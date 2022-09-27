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Польща також рекомендує громадянам негайно виїхати з Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Міністерство закордонних справ Польщі у вівторок заявило, що рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі владою РФ недружньою державою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства зазначено, що рекомендується утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, зокрема з професійною метою та у невідкладних сімейних справах.

"Звертаємо увагу на призупинення прямого авіасполучення між Польщею та Росією і вкрай обмежені можливості подорожувати до/з Польщі, відсутність або вкрай обмежений доступ до фінансових ресурсів, розташованих у Польщі (наприклад, неможливість використання польських платіжних карток), а також на дії місцевих служб, такі як свавільні затримання, обшуки мобільних телефонів та потенційну неможливість виїзду з Росії у разі наявності подвійного громадянства", – зазначає польське МЗС.

Воно також нагадує, що у зв'язку зі значним скороченням чисельності польського дипломатичного та консульського персоналу в Росії можливості надання безпосередньої консульської допомоги громадянам Польщі є дуже обмеженими.

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"У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачуваних ситуацій евакуація може бути значно ускладнена або навіть неможлива… Рекомендуємо польським громадянам, які перебувають на території Російської Федерації, залишити її територію доступними комерційними та приватними засобами", – підкреслило відомство.

Нагадаємо, раніше МЗС Естонії та Болгарії також порадили громадянам своїх країн не їздити в Росію без нагальної потреби та по можливості виїхати звідти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Чехия и Словакия рекомендуют уехать гражданам своих стран уехать из концлагеря путлера ..Процесс пошел...,самое интересное что к этому процессу присоединилась Сербия...
Угораю от ржача..
😝🤣🤣😂😂
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27.09.2022 22:21
+9
бадабум?по архангельску?хотя там и без ядерки как будто после ядерного удара..кто не вкурсе блог Варламова(кучевявого)
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27.09.2022 22:02
+8
Правильно заодно рекомендовать всем парашникам выехать с территории Польши. Начиная с 1 октября такая возможность у парашников тоже сохранится, но только по частям.
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27.09.2022 22:13
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бадабум?по архангельску?хотя там и без ядерки как будто после ядерного удара..кто не вкурсе блог Варламова(кучевявого)
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27.09.2022 22:02 Відповісти
Варламов давно здриснув з московії.
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27.09.2022 22:31 Відповісти
Був там особисто , підтверджую - повний трандєц !
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27.09.2022 22:39 Відповісти
Варламов закинул новости о ситуации на границах и околоуездных нюансах.
https://www.youtube.com/watch?v=445Uns-BUgw

Диванные поцреоты и желяющие повторить лечь в поле боя сейчас перед выбором - убегать или умереть. Пусть думает. Убрать ***** и его приспешников они и так не будет.
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28.09.2022 00:47 Відповісти
рекомендацію треба підтримувати копняками
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27.09.2022 22:08 Відповісти
це поляки з рефе своїх забирають, які копняки
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28.09.2022 00:02 Відповісти
Правильно заодно рекомендовать всем парашникам выехать с территории Польши. Начиная с 1 октября такая возможность у парашников тоже сохранится, но только по частям.
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27.09.2022 22:13 Відповісти
Болгария Польша..следом страны Балтии..Финляндия Швеция..потом даже Индия и Манджурия товаристча Си.. все идёт по плану..патерь нет,хенерал Коздлашенков зна до каже..😝🤣
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27.09.2022 22:16 Відповісти
Чехия и Словакия рекомендуют уехать гражданам своих стран уехать из концлагеря путлера ..Процесс пошел...,самое интересное что к этому процессу присоединилась Сербия...
Угораю от ржача..
😝🤣🤣😂😂
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27.09.2022 22:21 Відповісти
Скоро угорці приєднаються до сербів , оце буде ржака
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27.09.2022 22:33 Відповісти
Ждём, что скажет венгрия.
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27.09.2022 22:33 Відповісти
на другой ветке кто писал што когда начнут посольства или граждан вывозить из Киева можно ждать худщего..а здесь все больше стран призывают выехать из рашки своих граждан..они что то знают и намекают?
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27.09.2022 22:38 Відповісти
Да что знают, схватят на улице и не спросят кто ты .. мобилизуют вместо путька умирать в Украине
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27.09.2022 22:54 Відповісти
да уж..там уже всего можно ожидать..даже не гражданам опасно находится.
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27.09.2022 23:04 Відповісти
запах хлору та бетону посилюється
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28.09.2022 01:14 Відповісти
Ну - про "ядерний удар" може і є сумніви (хоча від "гопників при владі" в Росії вже можна очікувать чого-завгодно) а от інтернувать громадян інших держав, які вони визнають "недружніми" до Росії - цілком можуть Похапають і запхнуть в якийсь табір А потім ними шантажувать владу цих країн будуть
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28.09.2022 03:01 Відповісти
Отже,москалі розчохлили совкову ядерну зброю,а це може спровокувати "атвєтку"по рашці.Ой,хуйло,навіть і не думай,бо в бункерову вентиляцію затягне ядерний пил,а це впливає вкрай негативно на потенцію.
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27.09.2022 22:36 Відповісти
Пошло психологическое давление на русских - иностранцы типа со страны уезжают, потому что там может быть бабах . . .
Паника на россии начнётся, когда такие рекомендации получат израильтяне и/или китайцы
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27.09.2022 22:39 Відповісти
Не, не, когда усатый скажет белорусам покинуть рашку, вот тогда паника будет жесточайшая)))
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27.09.2022 22:58 Відповісти
Оце мені подобається : поки що Болгарія , Польща . Може вже щось знають ? Дай Боже пошвидше !
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27.09.2022 22:41 Відповісти
знає, що мідна чаша незабаром спуститься VнараіZZiю
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28.09.2022 01:19 Відповісти
Что-то подобное было в январе-феврале, только там фигурировало "выехать из Украины". Что-то хорошее ожидает нашего соседа, не дай Господи
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27.09.2022 22:42 Відповісти
Бахнут по хутину
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27.09.2022 23:15 Відповісти
что значит не дай господи ? наоборот пусть сдохнут все или живут как в апокалипсисе
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27.09.2022 23:23 Відповісти
Не дай Боже Вам мати таких сусідів в будинку. Мова про це
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27.09.2022 23:24 Відповісти
Карл Маркс однажды сказал..мы с Энгельсом придумали коммунизм не для Шариковых рабZeи..он касался прежде всего Британии Франции и Германии..лапотные болваны 🦍🦍🦍царской РабZeи такое не поймут и через 199 веков...🤣🤣
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27.09.2022 22:45 Відповісти
Из Украины уехали дети женщины и старики..из РабZeи драпают здоровые Амбалы.. даже в Монголию...🤣Грузию и Казахстан...
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27.09.2022 22:48 Відповісти
Кто ещё помнит исход полчишч юнных здоровых мужиков из страан Ближнего Востока в первой половине 2010-х? Теперь дубль два в Мордоре.
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28.09.2022 00:52 Відповісти
Я бы и белорусам посоветовала негайно валить из Беларуси , пока ***** и им границы не закрыл и не устроил мобилизацию
ВСЕ К ЭТОМУ ИДЁТ
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27.09.2022 23:14 Відповісти
 
 