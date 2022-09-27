Польша также рекомендует гражданам немедленно уехать из России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило, что рекомендует воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию в связи с войной в Украине и признанием Польши властями РФ недружественным государством.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что рекомендуется воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, в том числе в профессиональных целях и в неотложных семейных делах.
"Обращаем внимание на приостановление прямого авиасообщения между Польшей и Россией и крайне ограниченные возможности путешествовать в/из Польши, отсутствие или крайне ограниченный доступ к финансовым ресурсам, расположенным в Польше (например, невозможность использования польских платежных карточек), а также на действия местных служб, такие как произвольные задержания, обыски мобильных телефонов и потенциальную невозможность выезда из России в случае наличия двойного гражданства", - отмечает польский МИД.
Он также напоминает, что в связи со значительным сокращением численности польского дипломатического и консульского персонала в России возможности предоставления непосредственной консульской помощи гражданам Польши очень ограничены.
"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может быть значительно затруднена или даже невозможна... Рекомендуем польским гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами", - подчеркнуло ведомство.
Напомним, ранее МИД Эстонии и Болгарии также посоветовали гражданам своих стран не ездить в Россию без необходимости и по возможности уехать оттуда.
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Диванные поцреоты и желяющие повторить лечь в поле боя сейчас перед выбором - убегать или умереть. Пусть думает. Убрать ***** и его приспешников они и так не будет.
Угораю от ржача..
😝🤣🤣😂😂
Паника на россии начнётся, когда такие рекомендации получат израильтяне и/или китайцы
ВСЕ К ЭТОМУ ИДЁТ