то же время Путин, комментируя слова Лукашенко, призвал Запад с уважением относиться к России.

"С уважением к нам (России. - Ред.) относиться", - сказал Путин.

Также читайте: Мобилизации в Беларуси не будет, - Лукашенко
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Топ комментарии
+81
Кроваві диктатори мають бути лише ізгоями. Про повагу мова навіть ні йде.
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26.09.2022 12:47
+67
"Боже яке конченэ"
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26.09.2022 12:47
+57
***** говорит о уважении --- чмо полудохлое
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26.09.2022 12:52
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В школе № 88 в Ижевске неизвестный начал стрельбу: есть погибшие и раненные, данные постоянно обновляются

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ФОТО: HTTPS://T.ME/ENEWS112

В одной из школ Ижевска неизвестный открыл стрельбу.

Трагедия произошла в школе № 88 на улице Пушкинская. Неустановленный злоумышленник ворвался в школу среди урока, выстрелил сперва в охранников учебного заведения, а после и в детей.

Директору учебного заведения удалось спрятаться с одним из раненных учащихся, раненный охранник погиб. Сейчас сообщается о четырех детях с огнестрельными и одном с колото-резанными ранениями. Информация обновляется по московскому времени.

11:40 Общее число погибших - 11 человек, из них пятеро детей.

11:18 Поступили новые данные о жертвах теракта: кроме охранника также погибли 3 детей, еще 15 получили различные ранения.

Число пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей

11:07 Сообщается, что преступник застрелился, чтобы не сдаваться в руки правоохранителям.

10:40 Неизвестный все еще отстреливается от полиции, требований он не предъявлял, сдаваться не собирается.

На месте работают экстренные службы, стрельбы больше не слышно, но не сообщается и о задержании стрелка
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26.09.2022 13:31 Ответить
Там, випадково, адреса не Пушкінська 14, часом?
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26.09.2022 15:13 Ответить
Всё ведь так и было: и уважение, и торговля всей номенклатурой, включая военную.
Но ***** захотел всеми помыкать, сидеть и решать мировые вопросы за одним столом с президентом США, и чтобы канцлер Германии был у ***** на побегушках.

Теперь ему снова достаточно уважения и полноценной торговли.
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26.09.2022 13:32 Ответить
Ну оно примерно так и было. Этому ублюдку открыли все двери, предоставили огромные возможности и учитывали его мнение по любым вопросам. Но оно так и осталось существом, которое находится в плену своих комплексов и ненавидит весь мир.
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26.09.2022 13:40 Ответить
Свиню посадили між людей за стіл . Так вона ще свої копита виставила на стіл
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26.09.2022 14:21 Ответить
Опущенный гопник-недомерок хочет большого уважения в элитном аристократическом клубе.
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26.09.2022 15:24 Ответить
Таким образом Чмо хочет спрятаться за спиной россии.
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26.09.2022 15:31 Ответить
Хоче поваги? То хай загляне на "цензор нет".
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26.09.2022 13:33 Ответить
Прийшов бандит,злодій, виродок , вирізав дітей, забрав землю, пів хати, зібрав ще більшу банду ,а потім ще й вимагає поваги до себе, бо буде ще більше дорізати, знищувати а якщо будуть пограбованим допомагати то піде вбивати ще й їх...?! Хто захистить людство від такої наруги,- шольц, тут вже напевно " непроізвольноє іспусканіє мочі і кала..."...? Здувся "миротворець"..? Хай мол добиває, чужого ж народу не шкода...?! XXI століття, цивілізована Європа, Світ і не покаране ЗЛО,,!
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26.09.2022 14:04 Ответить
Тот кто молотит под пыню, явно перегнул палку(своим уважением).
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26.09.2022 13:33 Ответить
"Чо уы уаще унатуре рамсы на хрюканине папутале, забыле хто на хонке млянах чисаканкретна аутаритет!"

