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РФ планирует создать "Крымский округ", который возглавит Рогозин, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рогозін

В РФ после "референдумов" на оккупированных территориях могут создать "Крымский федеральный округ". Туда хотят ввести и сам оккупированный полуостров и захваченные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом "Ведомостям" сообщил собеседник в Совете Федерации и близкий к "правительству Крыма" источник, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным издания, после завершения "референдумов" на оккупированных территориях Украины в России хотят создать новый федеральный округ – Крымский.

Возглавить новое "полпредство" может экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, рассказал "Ведомостям" собеседник на одном из предприятий ОПК и два источника, близких к администрации Путина.

Еще один собеседник отмечает, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.

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Необходимость создания нового федерального округа он объяснил "непростой ситуацией", сложившейся вокруг "референдумов", а руководить ими должен "политический тяжеловес".

Другой близкий к администрации Путина источник объясняет возможное назначение Рогозина "полпредом" так: "Там большой фронт работ, так что это вполне возможно".

Рогозин покинул пост главы "Роскосмоса" еще 15 июля. Тогда спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что позже "у него будет новая работа". Сейчас ни Песков, ни Рогозин не ответили на вопрос о назначении Рогозина.
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Топ комментарии
+11
Ось такий болт їм назустріч. З гайкою.
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27.09.2022 12:22
+10
округ, так округ
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27.09.2022 12:11
+10
Прелестно, прелестно. "роскосмос" уже завалил.
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27.09.2022 12:11
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округ, так округ
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27.09.2022 12:11 Ответить
Кримчанам напружитися, космос просрав, тепер Криму каб3дець. Але то їхня карма
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27.09.2022 13:18 Ответить
Прелестно, прелестно. "роскосмос" уже завалил.
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27.09.2022 12:11 Ответить
Вот прям с языка сняли!) Лучшего ( для Украины) "руководителя" в Крыму даже и придумать нельзя было! ))
Главное, им не мешать - кацапы всё сделают сами!!!)))
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27.09.2022 12:55 Ответить
И теперь делаем ставки, через сколько времени рухнет крымский мост!🤔😂
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27.09.2022 12:58 Ответить
Причём сам.
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27.09.2022 15:56 Ответить
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27.09.2022 17:22 Ответить
Включити вони можуть тільки долбайоб..в в списки мобілізації. А Крим і решту території України ми самі вирішим коли куда та скількі.
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27.09.2022 12:12 Ответить
В России все кругом плохо, разваливается. Рогозин из-за профессиональной непригодности довел «Роскосмос» до банкротства, попал в немилость. Его отправляют подальше от Кремля, он может получить новую должность на оккупированных Россией украинских территориях
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27.09.2022 12:15 Ответить
Очередной виток многоходовочки *****. Как открестится от Крыма и лугангона, не марая лапки. Потм всё свалит на толстого неонациста - потерю Крыма и Донбаса, ответственность за военные преступления и трату государсственных денег на производство чёрных пакетов.
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27.09.2022 15:59 Ответить
Выглядит как какая-то смешная диверсия.

