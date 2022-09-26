УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13900 відвідувачів онлайн
Новини
38 917 179

Захід має ставитися до Росії з повагою, - Путін

путін

Російський диктатор Путін вважає, що Захід має поважати РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення. Не хочуть - не треба", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко.

Водночас Путін, коментуючи слова Лукашенка, закликав Захід з повагою ставитись до Росії.

"З повагою до нас (Росії. - Ред.) ставитися" ,- сказав Путін.

Також читайте: Лукашенко несподівано приїхав до Росії на зустріч з Путіним

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23765) росія (64958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+81
Кроваві диктатори мають бути лише ізгоями. Про повагу мова навіть ні йде.
показати весь коментар
26.09.2022 12:47
+67
"Боже яке конченэ"
показати весь коментар
26.09.2022 12:47
+57
***** говорит о уважении --- чмо полудохлое
показати весь коментар
26.09.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В школе № 88 в Ижевске неизвестный начал стрельбу: есть погибшие и раненные, данные постоянно обновляются

ПОДЕЛИТЬСЯhttps://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fizhevsk.mk.ru%2Fincident%2F2022%2F09%2F26%2Fv-shkole-88-v-izhevske-neizvestnyy-nachal-strelbu-pogib-okhrannik-soobshhaetsya-o-5-ranennykh-shkolnikakh.html&title=%D0%92%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%E2%84%96%2088%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%3A%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20-%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fizhevsk.mk.ru%2Fincident%2F2022%2F09%2F26%2Fv-shkole-88-v-izhevske-neizvestnyy-nachal-strelbu-pogib-okhrannik-soobshhaetsya-o-5-ranennykh-shkolnikakh.html&title=%D0%92%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%E2%84%96%2088%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%3A%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20-%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fizhevsk.mk.ru%2Fincident%2F2022%2F09%2F26%2Fv-shkole-88-v-izhevske-neizvestnyy-nachal-strelbu-pogib-okhrannik-soobshhaetsya-o-5-ranennykh-shkolnikakh.html&text=%D0%92%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%E2%84%96%2088%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%3A%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20-%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fizhevsk.mk.ru%2Fincident%2F2022%2F09%2F26%2Fv-shkole-88-v-izhevske-neizvestnyy-nachal-strelbu-pogib-okhrannik-soobshhaetsya-o-5-ranennykh-shkolnikakh.html&text=%D0%92%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%E2%84%96%2088%20%D0%B2%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%3A%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20-%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA viber://forward?text=https%3A%2F%2Fizhevsk.mk.ru%2Fincident%2F2022%2F09%2F26%2Fv-shkole-88-v-izhevske-neizvestnyy-nachal-strelbu-pogib-okhrannik-soobshhaetsya-o-5-ranennykh-shkolnikakh.html https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fizhevsk.mk.ru%2Fincident%2F2022%2F09%2F26%2Fv-shkole-88-v-izhevske-neizvestnyy-nachal-strelbu-pogib-okhrannik-soobshhaetsya-o-5-ranennykh-shkolnikakh.html

ФОТО: HTTPS://T.ME/ENEWS112

В одной из школ Ижевска неизвестный открыл стрельбу.

Трагедия произошла в школе № 88 на улице Пушкинская. Неустановленный злоумышленник ворвался в школу среди урока, выстрелил сперва в охранников учебного заведения, а после и в детей.

Директору учебного заведения удалось спрятаться с одним из раненных учащихся, раненный охранник погиб. Сейчас сообщается о четырех детях с огнестрельными и одном с колото-резанными ранениями. Информация обновляется по московскому времени.

11:40 Общее число погибших - 11 человек, из них пятеро детей.

11:18 Поступили новые данные о жертвах теракта: кроме охранника также погибли 3 детей, еще 15 получили различные ранения.

Число пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей

11:07 Сообщается, что преступник застрелился, чтобы не сдаваться в руки правоохранителям.

