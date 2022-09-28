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Новости Война в Украине
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Силы ПВО обезвредили ракеты, выпущенные в направлении Запорожья

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,крилата

Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты, выпущенные в направлении Запорожья.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Силы противовоздушной обороны ВСУ работают! Сегодня ПВО обезвредила ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Днепропетровской областях во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

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ЗСУ працюють усе якісніше і якісніше. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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28.09.2022 21:50 Ответить
слава нашему ПВО !!!
дякуємо...
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28.09.2022 21:54 Ответить
Отличная новость, еще бы что-то узнать про котел, который хорошо бы замкнуть.
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28.09.2022 22:20 Ответить
NASAMS ???
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28.09.2022 22:28 Ответить
С какой целью интересуетесь, гражданин
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28.09.2022 22:36 Ответить
Радуюсь!
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29.09.2022 09:04 Ответить
 
 