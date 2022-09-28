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Молдова (1682) мобилизация (1604) Майя Санду (177)

МИД Молдовы в связи с путинской мобилизацией обратился к своим гражданам, имеющим паспорта РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія,мобілізація

Министерство иностранных дел Молдовы обратилось к своим гражданам, имеющим российские паспорта, в связи с оглашением российским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, посольство Молдовы в РФ напомнило своим гражданам о тюремных сроках, предусмотренных за участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников.

МИД напомнил своим гражданам с паспортами РФ, что в России они числятся гражданами РФ, поэтому возможности помочь им там у посольства Молдовы ограничены.

За участие в вооруженных конфликтах в качестве наемников гражданам Молдовы может грозить от 5 до 10 лет тюрьмы, а гражданам, занимающимся привлечением, обучением и финансированием наемников, – от 10 до 15 лет лишения свободы.

Такое предупреждение дипломаты Молдовы сделали в контексте мобилизации в РФ.

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Находящихся в России граждан Молдовы призывают обращаться в посольство в случае нарушения их прав.

Также ведомство в очередной раз осудило эскалацию Россией военной агрессии против Украины, проведение мобилизации и незаконных "референдумов".

На брифинге 26 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что существует риск мобилизации граждан Молдовы из восточных районов страны. По ее словам, чтобы предотвратить подобные действия, власти рассматривают возможность аннулирования гражданства для тех, кто имеет в частности российский паспорт и воюет на стороне агрессора.
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Топ комментарии
+8
Тех, которые "мы с румынами один народ" должно быть как раз намного больше. Они никогда "За путена" не будут. Кроме всего прочего это действительно один народ. С одним языком, одними традициями и одной историей. За путена же либо этнические русские, либо, как говорят украинцы "окацапленная дрянь". Воевать они не пойдут. Они сидят, суки, и ждут. И плачут, что им закрыли рэфовские каналы по телевизору.
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28.09.2022 18:56
+7
Что за хрень? Никакие молдоване не вышли. Это шоровско-дадоновская дрянь, ждущая руский мир. Вышли какие то пару десятков русских алкоголиков за бутылку водки. Да, есть такие. Как и в Украине они есть в немеряном количестве
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28.09.2022 19:00
+6
Да, попали молдоване, кто получил пвспорт с курицами и живут в рф. Пойдешь по призыву-будут судить в Молдове. Не пойдешь по призыву-будут судить в рф. А вы не получайте вторые паспорта.
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28.09.2022 19:26
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О, ОООО, приїхали, не пройшло і двох каденцій....
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28.09.2022 17:57 Ответить
просто ковбасну зсу віддайте...
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28.09.2022 18:00 Ответить
Какое отношение Санду имеет к складам вКобасной в приднестровье и котрые находятся в распоряжении 14-й армии рф?
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28.09.2022 19:28 Ответить
прямое...
приднестровье - молдова.
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28.09.2022 19:31 Ответить
У тебя плохо с усвоением печатного текста? Еще раз- склады в Кобасной охраняются и находятся в распоряжении 14-й армии рф. Для того, что бы Молдова могла в склады кого то пустить, как минимум нужен выводьроссийских войск из приднестровья и ФАКТИЧЕСКАЯ ликвидация сепаратистской власти в Тирасполе. Я тебе то же могу сказать- проведи выборы в ВР Украины или горсовет Донецка по украинскому законодательству, "Донбасс-это же Украина".
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28.09.2022 19:37 Ответить
обычно тупым не отвечаю...
и я не против трахать войско жыдоугрофиннобурятии на территории молдовы.
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28.09.2022 19:43 Ответить
Иди трахай. Потом отпишешся.
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28.09.2022 23:01 Ответить
дебилам всегда мало ворогив в реале...
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29.09.2022 20:53 Ответить
У Вас дійсно погано з засвоєнням тексту. Нема там ніякої 14 армії . Є Оперативна група російських військ у УВАГА!!! в ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ республики МОЛДОВА!! А праві Ви в тому... що Придністров*я для Молдови..що даунбасія для України. І трете! Якби Молдова хотіла... вона б забокувала русню там за 2 години. Але ..Модова..кормить..поїть і поставляє все необхідне для окупантів!!! ЗА ГРОШІ!!! І хочу Вам сказати особово! Моє недавне спілкування з прикордонною... митною та авіаційною владою у Кишиньові показали повну підтримку русні з боку чиновників цих організацій. Особиво авіаційні та митні органи. ПОВНА ПІДТРИМКА РОССІІ!! І це велике горе..що у нас такий сусід.
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29.09.2022 00:31 Ответить
Ага, если бы да кабы у вас во рту расли бы грибы. У Молдовы нет боеспособной армии, много и детально об этгм писалось. Не знаю, что и кого вы там видели в аэропорту, но официально, после начала войны Молдова запретила ротацию росийского контингента. " молдавская сторона запретила въезда офицеров так называемой Оперативной группы российских войск - формирования, которое, как отмечают в МИДЕИ, нарушает нейтралитет и находится на территории Молдовы незаконно"
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29.09.2022 00:39 Ответить