Рогозин - это нацик, который зиговал на фотокамеру, и у которого избирательный рекламный ролик (партия "Родина") называется: "очистим Москву от мусора", когда тот прямо показывает на так скажем лицо кавказской национальности. И они с целью денацификации ставят нацика на управление, чтобы вызвать еще больше ненависти к себе. Поставили бы няш-мяш тогда уже, которая предлагала нам капитулировать и сдать Родину кацапам.
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27.09.2022 12:15 Ответить
Няш-мяш - упоротая дура с головной болезню ымперскости в терминальной стадии, которая показала себя посмешищем даже в РосДуре. Не думаю что её вернёт в какую небудь управленческую должность.
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27.09.2022 16:02 Ответить
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27.09.2022 12:16 Ответить
Ну і корма ця паця їла...
Як його пелька в кадр влазе
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27.09.2022 12:22 Ответить
Тото лугадон возрадується, що якось до криму примазалися. А то своїх недокерівників бракувало
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27.09.2022 12:18 Ответить
Лугандону зараз не до радощів. ЗСУ йдуть від Куп'янська-вузлового на Сватове. Схоже на те, що оборони в орків до самого Сватового там вже нема. Ну а там і до Кремінної недалеко, і до Старобільська...
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27.09.2022 12:44 Ответить
Я дивлюся карту регулярно. До цих пунктів ще іти ,а ось з другої сторони може котел бути. Так красиво лягає уже біля Лиман. Те що ЗСУ поряд це добре. Бо карта пише- чекайте на добрі новини
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27.09.2022 12:53 Ответить
Ну так, там ще один перспективний напрямок - від Пісків-Редьківських на схід йти, теж у бік Сватового. Там регіональний ж/д вузол.
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27.09.2022 13:19 Ответить
Це чмо космос уже освоїло, Маска перемогло?)) Тепер нове місце знайшов бабло пилять🤮🤮🤮
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27.09.2022 12:21 Ответить
Ось такий болт їм назустріч. З гайкою.
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27.09.2022 12:22 Ответить
рогозін буде на ввєрєний йому округ з батутом
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27.09.2022 12:22 Ответить
а я хочу устроить тройничек с Моникой Белуччи и Клаудией Шиффер,и похоже,у меня больше шансов.
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27.09.2022 12:27 Ответить
Не впевнений що вони ще живі. В будь якому випадку вам треба поспішати.
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27.09.2022 13:12 Ответить
дуже Вам вдячний,за те,що Ви вірете в мене.Клаудії 51,Монікі десь 56.А мені 61.
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27.09.2022 13:36 Ответить
До речі. Непоганий тест з ввашого поста: «Ви ще дуже молода людина, якщо не знаєте хто це. Ви ще не дуже стара людина, якщо все ще пам'ятаєте хто це»
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27.09.2022 14:51 Ответить
Орки такі тупі як можна щось приєднувати коли ще йде війна? Чи путін думає що залякає ядерним ударом. Але це не зупинить Україну у звільненні територій
Приєднання територій було б можливим якщо Україна підпимала б капітуляцію
Вони приєднають територію а що завадить Україні завдавати ударів?
І після референдуму просунутися в глиб окупації
Путін не завершив ще війну і він ще більше обісреться коли втратить анексовані території
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27.09.2022 12:28 Ответить
ВСУ освободит Крым и заткнет этих мракобесов навсегда!
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27.09.2022 12:30 Ответить
А ще рогозін базу на Місяці мав побудувати, вже кілька років як вона має працювати. Без неї - ніякого округу
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27.09.2022 12:32 Ответить
Всё развалил , теперь в политику полез, дурак посадят, уже в Гааге
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27.09.2022 12:32 Ответить
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27.09.2022 12:34 Ответить
To be or not to be, that is the question? 🤒
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27.09.2022 13:15 Ответить
Рогозин вывел российский космос на новый уровень, так что за Крым можно не волноваться. А уж какие жирные куски Рогозина полетят во все стороны при встрече с нашей ракетой - аналогов нет.
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27.09.2022 12:34 Ответить
"Аналоговнет" в данном случае пишите слитно!)
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27.09.2022 13:05 Ответить
Можна і через дефіс "анало-говнет"...
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27.09.2022 13:32 Ответить
С такими "начальниками", им и врагов не надо. Может он засланный казачок, с задачей разваливать все, куда пошлют?
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27.09.2022 12:35 Ответить
пі3да Криму...
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27.09.2022 12:38 Ответить
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27.09.2022 13:02 Ответить
И вы думаете, что Аксёнов захочет с ним делиться?
Короче, кто-то из них кого-то завалит....
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27.09.2022 13:03 Ответить
А учитывая демарши ка-дыркина, там реально что-то намечается.
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27.09.2022 13:07 Ответить
а я планую розвал ********* і відновлення територіальної цілісності України! і як бачите, поки що все йде по плану. по моєму плану!
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27.09.2022 13:12 Ответить
Предатель. Сфоткался на фоне Украинского флага
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27.09.2022 13:54 Ответить
Ну що, зелень і "мудрий нарід", дочекалися??
Що тепер будете робити?
Чекати нових умов для переговорів?!

Говорили ж вам, що головне Херсон,Медітополь, ЗАЕС, Бердянск!

А смердючий бамбас і нах не потрібен. А то все бамбас, бамбас
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27.09.2022 14:12 Ответить
Crimean target #1. Tik-tok, tik-tok.
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27.09.2022 15:09 Ответить
 
 