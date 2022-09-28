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Німецькі спецслужби передають Україні секретну інформацію про війська РФ, - Zeit

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

За даними німецького ресурсу Zeit, Німеччина з початку літа передає Україні секретну інформацію розвідки про російську армію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Федеральний уряд постачає Україні не тільки військову техніку, а й інформацію спецслужб, яку можна використовувати у військових цілях", - повідомляє ресурс.

Аналізи та результати розвідки, які передають ЗСУ, можуть допомогти українській армії оцінити боєздатність та бойовий дух російських підрозділів або перевірити їхні позиції, йдеться у повідомленні. Рішення почати передавати Україні розвіддані було ухвалено на третьому місяці війни.

Надіслана інформація німецьких спецслужб, за даними Zeit, включає супутникові знімки, перехоплені радіоповідомлення та телефонні розмови.

При цьому джерела наголошують, що передана інформація не підходить безпосередньо для коригування ударів ЗСУ по військах РФ. Зазначається, що німецькі розвіддані про російські позиції чи склади боєприпасів у районах, окупованих Росією, допомагали скласти докладнішу картину ситуації на фронті українській стороні.

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Німеччина також проводила юридичне дослідження щодо допустимості передачі в Україну цієї інформації, щоб не стати стороною конфлікту. Канцлер Олаф Шольц хоче уникнути цього за будь-яку ціну, пише Zeit.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

11 ч

Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 20:34
+11
сильно умный да... даже за бабки надо сказать спасибо, а не плевать на руку которая дает
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28.09.2022 20:53
+10
ну если это такая секретная информация ... то зачем об этом говорить???
кому выгоден этот шумок???
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28.09.2022 20:28
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28.09.2022 20:29 Відповісти
Слабки місця танків Т-34-85?
Чи найбільш ефективна траекторія атаки літаків Як-3?
А може карти з курсом конвоїв до Мурманську...
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28.09.2022 20:27 Відповісти
про "волчьи стаи" немецких субмарин в северной атлантике...
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28.09.2022 20:40 Відповісти
сильно умный да... даже за бабки надо сказать спасибо, а не плевать на руку которая дает
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28.09.2022 20:53 Відповісти
Навіть за те ,що жінок і дітей приютили .
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28.09.2022 21:12 Відповісти
ну если это такая секретная информация ... то зачем об этом говорить???
кому выгоден этот шумок???
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28.09.2022 20:28 Відповісти
Это положительный момент. Власти Германии слили информацию прессе, что они не только поставками оружия. но и разведывательными действиями помогают Украине. Это и так было известно, но теперь дойчи об этом официально заявляют в морду ванькам. С немцами это важно, там очень все непросто...
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28.09.2022 20:33 Відповісти
Або, навпаки, забивають баки Українцям та іншим членам НАТО, щоб не просили у німців реальну зброю.
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28.09.2022 20:46 Відповісти
Я и не говорю, что с немцами легко. Однако теперь обычный немец может сказать москалю, что он имеет его мамашу)
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28.09.2022 20:49 Відповісти
Украинцам баки забил квартал 95 в 2019
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29.09.2022 01:20 Відповісти
І Шольц на хвото такий важний, але то ще до того, як труба того як його...ну...порвалась
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28.09.2022 20:29 Відповісти
вечером скабеева скаже шо гестапо на всу батрачит..
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28.09.2022 20:31 Відповісти
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28.09.2022 20:32 Відповісти
Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

11 ч

Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
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28.09.2022 20:34 Відповісти
аґент шМеркель може передати лише дезінформацію.
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28.09.2022 20:43 Відповісти
Та знаем мы уже эту секретную информацию!

Про то, что орки тампаксы в свои пулевые отверстия засовывают. Про то, что б ноги не потели вместо стелек используют женские прокладки. Про то, что кровоостанавливающие жгуты они берут в автомобильных аптечках.
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28.09.2022 20:48 Відповісти
Німецьке видання хвалить німецьку владу. Це якраз той випадок коли сам себе не похвалиш, ніхто тебе більше не похвалить.
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28.09.2022 20:58 Відповісти
А секретну iнформацiю, як комсомолка зi Штазi спiвпрацювала з завклубом КДБ Дрездена, нам не бажають оприлюднити?
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28.09.2022 21:04 Відповісти
Сподіваюсь, не через зелене кодло?
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28.09.2022 21:11 Відповісти
наконец-то удалось перевербовать Макса Отто фон Штирлица??
я знал, что он жив!
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28.09.2022 21:11 Відповісти
Німеччина з початку літа передає Україні секретну інформацію розвідки про російську армію,але в той же час, не дає озброєння для захисту народу України від рашистів, а також і блокує (місцями) постачання зброї України державами НАТО.
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28.09.2022 21:15 Відповісти
Плейшнер -Зеленскому..Как поняли ?.
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28.09.2022 21:21 Відповісти
То совкове лайно.
На нашому боці працюють агенткині абверу. )))

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28.09.2022 21:49 Відповісти
Вроде надо и поблагодарить, а хочется матюкнуться. С чего бы?
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28.09.2022 21:25 Відповісти
сподіваюсь що одночасно Німеччина не передає росії секретну інформацію про війська України

вони ж ******* все балансувати
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28.09.2022 21:32 Відповісти
Мда, знову німці.....винні,що 73% здали Україну. Ви самі хоть щось своє маєте? Дякуйте, що ЗСУ на високому рівні
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28.09.2022 21:42 Відповісти
Украина готовилась к этой войне более 30 лет. Подготовка началась еще при СССР. Но об этом никто официально не скажет. Чтобы понять в чем заключалась подготовка и кто ее проводил, нужно слить очень много секретной информации. А она настолько секретна, что никто из людей ей не располагает... А вот не люди много чего знают...
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28.09.2022 21:55 Відповісти
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28.09.2022 22:38 Відповісти
Ну и зачем об этом растрындели газетчики?!
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29.09.2022 00:00 Відповісти
От чесно. Не розумію таких повідомлень. Ну передають німці інформацію, але ж для чого трубити на весь всесвіт про це?!
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29.09.2022 00:46 Відповісти
Щоб у кремлі всіх жаба задавила.
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29.09.2022 07:24 Відповісти
зачем об этом в открытую писать,не понимаю?!
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29.09.2022 14:08 Відповісти
 
 