10:40 Неизвестный все еще отстреливается от полиции, требований он не предъявлял, сдаваться не собирается.

На месте работают экстренные службы, стрельбы больше не слышно, но не сообщается и о задержании стрелка
показати весь коментар
26.09.2022 13:31 Відповісти
Там, випадково, адреса не Пушкінська 14, часом?
показати весь коментар
26.09.2022 15:13 Відповісти
Всё ведь так и было: и уважение, и торговля всей номенклатурой, включая военную.
Но ***** захотел всеми помыкать, сидеть и решать мировые вопросы за одним столом с президентом США, и чтобы канцлер Германии был у ***** на побегушках.

Теперь ему снова достаточно уважения и полноценной торговли.
показати весь коментар
26.09.2022 13:32 Відповісти
Ну оно примерно так и было. Этому ублюдку открыли все двери, предоставили огромные возможности и учитывали его мнение по любым вопросам. Но оно так и осталось существом, которое находится в плену своих комплексов и ненавидит весь мир.
показати весь коментар
26.09.2022 13:40 Відповісти
Свиню посадили між людей за стіл . Так вона ще свої копита виставила на стіл
показати весь коментар
26.09.2022 14:21 Відповісти
Опущенный гопник-недомерок хочет большого уважения в элитном аристократическом клубе.
показати весь коментар
26.09.2022 15:24 Відповісти
Таким образом Чмо хочет спрятаться за спиной россии.
показати весь коментар
26.09.2022 15:31 Відповісти
Хоче поваги? То хай загляне на "цензор нет".
показати весь коментар
26.09.2022 13:33 Відповісти
Прийшов бандит,злодій, виродок , вирізав дітей, забрав землю, пів хати, зібрав ще більшу банду ,а потім ще й вимагає поваги до себе, бо буде ще більше дорізати, знищувати а якщо будуть пограбованим допомагати то піде вбивати ще й їх...?! Хто захистить людство від такої наруги,- шольц, тут вже напевно " непроізвольноє іспусканіє мочі і кала..."...? Здувся "миротворець"..? Хай мол добиває, чужого ж народу не шкода...?! XXI століття, цивілізована Європа, Світ і не покаране ЗЛО,,!
показати весь коментар
26.09.2022 14:04 Відповісти
Тот кто молотит под пыню, явно перегнул палку(своим уважением).
показати весь коментар
26.09.2022 13:33 Відповісти
"Чо уы уаще унатуре рамсы на хрюканине папутале, забыле хто на хонке млянах чисаканкретна аутаритет!"

- Влдаимир Владимирович Путин, из серии "цЫтаты вЯликих".
показати весь коментар
26.09.2022 13:35 Відповісти
"и тогда один маленький, но очень гордый питар сказал: "с уважением к нам относиться"" ))
показати весь коментар
26.09.2022 13:36 Відповісти
захід має ставитися з повагою до України.

