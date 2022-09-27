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Столтенберг призвал членов НАТО пополнять запасы боеприпасов как можно скорее

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно скорее для продолжения поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАТО.

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", – сказал он.

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Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.

Ранее Столтенберг предупредил Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.
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Топ комментарии
+14
Слухаю я цих західних політиків і розумію, що царський блазень Жиріновський, який озвучуючи те, що не міг собі дозволити Путін, казав, що за неділю Раша дійде до Ламаншу - чиста правда. Якби Раша не полізла в Україну, а вдарила через Білорусь і Прибалтику на Європу, то, невідомо що б сталося.
Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
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27.09.2022 19:55
+6
на дану секунду головний пiдсумок цiэi вiйни-часткове прозрiння заходу,що таке насправдi кацапська iмперiя.на початку дев'яностих вважалось-позбавились комуняк при владi,а далi дикуни стануть цивiлiзованими...
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27.09.2022 19:49
+5
Виробники зброї отримують закази. Ми теж могли б виробляти зброю, але чомусь виробляємо з асфальту.
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27.09.2022 19:50
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Правила форума Совет форумчан
Надо не только для поддержки Украины, но и для уничтожения Параши силами НАТО.
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27.09.2022 19:46 Ответить
на дану секунду головний пiдсумок цiэi вiйни-часткове прозрiння заходу,що таке насправдi кацапська iмперiя.на початку дев'яностих вважалось-позбавились комуняк при владi,а далi дикуни стануть цивiлiзованими...
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27.09.2022 19:49 Ответить
Виробники зброї отримують закази. Ми теж могли б виробляти зброю, але чомусь виробляємо з асфальту.
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27.09.2022 19:50 Ответить
Да є один засекречений, працює
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27.09.2022 19:51 Ответить
Генерал СССР про тактику США в фазі гарячої війни з Варшавським блоком. Дата 1988 рік.

«Теперь, благодаря стратегии «ранней победы», США получали возможность диктовать по своему усмотрению любую продолжительность обычной войны. Грубо такой конфликт можно было бы представить себе следующим образом. В начале войны США благодаря превосходству в ВТО (прим.: высокоточное оружие) «выбивают» обычные советские наступательные средства (танки, самолеты, вертолеты, корабли), не трогая, естественно, стратегические ядерные силы СССР, чтобы не спровоцировать ядерный ответ.

Затем наступает нечто вроде пата. У СССР нет больше возможности проводить крупномасштабные наступательные боевые действия, но остается огромная армия, способная вести длительные оборонительные бои. У США и их союзников, с другой стороны, нет ни сил, ни желания захватывать территорию противника и ввязываться в изнурительные бои со все еще сильным и многочисленным противником. Затем СССР запускает в ход свои огромные мобилизационные мощности по производству традиционного вооружения и бросает на фронт десятки тысяч новых танков и самолетов, в то время как США отмобилизовывают свои мощности по производству ВТО.

Такая война в принципе может длиться с переменным успехом годы и годы. Однако параллельно с увеличением производства ВТО США начинают перестраивать на военные рельсы свою огромную экономику с целью создания подавляющего превосходства в обычных наступательных вооружениях. Как это делается, США убедительно продемонстрировали во время Второй Мировой войны».
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27.09.2022 19:54 Ответить
Слухаю я цих західних політиків і розумію, що царський блазень Жиріновський, який озвучуючи те, що не міг собі дозволити Путін, казав, що за неділю Раша дійде до Ламаншу - чиста правда. Якби Раша не полізла в Україну, а вдарила через Білорусь і Прибалтику на Європу, то, невідомо що б сталося.
Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
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27.09.2022 19:55 Ответить
💯
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27.09.2022 19:59 Ответить
за3дня дійде до Ламаншу )
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27.09.2022 20:12 Ответить
Абсолютно логічно - россія готується завалит нас м'ясом, а значить то треба буде нищити!
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27.09.2022 20:00 Ответить
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27.09.2022 20:22 Ответить
Уверен что там было сказано пополнить запасы и для момента когда орда начнёт набег на сообстенно самии страны НАТО. Чтобы, еслии не фартанёт, хватило для остановления набегающего мяса.
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27.09.2022 20:23 Ответить
Джавелинов хватит на десять мавзолеев путлера,а Стингеров на 15 РабZeй...,изменено столько республик было в дохлом Сссре
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27.09.2022 20:42 Ответить
Госведомство рф закупило йод на сумму почти 5 млн рублей.

На процедуру выделено 4 дня, то есть закупка срочная.
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27.09.2022 20:56 Ответить
 
 