.. по перше..я не у аеропорту був а у державних структурах Молдови у Кишиньові, якщо Ви вмієте читати. По друге! Ротацію заборонила не МОЛДОВА!! а Румунія і країни ЄС..які ЗАБОРОНИЛИ літакам російської ВТА входити у їх простір. А до того вся ротація проводилась через аеропорт Кишиньова! Ротацію після!!!!! 24 лютого русня робила на цівільних літаках Ейр Модови і Аерофота, поки ЄС не заборониа молдовським літакам літати до Московії..а про Аерофот і мови не було вже!!! І не розказуйте мені казок. Сьогодні Ви можете на вулицях молдовських міст побачити машини з придністровськими номерами... військових рашки у цівільній одежі..які БЕЗ ПЕРЕШКОД пересуваються по Молдові. І НЕ ТРЕБА мати армію..а припинити ці пересування, припинити постачання всього необхідного російському контингенту..і вони через місяць самі здохнуть! Там ще контингент незаконний ООН..руснявий... А хто їх кормить? Отож!! І сім тисяч руснявих паскуд так і живуть там... ))))
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29.09.2022 00:54 Ответить
И не в8визди,никакая ЕС не забороняла AIR MOLDOVA летать в Москву. Это было решение молдавского регулятора. В начале сентября Air Moldova хотела возобновить полеты в Москву, регулятор в Молдове отказал. Теперь Air Moldova судится с регулятором.
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29.09.2022 01:18 Ответить
Дурачок! Ты даже не знаешь..что AIR MOLDOVA государственное предприятие!!!))) Государство судится с государством? Сколько же Вас тупых лохов попадается на банальном незнании вопроса!?? Молдова выполняет директиву которую издали для обеспечения авиационной безопасности с учетом предварительных распоряжений Международной организации гражданской авиации и решения Европейского агентства по безопасности полетов. И пыталась в судебном порядке это оспорить в европейском суде. Но дело даже не приняли к рассмотрению. Такая же хитровые@анная была и Эйр Сербия... которую тоже опустили. Не лезь туда... где ничего не понимаешь!!! Регулятор ты тупой!!!)))
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29.09.2022 01:45 Ответить
Я даже не ожидал, что накие Невігласи еще существуют в природе! Ты хоть знаешь, что Государственный Нафтогаз подавал в суд на Кабмин Украины?
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29.09.2022 09:36 Ответить
Слушай, ты с какого-то бодуна влез в наш диалог с деятелем, который доказывал, что в воле молдовских властей допустить ВСУ к складам в Кобасной или не допустить. ВСЕ! Ты то же хочешь доказать, что допустить ВСУ к этим склададам зависит от Молдовы?
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29.09.2022 01:36 Ответить
..а ты что..сучёнок... на приватизированном цензоре сидишь? Мне твой идиотский бред читать? Пиши..сучёнок ..в личку... если знаешь..что это такое? И мне твоё мнение тупого лоха совершенно не интересует. Как и твоя сраная Молдова... где я бываю чаще, чем ты в бане. И запомни...придурок! Захочет Санду и парламент Молдовы впустить ВСУ на территорию Приднестровья..а точнее Молдовы... и вопрос с руснёй решится очень быстро. Но этого не будет... потому что Молдова банально сидит и ЖДЁТ..как будет развиваться ситуация в Украине. И как только рашка начнёт валится... в Молдову войдут или ВСУ или румынская армия. Второе более вероятно. Но тебе этого не понять. Ты банальный дебил! Поэтому я не буду оригинальным..посылая тебя к крейсеру Москва.... А просто скажу..***** чмошник!)))
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29.09.2022 01:54 Ответить
Если тебе нечего читать, сопляк, что надо влезать в чужую переписку, читай тексты на туалетной бумаге.
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29.09.2022 09:38 Ответить
.. Щенок!!! ! Я 40 лет в самолётах... от военных до гражданских.И не тебе что то тут что то вякать . Если тебя щенок утренний пошёл ***** удоветворит...то в путь... щенок..)))
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29.09.2022 10:13 Ответить
От того, что ты в "самолетах", твой IQ не растет. Ты просто неадекват и полный невіглас, пытающийся словесной половой прикрыть недостаток информации и интеллекта.
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29.09.2022 10:18 Ответить
....а ще поцікавтеся валютою Придністров*я.. з якою працюють молдовські банки..))) Що можна зробити? Правильно... Забути що така є...Але ні! Ось Вам і підтримка.....))
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29.09.2022 00:59 Ответить
Слушай, грамотей! Молдова с 1992 года решает СВОЙ ВОПРОС об интеграции приднестровья. Какое ты к этому процессу имеешь отношение? Они решают этот вопрос так, как ОНИ считают нужным и имели ввиду они твое мнение. Ты вообще никогда не задумывался, что у каждой страны есть свои собственные национальные интересы?
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29.09.2022 01:15 Ответить
Приднестровье временно оккупированые територия Молдовы котрая неподконтрольное нашим властям и нет никакой возможности контролировать и управлять там делами
точно так как на Домбасе или Крыме в Украине временно оккупированые которые тоже не контролируются украинскими властя
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28.09.2022 22:51 Ответить
..Шановний! У Вас у державі 70-80 відсотків людей підтримують русню. Я вже не кажу про державні структури.. які банально підтримують російські дії! Не розказуйте, що нема можливості щось зробити! Молдова НЕ ХОЧЕ НІЧОГО РОБИТИ!!! Військові русні без перешкод пересуваються Молдовою. Машини з приднестровськими номерами повсюди. А хто кормить..поїть і постачає русні все необхідне? Може розповісте, як паливо, продовольство, кошти туди проникають? Невже через Румунію..чи Україну? Отож.....)))
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29.09.2022 00:38 Ответить
Не спотрьте с этим Навигатором. Там сплошная словесная галиматья. Никакой конкретики, одна демагогия.
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29.09.2022 01:40 Ответить
..а человек со мной и не спорит!))) У тебя уже панический психоз....?)))) Ты ж ничего реально не понимаешь)))
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29.09.2022 02:33 Ответить
Вася! Я тебе задал один конкретный вопрос- ты тоже считаешь, что вопрос допуска ВСУ к складам в Кобасной зависят желания или нежеланияот власти в Молдове? Ответь Да или Нет. Потом про психозы поговорим, если захочень канешна.
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29.09.2022 09:27 Ответить
В Колбасной больше половины нужно утилизировать , это большие деньги.
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28.09.2022 18:37 Ответить
"МЗС нагадало своїм громадянам із паспортами РФ, що в Росії вони вважаються громадянами РФ" Джерело: https://censor.net/ua/n3370247

