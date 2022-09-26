Запад должен относиться к России с уважением, - Путин

Российский диктатор Путин считает, что Запад должен уважать РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Европа, если она отшумела (я о тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже трижды сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им нужно. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще нужно? Просто нужно принимать ответственные решения. Не хотят – не надо", – сказал самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко.

В то же время Путин, комментируя слова Лукашенко, призвал Запад с уважением относиться к России.

"С уважением к нам (России. - Ред.) относиться", - сказал Путин.

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