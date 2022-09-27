Столтенберг призвал членов НАТО пополнять запасы боеприпасов как можно скорее
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Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно скорее для продолжения поддержки Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НАТО.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.
Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.
"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины", – сказал он.
Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.
В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.
Ранее Столтенберг предупредил Россию о "тяжелых последствиях" в случае применения ядерного оружия в Украине.
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«Теперь, благодаря стратегии «ранней победы», США получали возможность диктовать по своему усмотрению любую продолжительность обычной войны. Грубо такой конфликт можно было бы представить себе следующим образом. В начале войны США благодаря превосходству в ВТО (прим.: высокоточное оружие) «выбивают» обычные советские наступательные средства (танки, самолеты, вертолеты, корабли), не трогая, естественно, стратегические ядерные силы СССР, чтобы не спровоцировать ядерный ответ.
Затем наступает нечто вроде пата. У СССР нет больше возможности проводить крупномасштабные наступательные боевые действия, но остается огромная армия, способная вести длительные оборонительные бои. У США и их союзников, с другой стороны, нет ни сил, ни желания захватывать территорию противника и ввязываться в изнурительные бои со все еще сильным и многочисленным противником. Затем СССР запускает в ход свои огромные мобилизационные мощности по производству традиционного вооружения и бросает на фронт десятки тысяч новых танков и самолетов, в то время как США отмобилизовывают свои мощности по производству ВТО.
Такая война в принципе может длиться с переменным успехом годы и годы. Однако параллельно с увеличением производства ВТО США начинают перестраивать на военные рельсы свою огромную экономику с целью создания подавляющего превосходства в обычных наступательных вооружениях. Как это делается, США убедительно продемонстрировали во время Второй Мировой войны».
Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
На процедуру выделено 4 дня, то есть закупка срочная.