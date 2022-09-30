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"Договоры" о "присоединении" оккупированных территорий Украины к РФ подпишут сегодня в Кремле, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что сегодня будут подписаны договоры о "присоединении" оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Главное событие - мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю: объемное выступление. Потом будет церемония подписания документов", - сказал он.

По словам Пескова, будут подписаны четыре договора о "принятии в РФ новых субъектов".

Спикер Путина добавил, что у российского диктатора планируется также международный телефонный разговор.

Также Песков заявил, что РФ будет воспринимать удары по своим "новым территориям" как акт агрессии против нее.

Что касается переговорного процесса, то Песков заявил, что Украина якобы ушла с переговорного трека, а требования Москвы не меняются, военные действия будут продолжаться.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
ВСУ освободят эти территории и опять унизят Путина!!!
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30.09.2022 12:30
+21
В ГейОргиевском зале...
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30.09.2022 12:31
+19
всем насрать, что там подпишут в Кремле. В Кремле живет никто и звать его никак!
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30.09.2022 12:32
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Кто такой "генералСВР"? Канал для вбросов?
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30.09.2022 12:36 Ответить
нехай навіть так.. Але всі "вброси" мають дві складові: правду і брехню. Я стараюсь виділяти звідти правду.
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30.09.2022 12:39 Ответить
велика проблема полягає в тому, що у світової спільноти немає напрацьованних механізмів щоб завадити подібному перебігу подій! А це означає, що ***** прийме до складу рашистської федерації загарбані территорії і, для попередження, може підірвати ядерну бомбу на одному з колишніх полігонів для випробування ядерної зброї на территорії раіські!
якщо це не призведе до очікуванних *****м висновків і наслідків, тоді він може застосувати ядерну зброю проти України! усі надії що хтось там з його військових не виконає наказ - повна хєрня, бо його військові - це покидькі які не мають жодної честі!
Я так розумію, що наслідком удару ядерною зброєю по Україні буде або позбавляння раіські міста в раді безпеки ООН, або розвал самого ООН! і це буде єдина реакція від світової спільноти, нажаль!
захід вигодував монстра!
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30.09.2022 12:56 Ответить
не скільки Захід, скільки його ліволіберальні еліти з їх "рівністю-урівняловкою", "дати ще один шанс" (ну а чого не дати і не один, якщо не за свій кошт.)"вище сраки очі не піднімати, глибже своєї кишені не бачити" і рештою божевільних лівацьких ідей, які відірвані від реальності на стільки що фактично вже мало що мають з нею спільного (юзають на всі способи топові слова типу толерантність, рівність, демократія, права а самі не знають навіть на чому вони полягають.).
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30.09.2022 14:05 Ответить
Арестович на мінімалках. Піздун, але без харізми.
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30.09.2022 12:44 Ответить
Цікаво, от, якби я не дав ссилі на цей телеграм - заспамили би цей мій комент, як моє ІМНО, чи ні?
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30.09.2022 12:53 Ответить
США "ніколи, ніколи, ніколи" не визнають спроби Росії анексувати територію України, заявив президент Джо Байден.

Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою *****, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України. За межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у ********* світі".

У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ. "Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.
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30.09.2022 12:30 Ответить
тому напевно і Столтенберг --щось скаже..у нього теж сьогодні промова
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30.09.2022 12:32 Ответить
Крим теж не визнають кацапським. І шо?
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30.09.2022 12:34 Ответить
Шо, шо

Саки та Джанкой бомбимо - вот шо

Тепер будемо бомбити "ісконно руZZкій Херсон та ін."
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30.09.2022 12:47 Ответить
США и Прибалтику 50 лет не признавали как присоединившуюся.
Тут играют роль только санкции и возможность освобождения своих территорий
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30.09.2022 12:38 Ответить
Так, так і було. Але, коли появилася можливість - США з усім світом розвалили совок, і вивільнили звідти незалежні країни. А касапів вони розвалять швидше (навіть, якщо рахувати з 2014-го), ніж за 50 років
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30.09.2022 12:43 Ответить
планується також міжнародна телефонна розмова обложуть фуями
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30.09.2022 12:30 Ответить
Причому всі без виключень
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30.09.2022 12:48 Ответить
ВСУ освободят эти территории и опять унизят Путина!!!
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30.09.2022 12:30 Ответить
В ГейОргиевском зале...
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30.09.2022 12:31 Ответить
Долбо@бы🤦
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30.09.2022 12:31 Ответить
Отораси.
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30.09.2022 13:59 Ответить
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30.09.2022 12:31 Ответить
А в чем план действий чмони? Я наоборот думал, что он признает их независимость и пригласит в "Союзное" государство вместе с Бульбостаном, Абхазией и Северной Осетией, может даже Армению прогнет, если у тех вообще мозгов нету или там все куплены. Это было бы куда умнее и дало бы ему шансы включить задний ход и не позориться с Лиманом. Кому вообще сегодня интересны его высеры, если русня дохнет, притом включая и боеспособные части, а также теряет много техники?
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30.09.2022 12:31 Ответить
чи не час визволяти Бєлгород і Курск від росіян?
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30.09.2022 12:32 Ответить
Неправильно,освобождать россиян от путинского режима.
Мы ж не звери.
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30.09.2022 12:39 Ответить
ми не звіри,ми у війні.Чим більше загине кацапів,тим більше українців будуть вільними
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30.09.2022 12:42 Ответить
Официально войны нет,козлорожие освобождают усех от Киевского режима.
Вот и освободить москвичей,ленинградцев от Кремлёвской хунты,затем присоединить" братский "
народ к Украине,на правах собак конечно.
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30.09.2022 12:47 Ответить
Нам росіяни не потрібні - можуть валити з "ісконно українських Білгородщини, Воронежчини та Ростовщини"

