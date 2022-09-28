Россия сфальсифицировала результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали преимущественную поддержку аннексии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Associated Press, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", - подчеркнула Жан-Пьер.
Она также дала понять, что Белый дом готовит новые санкции против России в ответ на псевдореферендумы, заявив, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, если они будут продвигать аннексию".
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Бывший глава МИД Польши (2007-2014), евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".
«Спасибо, США!», - написал экс-министр и евродепутат, сопроводив твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.
Как ещё Ху.лу от той трубы избавиться-на виду у всего мира на металлолом сдать?
Германия уже жидкий газ закупила,хранилища на 92% щас заполнены ,газ там никогда не потечёт, а содержание стоит денег
https://youtu.be/ypCNn4H0zxo
Пока поездка в Крым не с Украины это нарушение границы, это можно быстро
изменить.
И вэлыкый прызыдэнт будет только улыбаться в ответ.
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Это что, подделала подделку?