а до росії захід має ставитися так як скаже заходу Україна.
показати весь коментар
26.09.2022 13:38 Відповісти
Гопота з ядерним обрізом,
Хоче поваги ,визнання.
Ми випалим тебе залізом,
Без сумніву і вагання
показати весь коментар
26.09.2022 13:39 Відповісти
"Женщины и дети должны относиться к Чикатилло с уважением", - Чикатилло
показати весь коментар
26.09.2022 13:40 Відповісти
Рабочий рот хла предлагает Европе мировую. Про США уже не заикаются, ибо дохлый номер. Надеются подкупить Европу дешевым газом, чтобы уменьшить поставки оружия Украине. В общем, свинарник серьезно бурлит.
показати весь коментар
26.09.2022 13:40 Відповісти
кто тебя ***** проклятое уважает?!все только ненавидят и проклинают!
показати весь коментар
26.09.2022 13:43 Відповісти
До московіі потрібно ставитися так, як вона ставиться до інших
показати весь коментар
26.09.2022 13:44 Відповісти
Ты меня уважаешь?
показати весь коментар
26.09.2022 13:46 Відповісти
Исконно русский вопрос под разливайкой
показати весь коментар
26.09.2022 14:13 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 13:48 Відповісти
Прям пьяный базар, типа "ты миня уважаиш?
показати весь коментар
26.09.2022 13:48 Відповісти
Схоже, меседжі США поступово досягають адресата.
показати весь коментар
26.09.2022 13:49 Відповісти
путин-лживое, йбанутое чьмо.
показати весь коментар
26.09.2022 13:50 Відповісти
Весь мир относиться к Путину - призрением!!!
показати весь коментар
26.09.2022 13:58 Відповісти
...мой дядя самых честных правил когда не в шутку занемог он уважать себя заставил и больше выдумать не смог...
показати весь коментар
26.09.2022 14:01 Відповісти
ІДІОТ!
показати весь коментар
26.09.2022 14:02 Відповісти
Проститутка должна с уважением относиться к клиенту даже если он грязный вонючий обдолбыш, он же платит!
показати весь коментар
26.09.2022 14:02 Відповісти
Наша помилка в тому,що ми пригріли на грудях гадюку : відмовились від ЯЗ,майже не виготовляли зброю...
Ця війна розставить крапки над "і" : наша земля очистиця від колаборантів,диверсантів та прихильників рускага міра.
Наша боротьба буде тримати до повної перемоги над ворогом.
показати весь коментар
26.09.2022 14:07 Відповісти
Та гадюка в той час, коли ми відмовились від ядерної зброї, не потребувала пригрівання і досить міцно обвивала нашу шию і ріодично вприскувала отруту у вигляді продажних політиків та олігархів які все дерибанили і в майбутньому здали як ядерну зброю так і важке озброєння . Америка боялася, що третій за величиною арсенал ядерної зброї опинившись в руках наших продажних політиків розповзеться по світу і вспливе на Близькому сході у ісламістів, або в Латинській Америці у лідерів якогось наркокартелю. Цього допустити Штати аніяк не могли! Віддача ядерної була головною умовою нашої незалежності. Плюс Чорнобильська катастрофа посприяла тому що українське суспільство не сильно шкодувало за тим що ядерні боєголовки залишали територію України. Початок одужання та прозріння прийшов у 2004 році і досяг апогею у наш час.
Щодо крапок над "і" то нас чекає довга та тяжка боротьба. Може ми і очистимося від прихильників русскага міра, якщо переможемо. А от від різного роду колаборантів пристосуванців крупціонерів ми навряд чи повністю очистимося. Українських гнид позбутися набагато важче ніж московських волейболу. Це довгий шлях не на одне покоління. Треба в першу чергу почати з себе: не красти на роботі, не брати хабарів, не пропонувати їх, шукати законні шляхи вирішення проблем.
показати весь коментар
26.09.2022 14:53 Відповісти
Маєш рацію ...частково. Наші гадюки ще до тепер прагнуть порулити на користь *****, бо ж боржок оманський відробляють.
показати весь коментар
26.09.2022 16:37 Відповісти
«У русского человека и ум набекрень.» И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
26.09.2022 14:07 Відповісти
© «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.

И. Тургенев "Если бы вдруг так случилось, что Россия провалилась бы в какую-то преисподнюю, то во всем мире эту новость встретили бы с такой же скукой и равнодушием, как объявление о подержанной мебели."
показати весь коментар
26.09.2022 15:30 Відповісти
Вы правы, и вот еще одно подтверждение этого.
«Если вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было исчезнуть все то, что тот народ выдумал, - наша матушка, Русь православная, провалиться могла бы в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная… потому, что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут - это наши знаменитые продукты - не нами выдуманы.»И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
26.09.2022 20:31 Відповісти
Ещё один фраза И.С. Тургенева о русских: абсолютная, фактическая фраза:

"У русских издавно заведено: где живут - там и срут. За чей счёт живут - того и ругают."