- Влдаимир Владимирович Путин, из серии "цЫтаты вЯликих".
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26.09.2022 13:35 Ответить
"и тогда один маленький, но очень гордый питар сказал: "с уважением к нам относиться"" ))
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26.09.2022 13:36 Ответить
захід має ставитися з повагою до України.

а до росії захід має ставитися так як скаже заходу Україна.
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26.09.2022 13:38 Ответить
Гопота з ядерним обрізом,
Хоче поваги ,визнання.
Ми випалим тебе залізом,
Без сумніву і вагання
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26.09.2022 13:39 Ответить
"Женщины и дети должны относиться к Чикатилло с уважением", - Чикатилло
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26.09.2022 13:40 Ответить
Рабочий рот хла предлагает Европе мировую. Про США уже не заикаются, ибо дохлый номер. Надеются подкупить Европу дешевым газом, чтобы уменьшить поставки оружия Украине. В общем, свинарник серьезно бурлит.
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26.09.2022 13:40 Ответить
кто тебя ***** проклятое уважает?!все только ненавидят и проклинают!
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26.09.2022 13:43 Ответить
До московіі потрібно ставитися так, як вона ставиться до інших
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26.09.2022 13:44 Ответить
Ты меня уважаешь?
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26.09.2022 13:46 Ответить
Исконно русский вопрос под разливайкой
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26.09.2022 14:13 Ответить
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26.09.2022 13:48 Ответить
Прям пьяный базар, типа "ты миня уважаиш?
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26.09.2022 13:48 Ответить
Схоже, меседжі США поступово досягають адресата.
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26.09.2022 13:49 Ответить
путин-лживое, йбанутое чьмо.
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26.09.2022 13:50 Ответить
Весь мир относиться к Путину - призрением!!!
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26.09.2022 13:58 Ответить
...мой дядя самых честных правил когда не в шутку занемог он уважать себя заставил и больше выдумать не смог...
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26.09.2022 14:01 Ответить
ІДІОТ!
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26.09.2022 14:02 Ответить
Проститутка должна с уважением относиться к клиенту даже если он грязный вонючий обдолбыш, он же платит!
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26.09.2022 14:02 Ответить
Наша помилка в тому,що ми пригріли на грудях гадюку : відмовились від ЯЗ,майже не виготовляли зброю...
Ця війна розставить крапки над "і" : наша земля очистиця від колаборантів,диверсантів та прихильників рускага міра.
Наша боротьба буде тримати до повної перемоги над ворогом.
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26.09.2022 14:07 Ответить
Та гадюка в той час, коли ми відмовились від ядерної зброї, не потребувала пригрівання і досить міцно обвивала нашу шию і ріодично вприскувала отруту у вигляді продажних політиків та олігархів які все дерибанили і в майбутньому здали як ядерну зброю так і важке озброєння . Америка боялася, що третій за величиною арсенал ядерної зброї опинившись в руках наших продажних політиків розповзеться по світу і вспливе на Близькому сході у ісламістів, або в Латинській Америці у лідерів якогось наркокартелю. Цього допустити Штати аніяк не могли! Віддача ядерної була головною умовою нашої незалежності. Плюс Чорнобильська катастрофа посприяла тому що українське суспільство не сильно шкодувало за тим що ядерні боєголовки залишали територію України. Початок одужання та прозріння прийшов у 2004 році і досяг апогею у наш час.
Щодо крапок над "і" то нас чекає довга та тяжка боротьба. Може ми і очистимося від прихильників русскага міра, якщо переможемо. А от від різного роду колаборантів пристосуванців крупціонерів ми навряд чи повністю очистимося. Українських гнид позбутися набагато важче ніж московських волейболу. Це довгий шлях не на одне покоління. Треба в першу чергу почати з себе: не красти на роботі, не брати хабарів, не пропонувати їх, шукати законні шляхи вирішення проблем.
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26.09.2022 14:53 Ответить
Маєш рацію ...частково. Наші гадюки ще до тепер прагнуть порулити на користь *****, бо ж боржок оманський відробляють.
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26.09.2022 16:37 Ответить
«У русского человека и ум набекрень.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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26.09.2022 14:07 Ответить
© «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

