МЗС Молдови у зв’язку з путінською мобілізацією звернулося до своїх громадян, які мають паспорти РФ
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Міністерство закордонних справ Молдови звернулося до своїх громадян, які мають російські паспорти, у зв’язку з оголошеною російським диктатором Володимиром Путіним "частковою" мобілізацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, посольство Молдови в РФ нагадало своїм громадянам про тюремні терміни, передбачені за участь у збройних конфліктах в якості найманців.
МЗС нагадало своїм громадянам із паспортами РФ, що в Росії вони вважаються громадянами РФ, тому можливості допомогти їм там у посольства Молдови обмежені.
За участь у збройних конфліктах в якості найманців громадянам Молдови може загрожувати від 5 до 10 років в'язниці, а громадянам, які займаються залученням, навчанням та фінансуванням найманців – від 10 до 15 років позбавлення волі.
Таке попередження дипломати Молдови зробили в контексті проведення мобілізації в РФ.
Громадян Молдови, які перебувають у Росії, закликають звертатися до посольства у разі порушення їхніх прав.
Також відомство вкотре засудило ескалацію Росією воєнної агресії проти України, проведення мобілізації та незаконних "референдумів".
На брифінгу 26 вересня президентка Молдови Майя Санду заявила, що існує ризик мобілізації громадян Молдови зі східних районів країни. За її словами, щоб запобігти подібним діям, влада розглядає можливість анулювання громадянства для тих, хто має зокрема російський паспорт і воює на боці агресора.
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приднестровье - молдова.
и я не против трахать войско жыдоугрофиннобурятии на территории молдовы.
точно так как на Домбасе или Крыме в Украине временно оккупированые которые тоже не контролируются украинскими властя
А гуманоїди з паспортами Молдови у "придністров'ї" ким вважаються? А "ПМР" то Молдова? А в Конституції Молдови немає нічого про територіальну цілістність? А Румунія дружня країна і допоможе?
Йой! Про що це я? Знову дитячі фантазії мою макітру заполонили! Старішаю - в дитинство впадаю...
Це не кацапстан, і в Молдові таке не приховаєш.
и слава богу что большенство из них уехали в свои рязанские степи!
легче дышать стало!
вот к ним и обратилась Санду котрые ещё сохранили молдавский паспорт на случай если надо будет слинять куда то из рассее по молдавскому паспорту ибо по расейскому сложнее перебраться с визами!
они и получат наказание если пойдут на войну
и правильно сказала Санду
всю сепаратная на нары
Пропоную розділити себе навпіл, щоб кожній армії віддати одну руку, одну ногу, одне око, одне вухо, одне яйце і т.п. Мозок ділити не пропоную, бо мізків нема.