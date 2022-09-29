ЗСУ знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 у районі Токмака, - Генштаб

27 вересня в районі Токмака Запорізької області Сили оборони України знищили три зенітні ракетні комплекси С-300 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00, передає Цензор.НЕТ.

У Генштабі зауважили, що окупанти продовжують зазнавати втрат.

"27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітні ракетні комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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