А гуманоїди з паспортами Молдови у "придністров'ї" ким вважаються? А "ПМР" то Молдова? А в Конституції Молдови немає нічого про територіальну цілістність? А Румунія дружня країна і допоможе?

Йой! Про що це я? Знову дитячі фантазії мою макітру заполонили! Старішаю - в дитинство впадаю...
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28.09.2022 18:37 Ответить
Тех, которые "мы с румынами один народ" должно быть как раз намного больше. Они никогда "За путена" не будут. Кроме всего прочего это действительно один народ. С одним языком, одними традициями и одной историей. За путена же либо этнические русские, либо, как говорят украинцы "окацапленная дрянь". Воевать они не пойдут. Они сидят, суки, и ждут. И плачут, что им закрыли рэфовские каналы по телевизору.
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28.09.2022 18:56 Ответить
Ты их из Литвы будешь "утилизировать"? Или это по твоему "легкому пожеланию" придется делать солдату ВСУ в бою?
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28.09.2022 19:31 Ответить
Якби таке було, то в усіх новинах пройшло.
Це не кацапстан, і в Молдові таке не приховаєш.
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28.09.2022 18:59 Ответить
реально зашла колонна НАТО. В рамках совместных учений
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28.09.2022 19:01 Ответить
Что за хрень? Никакие молдоване не вышли. Это шоровско-дадоновская дрянь, ждущая руский мир. Вышли какие то пару десятков русских алкоголиков за бутылку водки. Да, есть такие. Как и в Украине они есть в немеряном количестве
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28.09.2022 19:00 Ответить
вата повинна палати кругом...
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28.09.2022 20:03 Ответить
Да, попали молдоване, кто получил пвспорт с курицами и живут в рф. Пойдешь по призыву-будут судить в Молдове. Не пойдешь по призыву-будут судить в рф. А вы не получайте вторые паспорта.
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28.09.2022 19:26 Ответить
Росийский паспорт в основном получала русня которые никогда и небыли молдаванами - разве что честь из них родилась в Молдове и получили гражданство!
и слава богу что большенство из них уехали в свои рязанские степи!
легче дышать стало!
вот к ним и обратилась Санду котрые ещё сохранили молдавский паспорт на случай если надо будет слинять куда то из рассее по молдавскому паспорту ибо по расейскому сложнее перебраться с визами!
они и получат наказание если пойдут на войну
и правильно сказала Санду
всю сепаратная на нары
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28.09.2022 22:55 Ответить
А що робити чоловіку з подвійним громадянством, який отримав повістки з військоматів обох ворожуючих держав?
Пропоную розділити себе навпіл, щоб кожній армії віддати одну руку, одну ногу, одне око, одне вухо, одне яйце і т.п. Мозок ділити не пропоную, бо мізків нема.
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28.09.2022 19:59 Ответить
определиться по месту нахождения
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28.09.2022 21:13 Ответить
А не *** было брать расийский паспорт . Вам же говоришь , говоришь ,а все бесполезно
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28.09.2022 20:06 Ответить
Молдавани схаменулися. Пора і нам. Потрібно негайно всіх суддів, нардепів і іншу погань з рашистськими паспортами відправити на мобілізацію в страну обєтованную. Це повинно стати прецедентом на майбутнє - хочеш громадянство іншої країни, втрачаєш українське і без винятків.
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28.09.2022 20:43 Ответить
а что говорить о недогражданах Украины, которые имеют гражданство рф и живут там?
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28.09.2022 21:15 Ответить
 
 