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Россия сфальсифицировала результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дім,білий

США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали преимущественную поддержку аннексии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Associated Press, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эти так называемые референдумы были упражнением в принуждении и дезинформации, проводимым марионеточными властями по приказу из России", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она также дала понять, что Белый дом готовит новые санкции против России в ответ на псевдореферендумы, заявив, что США и их союзники планируют наложить "серьезные экономические издержки на Россию, если они будут продвигать аннексию".

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Топ комментарии
+14
А чому на Заході вважають, що ці референдуми мають хоч якусь силу? Особисто мене напрягає ці заяви про фальсифікацію, як можна сфальсикувати те, що апріорі позазаконами нашої держави
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28.09.2022 23:18
+13
тут даже не столько в фальшивых результатах дело...ибо под дулом автомата они не могут быть волеизъявлением ... суть еще в том, что сами по себе они не законны... не под каким соусом...
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28.09.2022 23:15
+8
Південь зелень злила кацапам, ось вони і творять там що хочуть.
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28.09.2022 23:04
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потому что у тупого касапа всё должно быть тупо.. и чем тупее, тем больший ты касап...
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28.09.2022 23:01 Ответить
Південь зелень злила кацапам, ось вони і творять там що хочуть.
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28.09.2022 23:04 Ответить
это если не учитывать или закрыть глаза на тех кто проголосовал
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28.09.2022 23:06 Ответить
Проголосовавших - меньшинство относительно общей численности населения оккупированных территорий. Да и значительная часть проголосовавших, которым домой пришли автоматчики - не имела возможности отказаться.
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28.09.2022 23:37 Ответить
А кому там голосувати, як більше половини населення виїхало звідти?
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28.09.2022 23:41 Ответить


Бывший глава МИД Польши (2007-2014), евродепутат Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".

«Спасибо, США!», - написал экс-министр и евродепутат, сопроводив твит фотографией подводного взрыва газа в районе утечки.

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28.09.2022 23:11 Ответить
На зарплате у Путина не только украинцы сидят,поляки тоже 😄
Как ещё Ху.лу от той трубы избавиться-на виду у всего мира на металлолом сдать?
Германия уже жидкий газ закупила,хранилища на 92% щас заполнены ,газ там никогда не потечёт, а содержание стоит денег
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29.09.2022 00:51 Ответить
у кацапов реально паника началась.....
https://youtu.be/ypCNn4H0zxo
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28.09.2022 23:13 Ответить
Вони зараз у розгубленості: " Мы не ЭТОГО хатели!"
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29.09.2022 05:19 Ответить
тут даже не столько в фальшивых результатах дело...ибо под дулом автомата они не могут быть волеизъявлением ... суть еще в том, что сами по себе они не законны... не под каким соусом...
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28.09.2022 23:15 Ответить
девятый год как незаконны с 2014, что дало большой процент граждан Украины, которые имеют российское гражданство и живут там и учатся, но паспорт (и загран тоже) Украины приезжают получать и обновлять в Украину.
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28.09.2022 23:21 Ответить
А чому на Заході вважають, що ці референдуми мають хоч якусь силу? Особисто мене напрягає ці заяви про фальсифікацію, як можна сфальсикувати те, що апріорі позазаконами нашої держави
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28.09.2022 23:18 Ответить
Если Запад это одобрил бы,то будет полную силу иметь и никто Украину и спрашивать не будет о её мнении.
Пока поездка в Крым не с Украины это нарушение границы, это можно быстро
изменить.
И вэлыкый прызыдэнт будет только улыбаться в ответ.
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29.09.2022 00:56 Ответить
Когда читаешь эти новости, смешно становится, ведь всё и так ясно нам, Но люди живущие за 1000 км и не видящий , что тут происходит, надо им проговаривать и объяснять. тем более, когда работает лживые российские новости
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29.09.2022 02:12 Ответить
Ого, оце новина...чекайте, то що, треба було ще подивитись там закони, інструкції, папірці різні, соц.опитування провести і.....аж тоді сказати - НЕЗАКОННО, оце прикол!!!!!!
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28.09.2022 23:29 Ответить
Когда читаешь эти новости, смешно становится, ведь всё и так ясно нам, Но люди живущие за 1000 км и не видящий , что тут происходит, надо им проговаривать и объяснять. тем более, когда работает лживые российские новости
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29.09.2022 02:17 Ответить
Друзі, подаруйте нам ATACMS штук сто, якщо важко рішитись на дюжину Precision Strike Missile
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28.09.2022 23:30 Ответить
На Марсе ещё рейхферендум проведите, аферисты кремлёвские.
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29.09.2022 00:06 Ответить
Сам факт референдуму вже є незаконним.
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29.09.2022 00:28 Ответить
Украина не федерация,кроме всеукраинского референдума другой не возможен
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29.09.2022 00:35 Ответить
https://photos.app.goo.gl/bDcAm1stQxjjRTzK7
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29.09.2022 00:36 Ответить
Як можна зфальсифікувати щось несправжнє? Їх референдум - сама по собі фальсифікація.
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29.09.2022 01:00 Ответить
ты просто, не жил в девяностые. Когда подделку футболки делали на подделку.
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29.09.2022 02:20 Ответить
Лаптенеїди живуть по принципу, помірать так с музикой. Ну 98 відсотків, це просто трафлять царю ностальгією за СРСР. Ну просто ватні діти ватних батьків.
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29.09.2022 07:01 Ответить
Росія сфальсифікувала результати псевдореферендумів
===
Это что, подделала подделку?
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29.09.2022 07:54 Ответить
 
 