© «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
30.09.2022 00:15 Відповісти
Но краще ніж Чаадаєв про росію не скажеш, бо в цьому вся суть цього утворення:
«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
30.09.2022 11:11 Відповісти
Тех, кто говорит о России правду, там считают сумасшедшим.
показати весь коментар
30.09.2022 21:47 Відповісти
Ну, да, знаем: боятся, значит уважают. А, что не любят, то: бьют, значит, любят. Наверное, еще мало били?
показати весь коментар
26.09.2022 14:12 Відповісти
Ок тепер звкртатися - пане ХЛО
показати весь коментар
26.09.2022 14:18 Відповісти
Ага, як до дрібного бандитського боса районного масштабу Вован Вованича типу персонажа у виконанні Олега Філімонова.
показати весь коментар
26.09.2022 14:18 Відповісти
**** по губам со всей повагой...
показати весь коментар
26.09.2022 14:19 Відповісти
putin XUYLO !!!
Tilki taka povaga !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
показати весь коментар
26.09.2022 14:23 Відповісти
Є ЩЕ ІНШИЙ ВАРІАНТ..З 100% ГАРАНТІЄЙ-ЗНИЩИТИ РОССІЮ ЯК ІЗГОЯ..ДИКУНІВ..ВІЙСКАМИ НАТО І США...США ПО ОЦІНКАМ ЕКСПЕРТІВ ЗНИЩИТЬ РАШКУ ЗА 7-10 ДНІВ..ЯКЩО З ВІЙСЬКАМИ НАТО І ЄВРОПИ..ТО ЗА 3 ДНІ І РАШКИ НЕ БУДЕ..І ЗАБРАТИ ВСІ РЕСУРСИ І ПОДІЛИТИ МІЖ СОБОЮ РІВНИМИ ДОЛЯМИ..І ЗАБУТИ ЗА РАШКУ ЯК ВЕЛИКЕ НЕДОРАЗУМЄНІЄ РАЗОМ З ..УЙЛОМ
показати весь коментар
26.09.2022 14:26 Відповісти
За какие такие заслуги? За нападение на Украину? За разрушение наших городов, убийство наших граждан? За угрозу миру ядерным оружием?
Ну хоть одну причину назови, х-ло..
показати весь коментар
26.09.2022 14:27 Відповісти
Цензор! Чому коли ви цитуєте ***** приписуєте репліку якомусь путіну?
показати весь коментар
26.09.2022 14:27 Відповісти
Шо воно несе,це *****
показати весь коментар
26.09.2022 14:37 Відповісти
Мабуть я тут не один ржу, як кінь !...
показати весь коментар
26.09.2022 14:28 Відповісти
Здохни, *****. Здохни бульбафюрер.
показати весь коментар
26.09.2022 14:28 Відповісти
Они несут какую то дичь
показати весь коментар
26.09.2022 14:39 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 15:16 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 14:41 Відповісти
Ага. Если ты меня не уважаешь, то я тебе бутылкой по голове.
показати весь коментар
26.09.2022 14:46 Відповісти
Только после капитуляции, после выплаты контрибуции, после выдачи всех военных преступников, после прошения прощения российским народом и властью перед Украинцами. После этого можете просить уважения у запада. И то россияне думаю много лет будут не достойны уважения. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
26.09.2022 15:02 Відповісти
Вів би себе пристойно - була б йому повага.
показати весь коментар
26.09.2022 15:03 Відповісти
кадиров, а тебя путин эбет без женщин
показати весь коментар
26.09.2022 15:08 Відповісти
Тут скорее кадиров путина делает сзади...
показати весь коментар
26.09.2022 16:56 Відповісти
У нас стільки поваги, що тобі влізе нікуди, підер московський
показати весь коментар
26.09.2022 15:08 Відповісти
Путлер *****.
показати весь коментар
26.09.2022 15:09 Відповісти
После бучи,изюма,ирпеня,северной салтовки и убитых и инвалидов из за ракет и после градам по домам с уважением,после того как стреляли по машинам тех кто хотел выехать? Да пошел он хло без логики,маразматик
показати весь коментар
26.09.2022 15:09 Відповісти
обосцание ********
показати весь коментар
26.09.2022 15:09 Відповісти
Пішли на йух обидва!
показати весь коментар
26.09.2022 15:12 Відповісти
кадировец? идинахуй син шлюхи
показати весь коментар
26.09.2022 15:13 Відповісти
Тварь проклятая, у тебя ещё язык повернулся, такое сказать, как можно с уважением относится к тому, кто начал войну, кто рушит всё подряд, убивает мирных жителей, детей, насилует, грабит, издевается над пленными. Нет тебе прощения во всём мире, и проклят ты всем миром на всю твою оставшуюся сатанинскую жизнь!!!
показати весь коментар
26.09.2022 15:36 Відповісти
Ставитися з повагою до таких як *уйло - себе не поважати.
показати весь коментар
26.09.2022 15:37 Відповісти
"Давно пора, едрёна мать, умомъ россию понимать!" ©
показати весь коментар
26.09.2022 15:52 Відповісти
***** с бульбофюрером унижено заистерили.
показати весь коментар
26.09.2022 15:57 Відповісти
Два выродка!
показати весь коментар
26.09.2022 16:03 Відповісти
Два дебіла , то є сила
показати весь коментар
26.09.2022 16:46 Відповісти
Ця хвороблива потвора спромоглася того, що його зневажають члени ОДКБ, а він ще вимагає поваги у Заходу.
показати весь коментар
26.09.2022 16:10 Відповісти
Десь там в Швейцарії вчені працюют з "колайдером" , Ілон Маск анонсує нові розробки . За останні 20 років людство майже уникнуло від смертей СНІДу . Штучний інтелект допомагає вже давно оптімізувати значну кількість рутинної праці ....

