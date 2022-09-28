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Сили ППО знешкодили ракети, випущені в напрямку Запоріжжя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,крилата

Українські сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, випущені у напрямку Запоріжжя.

Про це в телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили протиповітряної оборони ЗСУ працюють! Сьогодні ППО знешкодила ракети, запущені в напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - ідеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій та Дніпропетровській областях під час повітряної тривоги було чутно вибухи. 

Дивіться також: Силами ППО знищено три крилаті ракети Х-59, випущених по Одещині і Кривому Рогу, - ОК "Південь"

Автор: Анастасія Потіха
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28.09.2022 21:50 Відповісти
слава нашему ПВО !!!
дякуємо...
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28.09.2022 21:54 Відповісти
Отличная новость, еще бы что-то узнать про котел, который хорошо бы замкнуть.
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28.09.2022 22:20 Відповісти
NASAMS ???
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28.09.2022 22:28 Відповісти
С какой целью интересуетесь, гражданин
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28.09.2022 22:36 Відповісти
Радуюсь!
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29.09.2022 09:04 Відповісти
 
 