"Договоры" о "присоединении" оккупированных территорий Украины к РФ подпишут сегодня в Кремле, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что сегодня будут подписаны договоры о "присоединении" оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Главное событие - мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю: объемное выступление. Потом будет церемония подписания документов", - сказал он.
По словам Пескова, будут подписаны четыре договора о "принятии в РФ новых субъектов".
Спикер Путина добавил, что у российского диктатора планируется также международный телефонный разговор.
Также Песков заявил, что РФ будет воспринимать удары по своим "новым территориям" как акт агрессии против нее.
Что касается переговорного процесса, то Песков заявил, что Украина якобы ушла с переговорного трека, а требования Москвы не меняются, военные действия будут продолжаться.
Пожалуйста, подождите...
якщо це не призведе до очікуванних *****м висновків і наслідків, тоді він може застосувати ядерну зброю проти України! усі надії що хтось там з його військових не виконає наказ - повна хєрня, бо його військові - це покидькі які не мають жодної честі!
Я так розумію, що наслідком удару ядерною зброєю по Україні буде або позбавляння раіські міста в раді безпеки ООН, або розвал самого ООН! і це буде єдина реакція від світової спільноти, нажаль!
захід вигодував монстра!
Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою *****, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України. За межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у ********* світі".
У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ. "Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.
Саки та Джанкой бомбимо - вот шо
Тепер будемо бомбити "ісконно руZZкій Херсон та ін."
Тут играют роль только санкции и возможность освобождения своих территорий
Мы ж не звери.
Вот и освободить москвичей,ленинградцев от Кремлёвской хунты,затем присоединить" братский "
народ к Украине,на правах собак конечно.
а какая тепер разніца між Луганщиною та Воронежщиною?
Вот и останавливаться там где говорят уже по китайски
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приблизно так захрюкають брудні кацапи
Продовження того що зараз вже не буде,це всі розуміють?
Россия и так воюет с Украиной и визжать что если вы ударите по нами стыренному то мы обидимся - весь мир ржать будет ))