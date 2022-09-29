Зеленский и Дуда обсудили "референдумы" на захваченных РФ территориях

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, уделив особое внимание международной реакции на незаконные "референдумы", проведенные Россией во временно оккупированных районах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы Украинского государства.

Собеседники сошлись во мнении о необходимости мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия РФ, которые разрушают основы международного права. Были обсуждены конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте.

Владимир Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также за четкую позицию Польши по непризнанию так называемых референдумов.

Главы государств также предметно обсудили вопросы военного и оборонного сотрудничества.

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Зеленский поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipeline. "Это – выдающееся событие для развития безопасности и укрепления энергонезависимости всего региона", – отметил он.

Президент Украины также отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и отметил важность дальнейших усилий для увеличения пропускной способности соответствующих пунктов. По его словам, украинская сторона заинтересована во внедрении совместного погранично-таможенного контроля на всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в данной сфере.