Але в умовному дурдомі "Рамашка" усе стабільно й черговий раз справляють іменини імператорки Катьки другою , якої себе уявляє 70річний старий більшовик Мохнаткін Саня . Імператрицю піздоровлює зі святом ацтекський жрець Моня Хаймович , який почув себе жрецем , коли в 1984 році йому в ОВІРі відмовили ... Ну а як же ж без Махмуда Ібрагімовича Ротшильда , який 90х вклав усі гроші в "МММ" й так й не визнав це , але раптом проснувся бароном британсько-іудеського походження ...

Ось це саме те місце , де реально "поважають" будь які мизкові збочення !
показати весь коментар
26.09.2022 16:26 Відповісти
В России есть такая пословица: Боишься - значит уважаешь. Ни в одной стране мира нет такой. Это правило зоны. Зона - вся россия. Была зоной и осталась. И когда Пу говорит, что россия требует уважения, на самом деле он имеет ввиду, что требует- чтобы её боялись....
показати весь коментар
26.09.2022 16:29 Відповісти
Fuck russia and fuck you putin 🖕🏻
показати весь коментар
26.09.2022 16:30 Відповісти
Опущенным и законтаченным никто ничего не должен. От слова совсем.
показати весь коментар
26.09.2022 16:31 Відповісти
Терористів таких , як путлєр , потрібно безжалісно знищувати і відмовитись від всіх його послуг , а не поважати і про щось домовятися 😠
Тобі , кремлівський вилупок , пора до пекла , бо твоі , су@ ка , руки по горло в крові , мразь 😡
показати весь коментар
26.09.2022 16:44 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 16:47 Відповісти
При виде этого рыла единственное чувство это рвотный рефлекс
показати весь коментар
26.09.2022 19:11 Відповісти
З повагою?! А таке як ххх не підійде?
показати весь коментар
26.09.2022 19:19 Відповісти
Поважати божевільних агресорів, вбивць, катів, мародерів - це треба бути моральними збоченьцями.
показати весь коментар
27.09.2022 08:12 Відповісти
Щодо зберігання свинячих рил хай звертаються до Макрона.
показати весь коментар
27.09.2022 09:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 