Сили ППО знешкодили ракети, випущені в напрямку Запоріжжя

Українські сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, випущені у напрямку Запоріжжя.

Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили протиповітряної оборони ЗСУ працюють! Сьогодні ППО знешкодила ракети, запущені в напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - ідеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій та Дніпропетровській областях під час повітряної тривоги було чутно вибухи.

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