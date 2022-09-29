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ЗСУ знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 у районі Токмака, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

знищення

27 вересня в районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.

У Генштабі зауважили, що окупанти продовжують зазнавати втрат.

"27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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29.09.2022 08:59 Відповісти
Кацапы еще, твари, пожалеют, что тратили как идиоты сотни и тысячи своих ракет ПВО на террор населения. Когда наши ф-16, ф-15 и ф-18 будут полировать его резиденции в Сочи и он будет трястись в бункере в Уфе и в Алтае, ощущая, как бомбы вскрывают гору над ним.

Еще побольше харм в режиме активной охоты, когда наши миги специально подставляются по кацапскую рлс, затем пускают хармы и уходят от ответного огня пво, и потом тут же немедленно без паузы кассетный атакмс по координатам рлс, которая уже сгорела от хармов. Сразу можно накрыть под 4-6 установок за хороший выстрел со всем орочьим мясом.
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29.09.2022 09:03 Відповісти
честь и хвала воинам ВСУ!
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29.09.2022 09:26 Відповісти
Это просто праздник какой-то...)
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29.09.2022 09:31 Відповісти
 
 