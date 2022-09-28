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Немецкие спецслужбы передают Украине секретную информацию о войсках РФ, - Zeit

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

По данным немецкого ресурса Zeit, Германия с начала лета передает Украине секретную информацию о российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Федеральное правительство поставляет Украине не только военную технику, но и информацию спецслужб, которую можно использовать в военных целях", - сообщает ресурс.

Анализы и результаты разведки, которые передают ВСУ, могут помочь украинской армии оценить боеспособность и боевой дух российских подразделений или проверить их позиции, говорится в сообщении. Решение начать передавать Украине разведданные было принято на третьем месяце войны.

Переданная информация немецких спецслужб, по данным Zeit, включает спутниковые снимки, перехваченные радиосообщения и телефонные разговоры.

При этом источники подчеркивают, что переданная информация не подходит напрямую для корректировки ударов ВСУ по войскам РФ. Отмечается, что немецкие разведданные о российских позициях или складах боеприпасов в районах, оккупированных Россией, помогали составить более подробную картину украинской стороне.

Читайте также: У Германии нет требований к Украине по использованию переданного оружия, - посол Фельдгузен

Германия также проводила юридическое исследование о допустимости передачи в Украину этой информации, чтобы не стать стороной конфликта. Канцлер Олаф Шольц хочет избежать этого любой ценой, пишет Zeit.
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Топ комментарии
+21
Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

11 ч

Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 20:34
+11
сильно умный да... даже за бабки надо сказать спасибо, а не плевать на руку которая дает
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28.09.2022 20:53
+10
ну если это такая секретная информация ... то зачем об этом говорить???
кому выгоден этот шумок???
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28.09.2022 20:28
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Пнх
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28.09.2022 20:29 Ответить
Слабки місця танків Т-34-85?
Чи найбільш ефективна траекторія атаки літаків Як-3?
А може карти з курсом конвоїв до Мурманську...
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28.09.2022 20:27 Ответить
про "волчьи стаи" немецких субмарин в северной атлантике...
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28.09.2022 20:40 Ответить
сильно умный да... даже за бабки надо сказать спасибо, а не плевать на руку которая дает
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28.09.2022 20:53 Ответить
Навіть за те ,що жінок і дітей приютили .
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28.09.2022 21:12 Ответить
ну если это такая секретная информация ... то зачем об этом говорить???
кому выгоден этот шумок???
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28.09.2022 20:28 Ответить
Это положительный момент. Власти Германии слили информацию прессе, что они не только поставками оружия. но и разведывательными действиями помогают Украине. Это и так было известно, но теперь дойчи об этом официально заявляют в морду ванькам. С немцами это важно, там очень все непросто...
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28.09.2022 20:33 Ответить
Або, навпаки, забивають баки Українцям та іншим членам НАТО, щоб не просили у німців реальну зброю.
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28.09.2022 20:46 Ответить
Я и не говорю, что с немцами легко. Однако теперь обычный немец может сказать москалю, что он имеет его мамашу)
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28.09.2022 20:49 Ответить
Украинцам баки забил квартал 95 в 2019
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29.09.2022 01:20 Ответить
І Шольц на хвото такий важний, але то ще до того, як труба того як його...ну...порвалась
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28.09.2022 20:29 Ответить
вечером скабеева скаже шо гестапо на всу батрачит..
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28.09.2022 20:31 Ответить
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28.09.2022 20:32 Ответить
Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

11 ч

Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 20:34 Ответить
аґент шМеркель може передати лише дезінформацію.
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28.09.2022 20:43 Ответить
Та знаем мы уже эту секретную информацию!

Про то, что орки тампаксы в свои пулевые отверстия засовывают. Про то, что б ноги не потели вместо стелек используют женские прокладки. Про то, что кровоостанавливающие жгуты они берут в автомобильных аптечках.
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28.09.2022 20:48 Ответить
Німецьке видання хвалить німецьку владу. Це якраз той випадок коли сам себе не похвалиш, ніхто тебе більше не похвалить.
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28.09.2022 20:58 Ответить
А секретну iнформацiю, як комсомолка зi Штазi спiвпрацювала з завклубом КДБ Дрездена, нам не бажають оприлюднити?
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28.09.2022 21:04 Ответить
Сподіваюсь, не через зелене кодло?
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28.09.2022 21:11 Ответить
наконец-то удалось перевербовать Макса Отто фон Штирлица??
я знал, что он жив!
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28.09.2022 21:11 Ответить
Німеччина з початку літа передає Україні секретну інформацію розвідки про російську армію,але в той же час, не дає озброєння для захисту народу України від рашистів, а також і блокує (місцями) постачання зброї України державами НАТО.
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28.09.2022 21:15 Ответить
Плейшнер -Зеленскому..Как поняли ?.
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28.09.2022 21:21 Ответить
То совкове лайно.
На нашому боці працюють агенткині абверу. )))

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28.09.2022 21:49 Ответить
Вроде надо и поблагодарить, а хочется матюкнуться. С чего бы?
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28.09.2022 21:25 Ответить
сподіваюсь що одночасно Німеччина не передає росії секретну інформацію про війська України

вони ж ******* все балансувати
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28.09.2022 21:32 Ответить
Мда, знову німці.....винні,що 73% здали Україну. Ви самі хоть щось своє маєте? Дякуйте, що ЗСУ на високому рівні
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28.09.2022 21:42 Ответить
Украина готовилась к этой войне более 30 лет. Подготовка началась еще при СССР. Но об этом никто официально не скажет. Чтобы понять в чем заключалась подготовка и кто ее проводил, нужно слить очень много секретной информации. А она настолько секретна, что никто из людей ей не располагает... А вот не люди много чего знают...
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28.09.2022 21:55 Ответить
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28.09.2022 22:38 Ответить
Ну и зачем об этом растрындели газетчики?!
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29.09.2022 00:00 Ответить
От чесно. Не розумію таких повідомлень. Ну передають німці інформацію, але ж для чого трубити на весь всесвіт про це?!
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29.09.2022 00:46 Ответить
Щоб у кремлі всіх жаба задавила.
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29.09.2022 07:24 Ответить
зачем об этом в открытую писать,не понимаю?!
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29.09.2022 14:08 Ответить
 
 