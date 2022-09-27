УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8900 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
7 916 13
НАТО (5098) зброя (5739) Столтенберг Єнс (1338)

Столтенберг закликав членів НАТО поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Країни-члени НАТО закликають поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше для продовження підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав надзвичайне засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь. Зустріч була присвячена наслідкам війни Росії проти України, а також можливостям НАТО зі збільшення запасів боєприпасів.

Генеральний секретар закликав членів Альянсу продовжувати поповнювати запаси якомога швидше.

"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам продовження підтримки України", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані росіяни будуть воювати зі зброєю та технікою часів Другої світової війни, - командувач сил оборони Естонії Юхтегі

Столтенберг зазначив, що члени НАТО повинні працювати з промисловістю, щоб поповнити запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку доти, поки вона буде потрібна.

Під час зустрічі також обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати їх.

Раніше Столтенберг попередив Росію про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Слухаю я цих західних політиків і розумію, що царський блазень Жиріновський, який озвучуючи те, що не міг собі дозволити Путін, казав, що за неділю Раша дійде до Ламаншу - чиста правда. Якби Раша не полізла в Україну, а вдарила через Білорусь і Прибалтику на Європу, то, невідомо що б сталося.
Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
показати весь коментар
27.09.2022 19:55
+6
на дану секунду головний пiдсумок цiэi вiйни-часткове прозрiння заходу,що таке насправдi кацапська iмперiя.на початку дев'яностих вважалось-позбавились комуняк при владi,а далi дикуни стануть цивiлiзованими...
показати весь коментар
27.09.2022 19:49
+5
Виробники зброї отримують закази. Ми теж могли б виробляти зброю, але чомусь виробляємо з асфальту.
показати весь коментар
27.09.2022 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо не только для поддержки Украины, но и для уничтожения Параши силами НАТО.
показати весь коментар
27.09.2022 19:46 Відповісти
на дану секунду головний пiдсумок цiэi вiйни-часткове прозрiння заходу,що таке насправдi кацапська iмперiя.на початку дев'яностих вважалось-позбавились комуняк при владi,а далi дикуни стануть цивiлiзованими...
показати весь коментар
27.09.2022 19:49 Відповісти
Виробники зброї отримують закази. Ми теж могли б виробляти зброю, але чомусь виробляємо з асфальту.
показати весь коментар
27.09.2022 19:50 Відповісти
Да є один засекречений, працює
показати весь коментар
27.09.2022 19:51 Відповісти
Генерал СССР про тактику США в фазі гарячої війни з Варшавським блоком. Дата 1988 рік.

«Теперь, благодаря стратегии «ранней победы», США получали возможность диктовать по своему усмотрению любую продолжительность обычной войны. Грубо такой конфликт можно было бы представить себе следующим образом. В начале войны США благодаря превосходству в ВТО (прим.: высокоточное оружие) «выбивают» обычные советские наступательные средства (танки, самолеты, вертолеты, корабли), не трогая, естественно, стратегические ядерные силы СССР, чтобы не спровоцировать ядерный ответ.

Затем наступает нечто вроде пата. У СССР нет больше возможности проводить крупномасштабные наступательные боевые действия, но остается огромная армия, способная вести длительные оборонительные бои. У США и их союзников, с другой стороны, нет ни сил, ни желания захватывать территорию противника и ввязываться в изнурительные бои со все еще сильным и многочисленным противником. Затем СССР запускает в ход свои огромные мобилизационные мощности по производству традиционного вооружения и бросает на фронт десятки тысяч новых танков и самолетов, в то время как США отмобилизовывают свои мощности по производству ВТО.

Такая война в принципе может длиться с переменным успехом годы и годы. Однако параллельно с увеличением производства ВТО США начинают перестраивать на военные рельсы свою огромную экономику с целью создания подавляющего превосходства в обычных наступательных вооружениях. Как это делается, США убедительно продемонстрировали во время Второй Мировой войны».
показати весь коментар
27.09.2022 19:54 Відповісти
Слухаю я цих західних політиків і розумію, що царський блазень Жиріновський, який озвучуючи те, що не міг собі дозволити Путін, казав, що за неділю Раша дійде до Ламаншу - чиста правда. Якби Раша не полізла в Україну, а вдарила через Білорусь і Прибалтику на Європу, то, невідомо що б сталося.
Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
показати весь коментар
27.09.2022 19:55 Відповісти
💯
показати весь коментар
27.09.2022 19:59 Відповісти
за3дня дійде до Ламаншу )
показати весь коментар
27.09.2022 20:12 Відповісти
Абсолютно логічно - россія готується завалит нас м'ясом, а значить то треба буде нищити!
показати весь коментар
27.09.2022 20:00 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 20:22 Відповісти
Уверен что там было сказано пополнить запасы и для момента когда орда начнёт набег на сообстенно самии страны НАТО. Чтобы, еслии не фартанёт, хватило для остановления набегающего мяса.
показати весь коментар
27.09.2022 20:23 Відповісти
Джавелинов хватит на десять мавзолеев путлера,а Стингеров на 15 РабZeй...,изменено столько республик было в дохлом Сссре
показати весь коментар
27.09.2022 20:42 Відповісти
Госведомство рф закупило йод на сумму почти 5 млн рублей.

На процедуру выделено 4 дня, то есть закупка срочная.
показати весь коментар
27.09.2022 20:56 Відповісти
 
 