"Договоры" о "присоединении" оккупированных территорий Украины к РФ подпишут сегодня в Кремле, - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что сегодня будут подписаны договоры о "присоединении" оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Главное событие - мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю: объемное выступление. Потом будет церемония подписания документов", - сказал он.

По словам Пескова, будут подписаны четыре договора о "принятии в РФ новых субъектов".

Спикер Путина добавил, что у российского диктатора планируется также международный телефонный разговор.

Также Песков заявил, что РФ будет воспринимать удары по своим "новым территориям" как акт агрессии против нее.

Что касается переговорного процесса, то Песков заявил, что Украина якобы ушла с переговорного трека, а требования Москвы не меняются, военные действия будут продолжаться.

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