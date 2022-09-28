Зеленський і Трасс обговорили псевдореферендуми і визволення полонених

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський подякував за принципову позицію британської сторони щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України. Глава держави наголосив, що Велика Британія стала першою країною демократичного світу, яка запровадила санкції проти фізичних і юридичних осіб, котрі були залучені до організації ганебних "референдумів".

"Вони є нікчемними та не змінюють реальності. Територіальну цілісність України буде відновлено. Визнання Росією цих фейкових референдумів та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити", – констатував Зеленський.

Президент висловив подяку за оборонну підтримку нашої держави, а також за суттєву макрофінансову допомогу, зокрема ту, що запланована на 2023 рік.

Ліз Трасс відзначила зусилля керівництва України зі звільнення громадян Великої Британії, які перебували в російському полоні, та висловила подяку за їх повернення.

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