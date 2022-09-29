Зеленський і Дуда обговорили "референдуми" на захоплених РФ територіях

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, приділивши особливу увагу міжнародній реакції на незаконні "референдуми", проведені Росією у тимчасово окупованих районах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави Української держави.

У четвер, співрозмовники погодилися з необхідністю потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії РФ, які руйнують основи міжнародного права. Глави держави обговорили конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому контексті.

Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку України під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а також за чітку позицію Польщі щодо невизнання так званих референдумів.

Глави держав також предметно обговорили питання військової та оборонної співпраці.

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Зеленський привітав Польщу з офіційним відкриттям газопроводу Baltic Pipeline, наголосивши на важливості цієї події "для розвитку безпеки та зміцнення енергонезалежності всього регіону".

Президент України також відзначив зменшення черг на українсько-польському кордоні та наголосив на важливості подальших зусиль для збільшення пропускної спроможності відповідних пунктів. За його словами, українська сторона зацікавлена у впровадженні спільного прикордонно-митного контролю на всіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою у цій сфері.