И. Тургенев "Если бы вдруг так случилось, что Россия провалилась бы в какую-то преисподнюю, то во всем мире эту новость встретили бы с такой же скукой и равнодушием, как объявление о подержанной мебели."
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26.09.2022 15:30 Ответить
Вы правы, и вот еще одно подтверждение этого.
«Если вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было исчезнуть все то, что тот народ выдумал, - наша матушка, Русь православная, провалиться могла бы в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная… потому, что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут - это наши знаменитые продукты - не нами выдуманы.»И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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26.09.2022 20:31 Ответить
Ещё один фраза И.С. Тургенева о русских: абсолютная, фактическая фраза:

"У русских издавно заведено: где живут - там и срут. За чей счёт живут - того и ругают."

© «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.09.2022 00:15 Ответить
Но краще ніж Чаадаєв про росію не скажеш, бо в цьому вся суть цього утворення:
«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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30.09.2022 11:11 Ответить
Тех, кто говорит о России правду, там считают сумасшедшим.
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30.09.2022 21:47 Ответить
Ну, да, знаем: боятся, значит уважают. А, что не любят, то: бьют, значит, любят. Наверное, еще мало били?
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26.09.2022 14:12 Ответить
Ок тепер звкртатися - пане ХЛО
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26.09.2022 14:18 Ответить
Ага, як до дрібного бандитського боса районного масштабу Вован Вованича типу персонажа у виконанні Олега Філімонова.
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26.09.2022 14:18 Ответить
**** по губам со всей повагой...
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26.09.2022 14:19 Ответить
putin XUYLO !!!
Tilki taka povaga !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
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26.09.2022 14:23 Ответить
Є ЩЕ ІНШИЙ ВАРІАНТ..З 100% ГАРАНТІЄЙ-ЗНИЩИТИ РОССІЮ ЯК ІЗГОЯ..ДИКУНІВ..ВІЙСКАМИ НАТО І США...США ПО ОЦІНКАМ ЕКСПЕРТІВ ЗНИЩИТЬ РАШКУ ЗА 7-10 ДНІВ..ЯКЩО З ВІЙСЬКАМИ НАТО І ЄВРОПИ..ТО ЗА 3 ДНІ І РАШКИ НЕ БУДЕ..І ЗАБРАТИ ВСІ РЕСУРСИ І ПОДІЛИТИ МІЖ СОБОЮ РІВНИМИ ДОЛЯМИ..І ЗАБУТИ ЗА РАШКУ ЯК ВЕЛИКЕ НЕДОРАЗУМЄНІЄ РАЗОМ З ..УЙЛОМ
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26.09.2022 14:26 Ответить
За какие такие заслуги? За нападение на Украину? За разрушение наших городов, убийство наших граждан? За угрозу миру ядерным оружием?
Ну хоть одну причину назови, х-ло..
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26.09.2022 14:27 Ответить
Цензор! Чому коли ви цитуєте ***** приписуєте репліку якомусь путіну?
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26.09.2022 14:27 Ответить
Шо воно несе,це *****
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26.09.2022 14:37 Ответить
Мабуть я тут не один ржу, як кінь !...
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26.09.2022 14:28 Ответить
Здохни, *****. Здохни бульбафюрер.
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26.09.2022 14:28 Ответить
Они несут какую то дичь
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26.09.2022 14:39 Ответить
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26.09.2022 15:16 Ответить
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26.09.2022 14:41 Ответить
Ага. Если ты меня не уважаешь, то я тебе бутылкой по голове.
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26.09.2022 14:46 Ответить
Только после капитуляции, после выплаты контрибуции, после выдачи всех военных преступников, после прошения прощения российским народом и властью перед Украинцами. После этого можете просить уважения у запада. И то россияне думаю много лет будут не достойны уважения. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 15:02 Ответить
Вів би себе пристойно - була б йому повага.
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26.09.2022 15:03 Ответить
кадиров, а тебя путин эбет без женщин
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26.09.2022 15:08 Ответить
Тут скорее кадиров путина делает сзади...
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26.09.2022 16:56 Ответить
У нас стільки поваги, що тобі влізе нікуди, підер московський
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26.09.2022 15:08 Ответить
Путлер *****.
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26.09.2022 15:09 Ответить
После бучи,изюма,ирпеня,северной салтовки и убитых и инвалидов из за ракет и после градам по домам с уважением,после того как стреляли по машинам тех кто хотел выехать? Да пошел он хло без логики,маразматик
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26.09.2022 15:09 Ответить
обосцание ********
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26.09.2022 15:09 Ответить
Пішли на йух обидва!
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26.09.2022 15:12 Ответить
кадировец? идинахуй син шлюхи
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26.09.2022 15:13 Ответить
Тварь проклятая, у тебя ещё язык повернулся, такое сказать, как можно с уважением относится к тому, кто начал войну, кто рушит всё подряд, убивает мирных жителей, детей, насилует, грабит, издевается над пленными. Нет тебе прощения во всём мире, и проклят ты всем миром на всю твою оставшуюся сатанинскую жизнь!!!
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26.09.2022 15:36 Ответить
Ставитися з повагою до таких як *уйло - себе не поважати.
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26.09.2022 15:37 Ответить
"Давно пора, едрёна мать, умомъ россию понимать!" ©
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26.09.2022 15:52 Ответить
***** с бульбофюрером унижено заистерили.
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26.09.2022 15:57 Ответить
Два выродка!
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26.09.2022 16:03 Ответить
Два дебіла , то є сила
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26.09.2022 16:46 Ответить
Ця хвороблива потвора спромоглася того, що його зневажають члени ОДКБ, а він ще вимагає поваги у Заходу.
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26.09.2022 16:10 Ответить
Десь там в Швейцарії вчені працюют з "колайдером" , Ілон Маск анонсує нові розробки . За останні 20 років людство майже уникнуло від смертей СНІДу . Штучний інтелект допомагає вже давно оптімізувати значну кількість рутинної праці ....