а какая тепер разніца між Луганщиною та Воронежщиною?
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30.09.2022 12:51 Ответить
В общем то никакой.Как ************ сказал- у Срацеи нет границ.
Вот и останавливаться там где говорят уже по китайски
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30.09.2022 12:56 Ответить
всем насрать, что там подпишут в Кремле. В Кремле живет никто и звать его никак!
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30.09.2022 12:32 Ответить
цікаво побачити тих "прєдставітєлєй" від окупованих земель
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30.09.2022 12:33 Ответить
душилін, пасєчнік, стрємоусов, кого ви там не бачили...
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30.09.2022 12:54 Ответить
Пока дело дойдёт до подписания неудачниками этих никчёмных бумажек, ЗСУ ещё больше освободят украинской земли.
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30.09.2022 12:37 Ответить
Гітлер також проводив референдум та анексував території.А що це йому дало? Путлер капут!!!
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30.09.2022 12:39 Ответить
Дало бы много,если бы вовремя остановился и не разозлил Америку,которая на СССРу 2000 000 000 банок тушёнки послала.
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30.09.2022 12:42 Ответить
Надо в Украине провести референдум про присоединения Сахалина к Японии, Калининграда к Польше, а Краснодара и Ростова к Украине. Думаю, что его результаты признает весь мир.
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30.09.2022 12:39 Ответить
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери, хрюсский?
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30.09.2022 13:19 Ответить
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30.09.2022 12:44 Ответить
да ви што ето нєлєгітімно подпісі нєту
-------------------------------------------------------------
приблизно так захрюкають брудні кацапи
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30.09.2022 12:55 Ответить
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30.09.2022 15:22 Ответить
Досі Америка поводила себе як лідер світового балансу.Але при застосуванні ядерного вибуху в Україні Америка або опиниться повним лузером з блокуванням своїх дій і своєї політики.Або кацапляндію чекає сюрприз.
Продовження того що зараз вже не буде,це всі розуміють?
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30.09.2022 12:45 Ответить
західний світ обов'язково відповість. але нам від цього не легше.
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30.09.2022 12:58 Ответить
"Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков - діма такі договори кацапи мають підписувати в мавзолеї
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30.09.2022 12:53 Ответить
Та хай хоч 1000 раз підпишуть, це територія України і її потрібно визволити і не паритись підписами долбо...бів і шизанутих.
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30.09.2022 12:57 Ответить
В рашці вже готовий проект завезти сотню бурятів на Аляску,провести з ними там референдум і "прісоєдініть еті ісконно рускіє землі к расіі"...
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30.09.2022 13:01 Ответить
лягушчья бумага а не документ ..
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30.09.2022 13:02 Ответить
гитлер мог устраивать какие угодно референдумы на окупированной территории ссср но отчего то ссср была как то и наплевать
Россия и так воюет с Украиной и визжать что если вы ударите по нами стыренному то мы обидимся - весь мир ржать будет ))
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30.09.2022 13:03 Ответить
Крадій влаштує перформанс з привласнення вкраденого...
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30.09.2022 13:05 Ответить
І шо, у кацапів, нарешті, з'явиться папірець, щоб не ходити з обіср.ною дупо?
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30.09.2022 13:20 Ответить
Веселые коменты конечно по части посмеяться! Ребятки- октябрятки--- а не пора ли к оружию всем! Кто с нами! И для начала для того это, что бы наконец решить тему с теми кто не с нами? Ведь война давно, и все сильнее! Пора как никогда. Как в последний раз!
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30.09.2022 13:38 Ответить
Тільки папір вибирайте м'якенький, щоб зручніше було ним потім підтертись й з'їсти!
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30.09.2022 14:07 Ответить
Яке кончене то рф нехай собі на чолі підпише зає....в вже весь цивілізований світтсоїм терором
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30.09.2022 15:21 Ответить
Чем бы дитя не тешилось ...
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30.09.2022 16:03 Ответить
 
 