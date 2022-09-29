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ВСУ уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 в районе Токмака, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення

27 сентября в районе Токмака Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по поводу оперативной информации по состоянию на 06:00, передает Цензор.НЕТ.

В Генштабе заметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"27 сентября текущего года, на Запорожском направлении, в районе населенного пункта Токмак, Силы обороны уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери личного состава противника уточняются", - говорится в сообщении.

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29.09.2022 08:59 Ответить
Кацапы еще, твари, пожалеют, что тратили как идиоты сотни и тысячи своих ракет ПВО на террор населения. Когда наши ф-16, ф-15 и ф-18 будут полировать его резиденции в Сочи и он будет трястись в бункере в Уфе и в Алтае, ощущая, как бомбы вскрывают гору над ним.

Еще побольше харм в режиме активной охоты, когда наши миги специально подставляются по кацапскую рлс, затем пускают хармы и уходят от ответного огня пво, и потом тут же немедленно без паузы кассетный атакмс по координатам рлс, которая уже сгорела от хармов. Сразу можно накрыть под 4-6 установок за хороший выстрел со всем орочьим мясом.
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29.09.2022 09:03 Ответить
честь и хвала воинам ВСУ!
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29.09.2022 09:26 Ответить
Это просто праздник какой-то...)
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29.09.2022 09:31 Ответить
 
 