Столтенберг закликав членів НАТО поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше
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Країни-члени НАТО закликають поповнювати запаси боєприпасів якомога швидше для продовження підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав надзвичайне засідання Конференції національних директорів із питань озброєнь. Зустріч була присвячена наслідкам війни Росії проти України, а також можливостям НАТО зі збільшення запасів боєприпасів.
Генеральний секретар закликав членів Альянсу продовжувати поповнювати запаси якомога швидше.
"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам продовження підтримки України", - сказав він.
Столтенберг зазначив, що члени НАТО повинні працювати з промисловістю, щоб поповнити запаси боєприпасів і надавати Україні необхідну підтримку доти, поки вона буде потрібна.
Під час зустрічі також обговорювалися способи, за допомогою яких члени Альянсу можуть краще зрозуміти будь-які прогалини в запасах і разом усувати їх.
Раніше Столтенберг попередив Росію про "важкі наслідки" в разі застосування ядерної зброї в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
«Теперь, благодаря стратегии «ранней победы», США получали возможность диктовать по своему усмотрению любую продолжительность обычной войны. Грубо такой конфликт можно было бы представить себе следующим образом. В начале войны США благодаря превосходству в ВТО (прим.: высокоточное оружие) «выбивают» обычные советские наступательные средства (танки, самолеты, вертолеты, корабли), не трогая, естественно, стратегические ядерные силы СССР, чтобы не спровоцировать ядерный ответ.
Затем наступает нечто вроде пата. У СССР нет больше возможности проводить крупномасштабные наступательные боевые действия, но остается огромная армия, способная вести длительные оборонительные бои. У США и их союзников, с другой стороны, нет ни сил, ни желания захватывать территорию противника и ввязываться в изнурительные бои со все еще сильным и многочисленным противником. Затем СССР запускает в ход свои огромные мобилизационные мощности по производству традиционного вооружения и бросает на фронт десятки тысяч новых танков и самолетов, в то время как США отмобилизовывают свои мощности по производству ВТО.
Такая война в принципе может длиться с переменным успехом годы и годы. Однако параллельно с увеличением производства ВТО США начинают перестраивать на военные рельсы свою огромную экономику с целью создания подавляющего превосходства в обычных наступательных вооружениях. Как это делается, США убедительно продемонстрировали во время Второй Мировой войны».
Європа згнила. Як виявилось, в їх арсеналах "миша повісилась", в Бундесвері більшість танків не на ходу і т.д.
Всі заробляли гроші, брали російські хабарі і були впевнені, що це США потрібне НАТО. А раз потрібне, то нехай вони його і утримують. Голоси Польщі та країн Балтії просто ніхто не хотів чути.
Пам'ятаєте яку бурю викликало закономірне питання Трампа, щодо дольової участі в фінансуванні НАТО?!!
А зараз, коли "смажений півник" клюнув, виявилось, що снаряди (наприклад) ще замовити потрібно.
Так, що ідея з Ламаншем була не такою і маячнею.
Жаль, що для розвіяння міфів, Україна платить собою.
На процедуру выделено 4 дня, то есть закупка срочная.