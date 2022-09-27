РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5196 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 644 30
Болгария (614) Польша (7457) Россия (91190)

Польша также рекомендует гражданам немедленно уехать из России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

польща

Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило, что рекомендует воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию в связи с войной в Украине и признанием Польши властями РФ недружественным государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что рекомендуется воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, в том числе в профессиональных целях и в неотложных семейных делах.

"Обращаем внимание на приостановление прямого авиасообщения между Польшей и Россией и крайне ограниченные возможности путешествовать в/из Польши, отсутствие или крайне ограниченный доступ к финансовым ресурсам, расположенным в Польше (например, невозможность использования польских платежных карточек), а также на действия местных служб, такие как произвольные задержания, обыски мобильных телефонов и потенциальную невозможность выезда из России в случае наличия двойного гражданства", - отмечает польский МИД.

Он также напоминает, что в связи со значительным сокращением численности польского дипломатического и консульского персонала в России возможности предоставления непосредственной консульской помощи гражданам Польши очень ограничены.

Читайте также: Финляндия хочет построить забор на границе с Россией, - Politico

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может быть значительно затруднена или даже невозможна... Рекомендуем польским гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - подчеркнуло ведомство.

Напомним, ранее МИД Эстонии и Болгарии также посоветовали гражданам своих стран не ездить в Россию без необходимости и по возможности уехать оттуда.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Чехия и Словакия рекомендуют уехать гражданам своих стран уехать из концлагеря путлера ..Процесс пошел...,самое интересное что к этому процессу присоединилась Сербия...
Угораю от ржача..
😝🤣🤣😂😂
показать весь комментарий
27.09.2022 22:21
+9
бадабум?по архангельску?хотя там и без ядерки как будто после ядерного удара..кто не вкурсе блог Варламова(кучевявого)
показать весь комментарий
27.09.2022 22:02
+8
Правильно заодно рекомендовать всем парашникам выехать с территории Польши. Начиная с 1 октября такая возможность у парашников тоже сохранится, но только по частям.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бадабум?по архангельску?хотя там и без ядерки как будто после ядерного удара..кто не вкурсе блог Варламова(кучевявого)
показать весь комментарий
27.09.2022 22:02 Ответить
Варламов давно здриснув з московії.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:31 Ответить
Був там особисто , підтверджую - повний трандєц !
показать весь комментарий
27.09.2022 22:39 Ответить
Варламов закинул новости о ситуации на границах и околоуездных нюансах.
https://www.youtube.com/watch?v=445Uns-BUgw

Диванные поцреоты и желяющие повторить лечь в поле боя сейчас перед выбором - убегать или умереть. Пусть думает. Убрать ***** и его приспешников они и так не будет.
показать весь комментарий
28.09.2022 00:47 Ответить
рекомендацію треба підтримувати копняками
показать весь комментарий
27.09.2022 22:08 Ответить
це поляки з рефе своїх забирають, які копняки
показать весь комментарий
28.09.2022 00:02 Ответить
Правильно заодно рекомендовать всем парашникам выехать с территории Польши. Начиная с 1 октября такая возможность у парашников тоже сохранится, но только по частям.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:13 Ответить
Болгария Польша..следом страны Балтии..Финляндия Швеция..потом даже Индия и Манджурия товаристча Си.. все идёт по плану..патерь нет,хенерал Коздлашенков зна до каже..😝🤣
показать весь комментарий
27.09.2022 22:16 Ответить
Чехия и Словакия рекомендуют уехать гражданам своих стран уехать из концлагеря путлера ..Процесс пошел...,самое интересное что к этому процессу присоединилась Сербия...
Угораю от ржача..
😝🤣🤣😂😂
показать весь комментарий
27.09.2022 22:21 Ответить
Скоро угорці приєднаються до сербів , оце буде ржака
показать весь комментарий
27.09.2022 22:33 Ответить
Ждём, что скажет венгрия.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:33 Ответить
на другой ветке кто писал што когда начнут посольства или граждан вывозить из Киева можно ждать худщего..а здесь все больше стран призывают выехать из рашки своих граждан..они что то знают и намекают?
показать весь комментарий
27.09.2022 22:38 Ответить
Да что знают, схватят на улице и не спросят кто ты .. мобилизуют вместо путька умирать в Украине
показать весь комментарий
27.09.2022 22:54 Ответить
да уж..там уже всего можно ожидать..даже не гражданам опасно находится.
показать весь комментарий
27.09.2022 23:04 Ответить
запах хлору та бетону посилюється
показать весь комментарий
28.09.2022 01:14 Ответить
Ну - про "ядерний удар" може і є сумніви (хоча від "гопників при владі" в Росії вже можна очікувать чого-завгодно) а от інтернувать громадян інших держав, які вони визнають "недружніми" до Росії - цілком можуть Похапають і запхнуть в якийсь табір А потім ними шантажувать владу цих країн будуть
показать весь комментарий
28.09.2022 03:01 Ответить
Отже,москалі розчохлили совкову ядерну зброю,а це може спровокувати "атвєтку"по рашці.Ой,хуйло,навіть і не думай,бо в бункерову вентиляцію затягне ядерний пил,а це впливає вкрай негативно на потенцію.
показать весь комментарий
27.09.2022 22:36 Ответить
Пошло психологическое давление на русских - иностранцы типа со страны уезжают, потому что там может быть бабах . . .
Паника на россии начнётся, когда такие рекомендации получат израильтяне и/или китайцы
показать весь комментарий
27.09.2022 22:39 Ответить
Не, не, когда усатый скажет белорусам покинуть рашку, вот тогда паника будет жесточайшая)))
показать весь комментарий
27.09.2022 22:58 Ответить
Оце мені подобається : поки що Болгарія , Польща . Може вже щось знають ? Дай Боже пошвидше !
показать весь комментарий
27.09.2022 22:41 Ответить
знає, що мідна чаша незабаром спуститься VнараіZZiю
показать весь комментарий
28.09.2022 01:19 Ответить
Что-то подобное было в январе-феврале, только там фигурировало "выехать из Украины". Что-то хорошее ожидает нашего соседа, не дай Господи
показать весь комментарий
27.09.2022 22:42 Ответить
Бахнут по хутину
показать весь комментарий
27.09.2022 23:15 Ответить
что значит не дай господи ? наоборот пусть сдохнут все или живут как в апокалипсисе
показать весь комментарий
27.09.2022 23:23 Ответить
Не дай Боже Вам мати таких сусідів в будинку. Мова про це
показать весь комментарий
27.09.2022 23:24 Ответить
Карл Маркс однажды сказал..мы с Энгельсом придумали коммунизм не для Шариковых рабZeи..он касался прежде всего Британии Франции и Германии..лапотные болваны 🦍🦍🦍царской РабZeи такое не поймут и через 199 веков...🤣🤣
показать весь комментарий
27.09.2022 22:45 Ответить
Из Украины уехали дети женщины и старики..из РабZeи драпают здоровые Амбалы.. даже в Монголию...🤣Грузию и Казахстан...
показать весь комментарий
27.09.2022 22:48 Ответить
Кто ещё помнит исход полчишч юнных здоровых мужиков из страан Ближнего Востока в первой половине 2010-х? Теперь дубль два в Мордоре.
показать весь комментарий
28.09.2022 00:52 Ответить
Я бы и белорусам посоветовала негайно валить из Беларуси , пока ***** и им границы не закрыл и не устроил мобилизацию
ВСЕ К ЭТОМУ ИДЁТ
показать весь комментарий
27.09.2022 23:14 Ответить
 
 