ЗСУ знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 у районі Токмака, - Генштаб
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27 вересня в районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.
У Генштабі зауважили, що окупанти продовжують зазнавати втрат.
"27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Еще побольше харм в режиме активной охоты, когда наши миги специально подставляются по кацапскую рлс, затем пускают хармы и уходят от ответного огня пво, и потом тут же немедленно без паузы кассетный атакмс по координатам рлс, которая уже сгорела от хармов. Сразу можно накрыть под 4-6 установок за хороший выстрел со всем орочьим мясом.