РФ планує створити "Кримський округ", який очолить Рогозін, - росЗМІ

У РФ після "референдумів" на окупованих територіях можуть створити "Кримський федеральний округ". Туди хочуть ввести і сам окупований півострів, і захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це "Ведомостям" повідомив співрозмовник у Раді Федерації та близьке до "уряду Криму" джерело, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними видання, після завершення "референдумів" на окупованих територіях України в Росії хочуть створити новий федеральний округ - Кримський.

Очолити нове "повпредство" може ексгендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, розповів "Ведомостям" співрозмовник на одному з підприємств ОПК та два джерела, близькі до адміністрації Путіна.

Ще один співрозмовник зазначає, що рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

Необхідність створення нового федерального округу він пояснив "непростою ситуацією", що склалася навколо "референдумів", а керувати ними повинен "політичний важкоатлет".

Інше близьке до адміністрації Путіна джерело пояснює можливе призначення Рогозіна "повпредом" так: "Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо".

Рогозін залишив посаду голови "Роскосмосу" ще 15 липня. Тоді речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пізніше "в нього буде нова робота". Зараз ні Пєсков, ні Рогозін не відповіли на запитання щодо призначення Рогозіна.

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