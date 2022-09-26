Захід має ставитися до Росії з повагою, - Путін
Російський диктатор Путін вважає, що Захід має поважати РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Європа, якщо вона відшуміла (я про тих за океаном не кажу), нехай вони думають. Я їм уже тричі сказав, що їхнє майбутнє разом із нами. Разом із Росією, де є все, що їм треба. А в них є те, що ми можемо в них купити. Що їм ще треба? Просто треба ухвалювати відповідальні рішення. Не хочуть - не треба", - сказав самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко.
Водночас Путін, коментуючи слова Лукашенка, закликав Захід з повагою ставитись до Росії.
"З повагою до нас (Росії. - Ред.) ставитися" ,- сказав Путін.
Топ коментарі
+81 Харьков Сумской
показати весь коментар26.09.2022 12:47
+67 Алексей Королевский #514831
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+57 Василий СПРУТ
показати весь коментар26.09.2022 12:52
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ФОТО: HTTPS://T.ME/ENEWS112
В одной из школ Ижевска неизвестный открыл стрельбу.
Трагедия произошла в школе № 88 на улице Пушкинская. Неустановленный злоумышленник ворвался в школу среди урока, выстрелил сперва в охранников учебного заведения, а после и в детей.
Директору учебного заведения удалось спрятаться с одним из раненных учащихся, раненный охранник погиб. Сейчас сообщается о четырех детях с огнестрельными и одном с колото-резанными ранениями. Информация обновляется по московскому времени.
11:40 Общее число погибших - 11 человек, из них пятеро детей.
11:18 Поступили новые данные о жертвах теракта: кроме охранника также погибли 3 детей, еще 15 получили различные ранения.
Число пострадавших при стрельбе в школе Ижевска детей
11:07 Сообщается, что преступник застрелился, чтобы не сдаваться в руки правоохранителям.
10:40 Неизвестный все еще отстреливается от полиции, требований он не предъявлял, сдаваться не собирается.
На месте работают экстренные службы, стрельбы больше не слышно, но не сообщается и о задержании стрелка
Но ***** захотел всеми помыкать, сидеть и решать мировые вопросы за одним столом с президентом США, и чтобы канцлер Германии был у ***** на побегушках.
Теперь ему снова достаточно уважения и полноценной торговли.
- Влдаимир Владимирович Путин, из серии "цЫтаты вЯликих".
а до росії захід має ставитися так як скаже заходу Україна.
Хоче поваги ,визнання.
Ми випалим тебе залізом,
Без сумніву і вагання
Ця війна розставить крапки над "і" : наша земля очистиця від колаборантів,диверсантів та прихильників рускага міра.
Наша боротьба буде тримати до повної перемоги над ворогом.
Щодо крапок над "і" то нас чекає довга та тяжка боротьба. Може ми і очистимося від прихильників русскага міра, якщо переможемо. А от від різного роду колаборантів пристосуванців крупціонерів ми навряд чи повністю очистимося. Українських гнид позбутися набагато важче ніж московських волейболу. Це довгий шлях не на одне покоління. Треба в першу чергу почати з себе: не красти на роботі, не брати хабарів, не пропонувати їх, шукати законні шляхи вирішення проблем.
И. Тургенев "Если бы вдруг так случилось, что Россия провалилась бы в какую-то преисподнюю, то во всем мире эту новость встретили бы с такой же скукой и равнодушием, как объявление о подержанной мебели."
«Если вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было исчезнуть все то, что тот народ выдумал, - наша матушка, Русь православная, провалиться могла бы в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная… потому, что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут - это наши знаменитые продукты - не нами выдуманы.»И. Тургенев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
"У русских издавно заведено: где живут - там и срут. За чей счёт живут - того и ругают."
© «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
«Мы явились в мир как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего… Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели.» П. Чаадаев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Tilki taka povaga !
Slava Ukrains'kiy Nacii !
Ну хоть одну причину назови, х-ло..
Але в умовному дурдомі "Рамашка" усе стабільно й черговий раз справляють іменини імператорки Катьки другою , якої себе уявляє 70річний старий більшовик Мохнаткін Саня . Імператрицю піздоровлює зі святом ацтекський жрець Моня Хаймович , який почув себе жрецем , коли в 1984 році йому в ОВІРі відмовили ... Ну а як же ж без Махмуда Ібрагімовича Ротшильда , який 90х вклав усі гроші в "МММ" й так й не визнав це , але раптом проснувся бароном британсько-іудеського походження ...
Ось це саме те місце , де реально "поважають" будь які мизкові збочення !
Тобі , кремлівський вилупок , пора до пекла , бо твоі , су@ ка , руки по горло в крові , мразь 😡