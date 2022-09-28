Німецькі спецслужби передають Україні секретну інформацію про війська РФ, - Zeit
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За даними німецького ресурсу Zeit, Німеччина з початку літа передає Україні секретну інформацію розвідки про російську армію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Федеральний уряд постачає Україні не тільки військову техніку, а й інформацію спецслужб, яку можна використовувати у військових цілях", - повідомляє ресурс.
Аналізи та результати розвідки, які передають ЗСУ, можуть допомогти українській армії оцінити боєздатність та бойовий дух російських підрозділів або перевірити їхні позиції, йдеться у повідомленні. Рішення почати передавати Україні розвіддані було ухвалено на третьому місяці війни.
Надіслана інформація німецьких спецслужб, за даними Zeit, включає супутникові знімки, перехоплені радіоповідомлення та телефонні розмови.
При цьому джерела наголошують, що передана інформація не підходить безпосередньо для коригування ударів ЗСУ по військах РФ. Зазначається, що німецькі розвіддані про російські позиції чи склади боєприпасів у районах, окупованих Росією, допомагали скласти докладнішу картину ситуації на фронті українській стороні.
Німеччина також проводила юридичне дослідження щодо допустимості передачі в Україну цієї інформації, щоб не стати стороною конфлікту. Канцлер Олаф Шольц хоче уникнути цього за будь-яку ціну, пише Zeit.
Будь ласка, зачекайте...
Чи найбільш ефективна траекторія атаки літаків Як-3?
А може карти з курсом конвоїв до Мурманську...
кому выгоден этот шумок???
@V_Omelyan
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11 ч
Почувши фразу «треба валити», українець питає «кого?», а росіянин: «куди?»
Шольц готовий відкрити Німеччину для російських ухилянтів: Вони повинні заздалегідь пройти перевірку безпеки дж.цензор
Про то, что орки тампаксы в свои пулевые отверстия засовывают. Про то, что б ноги не потели вместо стелек используют женские прокладки. Про то, что кровоостанавливающие жгуты они берут в автомобильных аптечках.
я знал, что он жив!
На нашому боці працюють агенткині абверу. )))
вони ж ******* все балансувати