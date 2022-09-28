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Великобритания (4249) Зеленский (16498) Трасс Элизабет (116)

Зеленский и Трасс обсудили псевдореферендумы и освобождение пленных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський,трасс

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил за принципиальную позицию британской стороны по непризнанию псевдореферендумов, проведенных Россией на временно оккупированных территориях Украины. Глава государства подчеркнул, что Великобритания стала первой страной демократического мира, которая ввела санкции против физических и юридических лиц, привлеченных к организации позорных "референдумов".

"Они являются ничтожными и не меняют реальности. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. Признание Россией этих фейковых референдумов и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить", – констатировал  Зеленский.

Президент выразил благодарность за оборонную поддержку нашего государства на фоне полномасштабной российской агрессии, а также за существенную макрофинансовую помощь, в том числе запланированную на 2023 год.

Лиз Трасс отметила усилия руководства Украины по освобождению граждан Великобритании, находившихся в российском плену, и выразила благодарность за их возвращение.

Читайте также: Путин допустил стратегическую ошибку, украинцы его перехитрили, - Трасс
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скоро "референдум" станет ругательным словом..
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28.09.2022 21:20 Ответить
Уклін і шана нашій Ліз Айронболс!
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28.09.2022 21:20 Ответить
Российские СМИ опровергают распространенное в соцсетях обращение от жен и родственников сотрудников Народной милиции ДНР о том, что военнослужащие из Чечни унижают и насилуют бойцов из ДНР, ссылаясь на "личные сообщения" от нескольких женщин, чьи данные указаны среди подписантов.

"Это фейк", - написала в личном сообщении Елена Капарунина, утверждает RTVI.
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Ясное дело, что фейк.
Какое унижение?
Какое насилие?
Все они люди современные, занимаются этим добровольно и называют это - "ролевые игры". Тем самым скрашивая суровый фронтовой быт и отсутствие женского те(п)ла и ласки
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28.09.2022 21:26 Ответить
Тю, так тут десь згадували, що це було показово, перед строєм....яке насилля? Просто порка, а вірніше порево......
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28.09.2022 21:37 Ответить
Элизабэт Трасс это для рабZeи Маргарэт Татчер намбэ Ту..., сожрёт путлера одним взглядом..., это вам не фрау Штази...
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28.09.2022 21:31 Ответить
Варто було "зе" просити пару, (з 10ток) тактичних ядерних ракет
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28.09.2022 22:08 Ответить
Когда читаешь, что Нелох что-то там обсудил, то не знаешь - смеяться или рыдыть.
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28.09.2022 22:13 Ответить
 
 