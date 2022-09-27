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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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РФ планує створити "Кримський округ", який очолить Рогозін, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рогозін

У РФ після "референдумів" на окупованих територіях можуть створити "Кримський федеральний округ". Туди хочуть ввести і сам окупований півострів, і захоплені території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це "Ведомостям" повідомив співрозмовник у Раді Федерації та близьке до "уряду Криму" джерело, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними видання, після завершення "референдумів" на окупованих територіях України в Росії хочуть створити новий федеральний округ - Кримський.

Очолити нове "повпредство" може ексгендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, розповів "Ведомостям" співрозмовник на одному з підприємств ОПК та два джерела, близькі до адміністрації Путіна.

Ще один співрозмовник зазначає, що рішення щодо Рогозіна буде ухвалено найближчим часом і воно з великою ймовірністю буде позитивним.

Необхідність створення нового федерального округу він пояснив "непростою ситуацією", що склалася навколо "референдумів", а керувати ними повинен "політичний важкоатлет".

Інше близьке до адміністрації Путіна джерело пояснює можливе призначення Рогозіна "повпредом" так: "Там великий фронт робіт, тож це цілком можливо". 

Рогозін залишив посаду голови "Роскосмосу" ще 15 липня. Тоді речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пізніше "в нього буде нова робота". Зараз ні Пєсков, ні Рогозін не відповіли на запитання щодо призначення Рогозіна.

Також читайте: В окупованому Криму мобілізували 59-річного військового пенсіонера з купою хвороб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Ось такий болт їм назустріч. З гайкою.
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27.09.2022 12:22
+10
округ, так округ
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27.09.2022 12:11
+10
Прелестно, прелестно. "роскосмос" уже завалил.
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27.09.2022 12:11
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округ, так округ
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27.09.2022 12:11 Відповісти
Кримчанам напружитися, космос просрав, тепер Криму каб3дець. Але то їхня карма
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27.09.2022 13:18 Відповісти
Прелестно, прелестно. "роскосмос" уже завалил.
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27.09.2022 12:11 Відповісти
Вот прям с языка сняли!) Лучшего ( для Украины) "руководителя" в Крыму даже и придумать нельзя было! ))
Главное, им не мешать - кацапы всё сделают сами!!!)))
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27.09.2022 12:55 Відповісти
И теперь делаем ставки, через сколько времени рухнет крымский мост!🤔😂
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27.09.2022 12:58 Відповісти
Причём сам.
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27.09.2022 15:56 Відповісти
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27.09.2022 17:22 Відповісти
Включити вони можуть тільки долбайоб..в в списки мобілізації. А Крим і решту території України ми самі вирішим коли куда та скількі.
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27.09.2022 12:12 Відповісти
В России все кругом плохо, разваливается. Рогозин из-за профессиональной непригодности довел «Роскосмос» до банкротства, попал в немилость. Его отправляют подальше от Кремля, он может получить новую должность на оккупированных Россией украинских территориях
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27.09.2022 12:15 Відповісти
Очередной виток многоходовочки *****. Как открестится от Крыма и лугангона, не марая лапки. Потм всё свалит на толстого неонациста - потерю Крыма и Донбаса, ответственность за военные преступления и трату государсственных денег на производство чёрных пакетов.
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27.09.2022 15:59 Відповісти
Выглядит как какая-то смешная диверсия.

Рогозин - это нацик, который зиговал на фотокамеру, и у которого избирательный рекламный ролик (партия "Родина") называется: "очистим Москву от мусора", когда тот прямо показывает на так скажем лицо кавказской национальности. И они с целью денацификации ставят нацика на управление, чтобы вызвать еще больше ненависти к себе. Поставили бы няш-мяш тогда уже, которая предлагала нам капитулировать и сдать Родину кацапам.
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27.09.2022 12:15 Відповісти
Няш-мяш - упоротая дура с головной болезню ымперскости в терминальной стадии, которая показала себя посмешищем даже в РосДуре. Не думаю что её вернёт в какую небудь управленческую должность.
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27.09.2022 16:02 Відповісти
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Ну і корма ця паця їла...
Як його пелька в кадр влазе
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27.09.2022 12:22 Відповісти
Тото лугадон возрадується, що якось до криму примазалися. А то своїх недокерівників бракувало
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27.09.2022 12:18 Відповісти
Лугандону зараз не до радощів. ЗСУ йдуть від Куп'янська-вузлового на Сватове. Схоже на те, що оборони в орків до самого Сватового там вже нема. Ну а там і до Кремінної недалеко, і до Старобільська...
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27.09.2022 12:44 Відповісти
Я дивлюся карту регулярно. До цих пунктів ще іти ,а ось з другої сторони може котел бути. Так красиво лягає уже біля Лиман. Те що ЗСУ поряд це добре. Бо карта пише- чекайте на добрі новини
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27.09.2022 12:53 Відповісти
Ну так, там ще один перспективний напрямок - від Пісків-Редьківських на схід йти, теж у бік Сватового. Там регіональний ж/д вузол.
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27.09.2022 13:19 Відповісти
Це чмо космос уже освоїло, Маска перемогло?)) Тепер нове місце знайшов бабло пилять🤮🤮🤮
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27.09.2022 12:21 Відповісти
Ось такий болт їм назустріч. З гайкою.
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27.09.2022 12:22 Відповісти
рогозін буде на ввєрєний йому округ з батутом
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27.09.2022 12:22 Відповісти
а я хочу устроить тройничек с Моникой Белуччи и Клаудией Шиффер,и похоже,у меня больше шансов.
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27.09.2022 12:27 Відповісти
Не впевнений що вони ще живі. В будь якому випадку вам треба поспішати.
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27.09.2022 13:12 Відповісти
дуже Вам вдячний,за те,що Ви вірете в мене.Клаудії 51,Монікі десь 56.А мені 61.
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27.09.2022 13:36 Відповісти
До речі. Непоганий тест з ввашого поста: «Ви ще дуже молода людина, якщо не знаєте хто це. Ви ще не дуже стара людина, якщо все ще пам'ятаєте хто це»
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27.09.2022 14:51 Відповісти
Орки такі тупі як можна щось приєднувати коли ще йде війна? Чи путін думає що залякає ядерним ударом. Але це не зупинить Україну у звільненні територій
Приєднання територій було б можливим якщо Україна підпимала б капітуляцію
Вони приєднають територію а що завадить Україні завдавати ударів?
І після референдуму просунутися в глиб окупації
Путін не завершив ще війну і він ще більше обісреться коли втратить анексовані території
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27.09.2022 12:28 Відповісти
ВСУ освободит Крым и заткнет этих мракобесов навсегда!
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27.09.2022 12:30 Відповісти
А ще рогозін базу на Місяці мав побудувати, вже кілька років як вона має працювати. Без неї - ніякого округу
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27.09.2022 12:32 Відповісти
Всё развалил , теперь в политику полез, дурак посадят, уже в Гааге
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27.09.2022 12:32 Відповісти
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27.09.2022 12:34 Відповісти
To be or not to be, that is the question? 🤒
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27.09.2022 13:15 Відповісти
Рогозин вывел российский космос на новый уровень, так что за Крым можно не волноваться. А уж какие жирные куски Рогозина полетят во все стороны при встрече с нашей ракетой - аналогов нет.
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27.09.2022 12:34 Відповісти
"Аналоговнет" в данном случае пишите слитно!)
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27.09.2022 13:05 Відповісти
Можна і через дефіс "анало-говнет"...
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27.09.2022 13:32 Відповісти
С такими "начальниками", им и врагов не надо. Может он засланный казачок, с задачей разваливать все, куда пошлют?
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27.09.2022 12:35 Відповісти
пі3да Криму...
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27.09.2022 12:38 Відповісти
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27.09.2022 13:02 Відповісти
И вы думаете, что Аксёнов захочет с ним делиться?
Короче, кто-то из них кого-то завалит....
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27.09.2022 13:03 Відповісти
А учитывая демарши ка-дыркина, там реально что-то намечается.
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27.09.2022 13:07 Відповісти
а я планую розвал ********* і відновлення територіальної цілісності України! і як бачите, поки що все йде по плану. по моєму плану!
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27.09.2022 13:12 Відповісти
Предатель. Сфоткался на фоне Украинского флага
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27.09.2022 13:54 Відповісти
Ну що, зелень і "мудрий нарід", дочекалися??
Що тепер будете робити?
Чекати нових умов для переговорів?!

Говорили ж вам, що головне Херсон,Медітополь, ЗАЕС, Бердянск!

А смердючий бамбас і нах не потрібен. А то все бамбас, бамбас
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27.09.2022 14:12 Відповісти
Crimean target #1. Tik-tok, tik-tok.
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27.09.2022 15:09 Відповісти
 
 