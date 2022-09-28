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Зеленський і Трасс обговорили псевдореферендуми і визволення полонених

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський,трасс

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував за принципову позицію британської сторони щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України. Глава держави наголосив, що Велика Британія стала першою країною демократичного світу, яка запровадила санкції проти фізичних і юридичних осіб, котрі були залучені до організації ганебних "референдумів".

"Вони є нікчемними та не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено. Визнання Росією цих фейкових референдумів та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити", – констатував Зеленський.

Президент висловив подяку за оборонну підтримку нашої держави, а також за суттєву макрофінансову допомогу, зокрема ту, що запланована на 2023 рік.

Ліз Трасс відзначила зусилля керівництва України зі звільнення громадян Великої Британії, які перебували в російському полоні, та висловила подяку за їх повернення.

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Автор: Володимир Янченко
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скоро "референдум" станет ругательным словом..
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28.09.2022 21:20 Відповісти
Уклін і шана нашій Ліз Айронболс!
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28.09.2022 21:20 Відповісти
Российские СМИ опровергают распространенное в соцсетях обращение от жен и родственников сотрудников Народной милиции ДНР о том, что военнослужащие из Чечни унижают и насилуют бойцов из ДНР, ссылаясь на "личные сообщения" от нескольких женщин, чьи данные указаны среди подписантов.

"Это фейк", - написала в личном сообщении Елена Капарунина, утверждает RTVI.
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Ясное дело, что фейк.
Какое унижение?
Какое насилие?
Все они люди современные, занимаются этим добровольно и называют это - "ролевые игры". Тем самым скрашивая суровый фронтовой быт и отсутствие женского те(п)ла и ласки
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28.09.2022 21:26 Відповісти
Тю, так тут десь згадували, що це було показово, перед строєм....яке насилля? Просто порка, а вірніше порево......
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28.09.2022 21:37 Відповісти
Элизабэт Трасс это для рабZeи Маргарэт Татчер намбэ Ту..., сожрёт путлера одним взглядом..., это вам не фрау Штази...
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28.09.2022 21:31 Відповісти
Варто було "зе" просити пару, (з 10ток) тактичних ядерних ракет
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28.09.2022 22:08 Відповісти
Когда читаешь, что Нелох что-то там обсудил, то не знаешь - смеяться или рыдыть.
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28.09.2022 22:13 Відповісти
 
 