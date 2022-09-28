Немецкие спецслужбы передают Украине секретную информацию о войсках РФ, - Zeit

По данным немецкого ресурса Zeit, Германия с начала лета передает Украине секретную информацию о российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Федеральное правительство поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которую можно использовать в военных целях", - сообщает ресурс.

Анализы и результаты разведки, которые передают ВСУ, могут помочь украинской армии оценить боеспособность и боевой дух российских подразделений или проверить их позиции, говорится в сообщении. Решение начать передавать Украине разведданные было принято на третьем месяце войны.

Переданная информация немецких спецслужб, по данным Zeit, включает спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и телефонные разговоры.

При этом источники подчеркивают, что переданная информация не подходит напрямую для корректировки ударов ВСУ по войскам РФ. Отмечается, что немецкие разведданные о российских позициях или складах боеприпасов в районах, оккупированных Россией, помогали составить более подробную картину украинской стороне.

Читайте также: У Германии нет требований к Украине по использованию переданного оружия, - посол Фельдгузен

Германия также проводила юридическое исследование о допустимости передачи в Украину этой информации, чтобы не стать стороной конфликта. Канцлер Олаф Шольц хочет избежать этого любой ценой, пишет Zeit.