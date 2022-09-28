Зеленский и Трасс обсудили псевдореферендумы и освобождение пленных

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил за принципиальную позицию британской стороны по непризнанию псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины. Глава государства подчеркнул, что Великобритания стала первой страной демократического мира, которая ввела санкции против физических и юридических лиц, привлеченных к организации позорных "референдумов".

"Они являются ничтожными и не меняют реальности. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. Признание Россией этих фейковых референдумов и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить", – констатировал Зеленский.

Президент выразил благодарность за оборонную поддержку нашего государства на фоне полномасштабной российской агрессии, а также за существенную макрофинансовую помощь, в том числе запланированную на 2023 год.

Лиз Трасс отметила усилия руководства Украины по освобождению граждан Великобритании, находившихся в российском плену, и выразила благодарность за их возвращение.

Читайте также: Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс