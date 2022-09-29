ВСУ уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 в районе Токмака, - Генштаб

27 сентября в районе Токмака Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по поводу оперативной информации по состоянию на 06:00, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе заметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"27 сентября текущего года, на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняются", - говорится в сообщении.

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