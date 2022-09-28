Німецькі спецслужби передають Україні секретну інформацію про війська РФ, - Zeit

За даними німецького ресурсу Zeit, Німеччина з початку літа передає Україні секретну інформацію розвідки про російську армію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Федеральний уряд постачає Україні не тільки військову техніку, а й інформацію спецслужб, яку можна використовувати у військових цілях", - повідомляє ресурс.

Аналізи та результати розвідки, які передають ЗСУ, можуть допомогти українській армії оцінити боєздатність та бойовий дух російських підрозділів або перевірити їхні позиції, йдеться у повідомленні. Рішення почати передавати Україні розвіддані було ухвалено на третьому місяці війни.

Надіслана інформація німецьких спецслужб, за даними Zeit, включає супутникові знімки, перехоплені радіоповідомлення та телефонні розмови.

При цьому джерела наголошують, що передана інформація не підходить безпосередньо для коригування ударів ЗСУ по військах РФ. Зазначається, що німецькі розвіддані про російські позиції чи склади боєприпасів у районах, окупованих Росією, допомагали скласти докладнішу картину ситуації на фронті українській стороні.

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Німеччина також проводила юридичне дослідження щодо допустимості передачі в Україну цієї інформації, щоб не стати стороною конфлікту. Канцлер Олаф Шольц хоче уникнути цього за будь-яку ціну, пише Zeit.