Але в умовному дурдомі "Рамашка" усе стабільно й черговий раз справляють іменини імператорки Катьки другою , якої себе уявляє 70річний старий більшовик Мохнаткін Саня . Імператрицю піздоровлює зі святом ацтекський жрець Моня Хаймович , який почув себе жрецем , коли в 1984 році йому в ОВІРі відмовили ... Ну а як же ж без Махмуда Ібрагімовича Ротшильда , який 90х вклав усі гроші в "МММ" й так й не визнав це , але раптом проснувся бароном британсько-іудеського походження ...

Ось це саме те місце , де реально "поважають" будь які мизкові збочення !
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26.09.2022 16:26 Ответить
В России есть такая пословица: Боишься - значит уважаешь. Ни в одной стране мира нет такой. Это правило зоны. Зона - вся россия. Была зоной и осталась. И когда Пу говорит, что россия требует уважения, на самом деле он имеет ввиду, что требует- чтобы её боялись....
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26.09.2022 16:29 Ответить
Fuck russia and fuck you putin 🖕🏻
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26.09.2022 16:30 Ответить
Опущенным и законтаченным никто ничего не должен. От слова совсем.
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26.09.2022 16:31 Ответить
Терористів таких , як путлєр , потрібно безжалісно знищувати і відмовитись від всіх його послуг , а не поважати і про щось домовятися 😠
Тобі , кремлівський вилупок , пора до пекла , бо твоі , су@ ка , руки по горло в крові , мразь 😡
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26.09.2022 16:44 Ответить
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26.09.2022 16:47 Ответить
При виде этого рыла единственное чувство это рвотный рефлекс
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26.09.2022 19:11 Ответить
З повагою?! А таке як ххх не підійде?
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26.09.2022 19:19 Ответить
Поважати божевільних агресорів, вбивць, катів, мародерів - це треба бути моральними збоченьцями.
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27.09.2022 08:12 Ответить
Щодо зберігання свинячих рил хай звертаються до Макрона.
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27.09.2022 09:48 Ответить
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